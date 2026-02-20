Estados Unidos

Apple comenzó a pagar compensaciones por USD 95 millones a usuarios que sufrieron grabaciones accidentales de Siri

El fallo reconoce la responsabilidad de la empresa por la captación no autorizada de conversaciones privadas en millones de dispositivos vendidos en Estados Unidos

La demanda colectiva contra Apple
La demanda colectiva contra Apple por activaciones no intencionadas de Siri llevó a un acuerdo de USD 95 millones para compensar a los usuarios afectados en Estados Unidos (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

Usuarios de dispositivos Apple deben revisar con atención sus buzones de correo electrónico y carpetas de spam, ya que comenzó el proceso de pagos por el acuerdo de USD 95 millones alcanzado en una demanda colectiva contra Apple tras la activación no intencionada de Siri en productos de la compañía.

El caso, que involucró a millones de consumidores en Estados Unidos, se centra en la obtención y compartición de conversaciones privadas debido a activaciones involuntarias del asistente virtual.

¿De qué trata el acuerdo contra Apple por Siri?

En enero de 2025, Apple resolvió una demanda colectiva presentada en representación de quienes poseyeron o adquirieron dispositivos equipados con Siri, entre ellos iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, iMac, HomePod, iPod touch y Apple TV. La acción legal alegaba que las comunicaciones confidenciales o privadas de los usuarios habían sido captadas por la empresa o compartidas con terceros como consecuencia de activaciones involuntarias de Siri.

El periodo evaluado por la justicia abarca desde el 17 de septiembre de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2024, y los consumidores podían presentar reclamaciones si durante ese lapso experimentaron una activación del asistente durante conversaciones privadas.

¿Cómo reclamar la compensación?

La compensación por el caso
La compensación por el caso Siri ofrece hasta USD 20 por cada dispositivo Apple reclamado, monto que dependerá del número de solicitudes válidas recibidas (Apple)

El acuerdo establece la distribución de hasta USD 20 por cada dispositivo que haya sido objeto de una reclamación válida. El monto final para los consumidores elegibles puede variar, ya que depende tanto del número total de solicitudes aprobadas como del número de dispositivos reclamados por cada usuario.

La cifra de USD 95 millones será repartida proporcionalmente entre todos los beneficiarios, de modo que el pago final por dispositivo podría ajustarse según la cantidad de reclamos efectivos.

El sitio web oficial del acuerdo, correspondiente al caso Lopez v. Apple Inc. —página autorizada por el tribunal federal que supervisó la causa— informa que quienes recibieron una notificación de elegibilidad, ya sea por correo postal o electrónico, debían utilizar los códigos proporcionados para presentar el reclamo.

Era necesario ingresar tanto el Código de Identificación de Reclamación como el Código de Confirmación para finalizar el trámite. La notificación oficial instruía: “Si recibió un correo electrónico o una tarjeta postal con un Código de Identificación de Reclamación y un Código de Confirmación notificándole sobre el Acuerdo, utilice estos códigos al presentar una reclamación”.

Honorarios y reparto del fondo

La distribución de pagos a
La distribución de pagos a los usuarios elegibles de dispositivos Apple inició el 23 de enero de 2026 mediante cheques, depósitos ACH o cheques digitales (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El acuerdo contempla el pago de honorarios legales. Los abogados que representaron a los consumidores solicitaron hasta el 30% del fondo total, además de gastos de litigio por un máximo de USD 1,100,000 y una compensación de hasta USD 10,000 para cada uno de los representantes principales de la acción colectiva.

El monto final para los abogados será determinado por el tribunal, que evaluará la razonabilidad de esas solicitudes en función de los trabajos realizados y los beneficios obtenidos para los afectados.

Apple negó todas las acusaciones formuladas en su contra y rechazó haber incurrido en conducta inapropiada o ilegal. El tribunal no emitió un fallo favorable ni para la empresa ni para los demandantes; ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial para evitar los costos y riesgos de un juicio prolongado.

De acuerdo con el portal autorizado del acuerdo, los representantes del grupo y sus abogados consideraron que esta solución era la mejor alternativa para todos los integrantes del colectivo presuntamente perjudicado.

Fechas y modalidades de pago

La distribución de los pagos comenzó el 23 de enero de 2026. Los beneficiarios reciben la compensación mediante cheques físicos, depósitos ACH o cheques digitales, dependiendo del método seleccionado y de los procesos internos de las entidades financieras intervinientes.

Solo serán elegibles para el pago quienes hayan presentado una reclamación antes del 2 de julio de 2025. El caso involucra a una de las empresas tecnológicas más influyentes e incorpora el debate sobre la protección de las comunicaciones personales ante los riesgos de la inteligencia artificial y la automatización de asistentes virtuales.

