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El redescubrimiento de un sello medieval en Francia reescribe la historia de la monarquía anglosajona

La pieza, atribuida a Eduardo el Confesor y extraviada durante décadas, revela nuevas claves sobre la legitimidad y los símbolos de poder en Inglaterra y su vínculo con Europa en el siglo XI

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Sellos medievales descubiertos
El sello de Eduardo el Confesor

El redescubrimiento de uno de los tres sellos de cera medievales atribuidos a Eduardo el Confesor ha sorprendido a la comunidad historiográfica, dado que la pieza apareció en los Archivos Nacionales de Francia tras permanecer extraviada durante más de cuarenta años por una confusión administrativa. Investigadores destacan que este hallazgo permite entender mejor el funcionamiento de la monarquía anglosajona y sus lazos con Europa, según Artnet.

La relevancia de encontrar este sello radica en que, elaborado en el siglo XI, constituye una de las pocas pruebas materiales existentes de la autenticación real en tiempos de Eduardo el Confesor. Este descubrimiento ayuda a reconstruir prácticas documentales y símbolos de monarquía en Inglaterra y revela cómo la legitimidad insular influyó en el contexto europeo del poder, de acuerdo con el informe del medio citado.

Entre finales de los años 50 y mediados de los 80, el sello —originalmente unido a un documento que otorgaba tierras en Oxfordshire al monasterio de Saint-Denis— fue transferido a la sección de sellos separados para su conservación.

Sin registro documental de este traslado, quedó extraviado. Solo en 2021 Guilhem Dorandeu, investigador, lo localizó por casualidad durante su tesis doctoral. Tras el hallazgo, detalló el medio, surgieron nuevas investigaciones sobre el entorno y la diplomacia anglosajona.

Sellos medievales descubiertos
Sello de Otón III en 997

La reaparición del sello ha provocado reacciones de asombro entre especialistas de distintas universidades europeas, quienes subrayan que se trata del único ejemplar intacto de la era anglosajona. Y, a su vez, una pieza clave para analizar la diplomacia de la Inglaterra pre-normanda.

El profesor Levi Roach, de la Universidad de Exeter, señaló a medios británicos que “tenerlo de vuelta es importante en sí mismo, pero además permite reabrir preguntas que han permanecido sin respuesta durante cuatro décadas”. La noticia, difundida en revistas académicas y medios como Phys.org, marca un hito en el estudio de la transmisión de símbolos de poder y las conexiones entre Inglaterra y el continente europeo en el siglo XI.

Un tesoro iconográfico y sus influencias europeas

El sello se destaca por su “estado de conservación excepcional”, mostrando a Eduardo el Confesor en un trono, con corona, cetro de flor de lis en la diestra y una esfera en la izquierda. Este motivo toma elementos iconográficos continentales e imperiales: la figura del monarca sentado se introdujo con el emperador Otón III, y tanto el orbe como el cetro aparecen en sellos bizantinos del siglo VIII.

Sellos medievales descubiertos
Moneda Agnus Dei de Etelredo II, del año 1009

La inscripción “Anglorum basileus”, traducida como “soberano de los ingleses”, se añade en escritura anglosajona, remarcando la combinación de símbolos de legitimidad imperial. Al reverso, el rey sostiene una espada sobre el hombro, recurso visual inspirado en el reinado de Constantino IX Monómaco en Bizancio, según señala el análisis recogido por Artnet.

El cetro con figura de ave remite tanto a monedas francas como a tradiciones anglosajonas, aportando una iconografía híbrida. Los autores del estudio, Guilhem Dorandeu y Levi Roach (Universidad de Exeter), sostienen que estos elementos son “manifestaciones llamativas de un concepto de realeza nuevo y más fuerte, articulado a través de imágenes y fórmulas de legitimidad imperial tanto occidentales como bizantinas, enriquecidas con elementos específicamente ingleses”.

El impacto del sello en la administración medieval

El sello marcó un cambio en la validación documental inglesa. Hasta mediados del siglo XI, las órdenes reales eran extensas y no se sellaban; la introducción de la “escritura sellada” por Eduardo el Confesor trajo documentos más breves cuya autoridad dependía del sello. Para el medio, este cambio evidenció el propósito de la administración de optimizar y homologar procedimientos en Inglaterra.

Sellos medievales descubiertos
Decreto y diploma de Eduardo el Confesor en Saint-Denis

Con el paso del tiempo, el sistema de autenticación mediante sellos no quedó limitado al ámbito inglés, sino que se extendió como práctica común en gran parte de Europa. El impacto de la monarquía anglosajona y de Eduardo el Confesor en los métodos de validación documental es reconocido por los especialistas.

Este hallazgo pone de manifiesto cómo la innovación inglesa se incorporó gradualmente como norma en la administración del continente europeo, consolidando nuevas formas de legitimidad documental en la Edad Media.

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