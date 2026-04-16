14 tragos en 9 horas: el caso que le costará USD 300 mil a Carnival

El jurado responsabilizó a Carnival Corporation en un 60% por servir catorce shots de tequila a una pasajera en el crucero Carnival Radiance (Carnival Cruises)

La paciente californiana, Diana Sanders, fue indemnizada con USD 300.000 tras un fallo judicial que responsabilizó a Carnival Corporation de servirle 14 shots de tequila durante menos de 9 horas a bordo del crucero Carnival Radiance, lo que derivó en una caída con consecuencias físicas graves.

El jurado federal de Miami halló que la compañía tuvo un 60% de responsabilidad en el incidente, ocurrido el 5 de enero de 2024, y la sentencia obliga a Carnival a pagar una suma mayor a la reclamada por la demandante en el juicio, una decisión que la compañía anunciará que planea apelar, según informaciones de Miami Herald y People.

Este reciente dictamen judicial determinó que la conducta del personal de Carnival, al seguir sirviendo alcohol a una pasajera visiblemente intoxicada, representó una falta en el deber de cuidado exigible.

De esta manera, el caso marcó una excepción en la industria, ya que pocas denuncias de este tipo llegan a juicio y derivan en una sentencia favorable para el pasajero, según explicó el abogado Spencer Aronfeld al Miami Herald: “Es difícil llegar a juicio. He tenido muchos casos de exceso de servicio que se han resuelto antes, pero ninguno que haya llegado hasta el final”.

Diana Sanders, enfermera de California, recibió una indemnización judicial de USD 300.000 tras sufrir graves lesiones a bordo de Carnival Radiance (TT/cruiseshiplawyer)

Demanda por exceso de alcohol y hechos previos a la caída

El reclamo judicial presentado por Sanders, de 45 años y enfermera de cuidados neonatales en Vacaville, California, se basó en que durante la tarde y noche del 5 de enero de 2024 consumió al menos 14 shots de tequila a lo largo de ocho horas y media en seis bares distintos del crucero: Blue Iquana Tequila, Serenity Bar, Red Frog Rum Bar, Radiance Casino Bar, Winners Luck Bar, y el Bar Sportsquare, de acuerdo con la documentación obtenida por People.

A propósito de esto, se detalló que el primer shot se sirvió a las 14:58 horas y el último antes de las 23:37, lo que dejó un promedio de un shot cada 37 minutos.

Durante ese periodo, la pasajera, según el expediente y la valoración de sus abogados, mostraba señales fácilmente reconocibles de intoxicación: mareos, dificultad al hablar y alteración en el comportamiento. La defensa señaló que el personal tenía la “obligación razonable de supervisar o asistir a los pasajeros que Carnival sabía, o debía haber sabido, que estaban en conductas potencialmente peligrosas para sí mismos o terceros a bordo del buque”.

La caída ocurrió entre las 23:45 y las 0:20 horas del día siguiente. Sanders fue hallada inconsciente al pie de una escalera en un área reservada a la tripulación.

Como consecuencia, sufrió “una conmoción cerebral, cefalea, posible lesión cerebral traumática, lesiones en la espalda y el coxis, hematomas, dolor y sufrimiento emocional”, según consta en los documentos citados por Today. El informe médico forense incluyó el agravamiento de un trastorno de estrés postraumático preexistente.

Carnival Corporation anunció su intención de apelar, argumentando falta de pruebas de conducta clásica de embriaguez en público de Sanders (Cruises Carnival)

Responsabilidad compartida y argumentos legales

El jurado de ocho integrantes, compuesto íntegramente por mujeres, fijó en 60% la responsabilidad de Carnival y en 40% la de la propia pasajera. El fallo otorgó a Sanders un monto final de USD 300.000, una cifra superior a la inicialmente solicitada, y estableció como agravante el sufrimiento mental y la repercusión emocional.

Tal como argumentó la defensa liderada por Spencer Aronfeld, el núcleo del caso residía en la ausencia de actuación por parte del personal del crucero al continuar ofreciendo alcohol a una persona evidentemente intoxicada.

Aronfeld declaró al Miami Herald: “Probar el exceso de servicio de alcohol suele ser difícil, porque muchos creen que la responsabilidad recae solo en quien bebe. Diana aceptó su responsabilidad personal; sin embargo, el punto clave fue la negativa de Carnival a aceptar responsabilidad corporativa por servir a alguien claramente ebrio”.

Los abogados de Sanders sostuvieron ante el tribunal que Carnival prioriza el beneficio económico derivado de la venta de alcohol, organizando sus barcos para incentivar y facilitar el consumo, un extremo que el jurado consideró como factor contributivo en su veredicto.

El expediente judicial citó: “Carnival diseña deliberadamente sus barcos para garantizar que haya estaciones de servicio de alcohol en cada rincón, con el objetivo de maximizar los ingresos”.

Por su parte, Carnival Corporation negó en todo momento haber actuado con negligencia y alegó que “Sanders no logró identificar a los bartenders ni los bares específicos donde habría recibido el servicio excesivo”. Mientras que un portavoz reiteró tanto a People como a Today que “la compañía discrepa respetuosamente con el veredicto y cree que existen motivos para un nuevo juicio y apelación, proceso que perseguirá”.

En su argumentación legal, el equipo de Carnival sostuvo que no había pruebas de que Sanders hubiese mostrado conductas clásicas de embriaguez en público, como dormirse en la barra o trastabillar, insistiendo en la insuficiencia para reclamar por negligencia de un empleado específico.

La caída de Diana Sanders en una zona restringida del crucero resultó en una conmoción cerebral y agravamiento de estrés postraumático (TT/cruiseshiplawyer)

Un caso poco habitual en la industria de cruceros

El resultado judicial resulta excepcional en un sector en el que la mayoría de los reclamos por exceso en la provisión de alcohol se saldan mediante arreglos extrajudiciales y no llegan a instancia de juicio, según sostuvo el equipo legal de Sanders.

Además, el caso se sumó al creciente escrutinio sobre prácticas de venta de alcohol en cruceros, tras otras demandas recientes como la presentada en 2025 por la muerte de un pasajero de Royal Caribbean tras recibir 33 bebidas alcohólicas en menos de 12 horas, según relató Today.

Después de 17 meses de litigio, la sentencia contra Carnival fijó un precedente sobre los límites de la responsabilidad del proveedor de servicios recreacionales, el deber de vigilancia ante síntomas visibles de intoxicación y la eventual valoración judicial ante el daño físico y emocional sufrido por el pasajero.

El tribunal consideró un 75% de agravación en el daño emocional respecto de los antecedentes personales, como explicó Aronfeld a People: “La principal lesión de Diana fue un traumatismo craneal que agravó un trastorno de estrés postraumático ya existente”.

Por su parte, en declaraciones divulgadas tras el veredicto, Sanders expresó: “Despertar después de perder el conocimiento y acudir a la tripulación en busca de ayuda fue increíblemente frustrante. Me trataron como a una criminal y me dieron información contradictoria. Sentí acoso, como si cada cosa que hicieron tuviera por objeto atormentarme mental o financieramente”.