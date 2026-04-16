Entra en vigor el control por cámara en Nueva York, nuevas reglas, vigilancia intensificada y polémica entre los ciudadanos

El sistema de cámaras ACE de la MTA controla el respeto a los carriles reservados, operando 24 horas en Manhattan, Brooklyn y Queens (REUTERS/Adam Gray)

A partir del viernes 17 de abril de 2026, entra en vigor en Nueva York una nueva ley de tránsito que endurece las sanciones a los conductores que utilicen de manera indebida los carriles exclusivos para autobuses.

Según la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), quienes sean detectados por las cámaras del programa ACE (Control Automático mediante Cámaras) pueden recibir multas de hasta USD 250.

Con la conclusión del periodo de aviso de 60 días iniciado el 16 de febrero, la vigilancia automática de los carriles exclusivos comienza a implementarse de forma plena.

El programa ACE, de acuerdo con el comunicado oficial de la MTA, busca mejorar la velocidad y confiabilidad de los autobuses urbanos, manteniendo despejadas sus rutas de vehículos no autorizados.

El sistema opera con cámaras instaladas en los propios vehículos de la MTA y en ubicaciones estratégicas de las vías.

El reciente despliegue de dispositivos electrónicos para fiscalizar el movimiento vehicular ha provocado reacciones diversas, entre quienes apoyan la medida por motivos de seguridad y quienes expresan inquietudes respecto a la vida privada y las libertades individuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos equipos registran imágenes y datos de matrícula cada vez que un conductor circula, estaciona o bloquea una parada en los carriles reservados para autobuses.

La información se remite al Departamento de Transporte y al Departamento de Finanzas de Nueva York, responsables de procesar la infracción y emitir la citación correspondiente. La notificación es enviada por correo postal al titular del vehículo.

El pago de las multas impuestas por el programa ACE puede realizarse por varias vías: a través de la web oficial, mediante la aplicación móvil de la ciudad, por correo postal o de forma presencial en las oficinas designadas.

El comunicado de la MTA advierte que el incumplimiento en los plazos establecidos puede conllevar recargos administrativos, incrementando el monto final de la sanción.

El programa ACE fue lanzado en junio de 2024 con la meta de optimizar la circulación de los autobuses en Nueva York, una ciudad donde más de 2,1 millones de pasajeros utilizan el servicio diariamente, según la propia Autoridad Metropolitana de Transporte.

La nueva ley de tránsito en Nueva York incrementa las multas hasta USD 250 para conductores que usen indebidamente los carriles exclusivos de autobuses (REUTERS/Adam Gray)

La congestión vehicular y la ocupación indebida de los carriles exclusivos se identifican como principales causas de retrasos en el sistema de transporte público.

Durante la fase inicial, los conductores captados por las cámaras recibieron avisos informativos sin sanción económica, como parte de la estrategia para familiarizar a la ciudadanía con el nuevo sistema.

Tras el periodo de cortesía, las multas son de carácter obligatorio y se acumulan por cada infracción registrada.

Cómo funciona el sistema de cámaras ACE y a quiénes afecta

El sistema de Control Automático mediante Cámaras (ACE) utiliza dispositivos de alta resolución con tecnología de reconocimiento de placas para identificar los vehículos infractores.

Las cámaras operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y su implementación alcanza progresivamente las principales rutas de autobuses de la ciudad.

Desde el 17 de abril de 2026, las sanciones por bloquear o detenerse en carriles exclusivos de autobús se aplican automáticamente mediante el programa ACE (REUTERS/Adam Gray)

Quedan sujetos a sanción todos los conductores particulares, de taxis o de servicios de transporte por aplicación que circulen, se detengan o bloqueen los carriles exclusivos, salvo excepciones establecidas en la normativa vigente.

Están exentos los vehículos de emergencia en servicio y los que cuenten con permisos especiales, conforme a la regulación local.

La MTA sostiene que el respeto a la normativa en carriles exclusivos resulta fundamental para asegurar la regularidad de los servicios y disminuir los tiempos de viaje de los usuarios del transporte público.

De acuerdo con un informe reciente del Departamento de Transporte de Nueva York, la incorporación de sistemas automáticos de control hizo posible una reducción del 18 % en los incidentes de obstrucción en los corredores donde el programa ACE ya está en funcionamiento.

Impacto previsto y antecedentes de la medida

La introducción de sanciones más estrictas pretende generar un efecto disuasorio en los conductores y aportar mayor fluidez al tránsito en las zonas más congestionadas.

Según la revista estadounidense _Traffic Technology International_, ciudades como Londres y Toronto han registrado mejoras sustanciales en la puntualidad del transporte público tras implementar sistemas similares de control automatizado, reforzando así las expectativas en Nueva York.

El programa ACE forma parte de un conjunto de reformas impulsadas por la administración local para modernizar la movilidad urbana y disminuir la dependencia del automóvil particular.

Las cámaras instaladas en vehículos de la MTA y puntos estratégicos envían las evidencias de infracción al Departamento de Transporte y al Departamento de Finanzas (REUTERS/Adam Gray)

Desde su puesta en marcha, la MTA ha enfatizado que el éxito del sistema requiere tanto la eficacia tecnológica como la colaboración ciudadana.

Cuando reciben una citación, los conductores pueden consultar el detalle de la infracción y ejercer el derecho a apelar conforme a los procedimientos del Departamento de Finanzas de Nueva York.

Por ahora, la cobertura del programa se centra en los principales corredores de Manhattan, Brooklyn y Queens, aunque las autoridades anticipan una expansión progresiva a otras zonas de la ciudad en los próximos meses.

La vigilancia mediante cámaras y las multas buscan promover un entorno más seguro y eficiente para los millones de usuarios que dependen diariamente del transporte público.