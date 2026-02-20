Estados Unidos

Donald Trump aseguró que Barack Obama reveló información clasificada al declarar que los extraterrestres existen

El ex mandatario aclaró que su comentario se basó en estadísticas y no en datos secretos

El presidente de Estados Unidos Donald Trump acusó públicamente a Barack Obama de haber divulgado información clasificada al afirmar en una entrevista que los extraterrestres son reales.

Esta imputación de Trump se produjo durante un encuentro con periodistas a bordo del Air Force One, cuando el mandatario sostuvo que su antecesor había incurrido en una infracción al hablar sobre la existencia de vida fuera de la Tierra. “Tomó información clasificada, no debería estar haciendo eso”, aseguró Trump.

La controversia surgió tras una entrevista que Obama concedió al presentador Brian Tyler Cohen, en la que fue consultado directamente sobre si los extraterrestres existen.

Obama respondió: “Son reales, pero no los he visto, y no están siendo guardados en el Área 51. No existe una instalación subterránea secreta, a menos que haya una enorme conspiración y se lo hayan ocultado al presidente de Estados Unidos”.

Durante el intercambio con la prensa, Trump insistió en que Obama “cometió un gran error” y subrayó que “no se supone que debería hacer eso”, en referencia a la divulgación de información que, a su juicio, debe mantenerse bajo secreto oficial.

Obama matizó posteriormente sus declaraciones en una publicación en Instagram, donde explicó que su convicción sobre la posible existencia de vida más allá de la Tierra se basa en argumentos estadísticos y no en información confidencial.

“El universo es tan grande que las probabilidades de que haya vida son altas, pero las posibilidades de que nos hayan visitado son bajas. No vi ninguna evidencia durante mi presidencia de que hayan hecho contacto con nosotros. Realmente”, escribió el exmandatario.

El debate sobre los extraterrestres y la transparencia respecto a fenómenos aéreos no identificados es recurrente en la política estadounidense.

El Área 51, una base de la Fuerza Aérea en Nevada, ha sido objeto de teorías en torno a la supuesta retención de tecnología y cuerpos alienígenas.

No obstante, archivos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en 2013 revelaron que la instalación funcionó como centro de pruebas para aviones espía, sin aportar evidencia sobre vida extraterrestre, de acuerdo con Reuters.

Consultado nuevamente por la prensa, Trump manifestó que no tenía una postura definida sobre la existencia de seres no humanos y negó haber accedido a pruebas concluyentes durante su administración. “No sé si son reales o no”, afirmó el presidente.

El interés por la posible existencia de vida fuera de la Tierra se reactivó en los últimos años a partir de investigaciones impulsadas por el Departamento de Defensa de Estados Unidos (Pentágono).

Un informe divulgado en 2024 señaló que los análisis oficiales realizados desde el fin de la Segunda Guerra Mundial no hallaron pruebas de tecnología de origen extraterrestre y que la mayoría de los avistamientos de objetos voladores no identificados correspondieron a fenómenos o artefactos convencionales mal interpretados.

Durante el intercambio con periodistas, Trump sugirió que podría “sacar del apuro” a Obama desclasificando la información vinculada al asunto, aunque no especificó a qué documentos hacía referencia.

(Con información de Reuters)

