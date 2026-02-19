Estados Unidos

Rubio planea viajar a Israel la próxima semana para reunirse con Netanyahu e informarle sobre las negociaciones nucleares con Irán

El secretario de Estado de Estados Unidos tiene previsto reunirse con el primer ministro israelí el sábado 28 de febrero

Rubio planea viajar a Israel la próxima semana para reunirse con Netanyahu e informarle sobre las negociaciones nucleares con Irán (REUTERS)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, planea viajar a Israel la próxima semana para informar al primer ministro Benjamin Netanyahu sobre las conversaciones entre Washington y Teherán acerca del programa nuclear iraní, según indicaron el miércoles dos funcionarios del gobierno estadounidense a Associated Press.

Rubio tiene previsto reunirse con Netanyahu el 28 de febrero, de acuerdo con las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato debido a que los planes de viaje aún no se anunciaron oficialmente.

Estados Unidos e Irán celebraron recientemente dos rondas de conversaciones indirectas sobre el programa nuclear de la República Islámica. Funcionarios de ambas partes expresaron esta semana un optimismo moderado respecto de los avances. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó incluso que “se ha abierto una nueva ventana” para alcanzar un acuerdo.

Desde Washington, el vicepresidente JD Vance ofreció una evaluación mixta del diálogo. “En algunos aspectos salió bien”, señaló en una entrevista con Fox News Channel. Sin embargo, agregó que “en otros aspectos, quedó muy claro que el presidente (Donald Trump) ha establecido algunas líneas rojas que los iraníes todavía no están dispuestos a reconocer realmente y a abordar”.

Netanyahu visitó la Casa Blanca la semana pasada con el objetivo de influir en la postura estadounidense. El líder israelí pidió al presidente Donald Trump que cualquier acuerdo nuclear incluya medidas contra el programa de misiles balísticos de Irán y el cese de la financiación a grupos terroristas aliados de Teherán como Hamás y Hezbollah.

Mientras continúan los contactos diplomáticos, Trump evalúa la posibilidad de una acción militar contra Irán. El gobierno estadounidense refuerza su presencia militar en Oriente Medio, lo que incrementa la preocupación por un posible conflicto regional de mayor escala.

El mandatario declaró el viernes ante periodistas que un cambio de poder en Irán “sería lo mejor que podría pasar”. También sostuvo: “Durante 47 años han estado hablando y hablando y hablando”.

En paralelo, Washington ordenó el desplazamiento del portaaviones USS Gerald R. Ford —el mayor buque de guerra del mundo— desde el mar Caribe hacia Oriente Medio. Allí se sumará a otro portaaviones y a diversos recursos navales y militares que ya se encuentran en la zona.

Además, decenas de aeronaves de combate estadounidenses partieron en los últimos días desde bases en Estados Unidos y Europa con destino a la región. Entre ellas figuran cazas F-35, F-22 y F-16, según datos de la Military Air Tracking Alliance (MATA), un grupo de analistas de fuentes abiertas especializado en el seguimiento de vuelos militares y gubernamentales.

El equipo también rastreó más de 85 aviones cisterna de reabastecimiento y más de 170 aeronaves de carga con rumbo a Oriente Medio, lo que sugiere un amplio movimiento logístico para sostener operaciones aéreas prolongadas.

Steffan Watkins, investigador radicado en Canadá y miembro de MATA, indicó que se detectaron aeronaves de apoyo adicionales. Entre ellas se incluyen seis aviones E-3 de alerta temprana desplegados hacia una base en Arabia Saudí.

Estas aeronaves cumplen una función esencial en la coordinación de operaciones aéreas complejas con un gran número de aviones. Watkins señaló que los aparatos proceden de bases situadas en Japón, Alemania y Hawái.

(Con información de Associated Press)

