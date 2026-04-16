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Hezbollah saboteó el diálogo directo entre El Líbano e Israel previo al acuerdo del cese del fuego anunciado por Trump

Un parlamentario del grupo chiita dejó en claro la resistencia de sectores internos a los intentos de diálogo promovidos Estados Unidos

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Hezbollah saboteó el diálogo directo entre El Líbano e Israel previo al acuerdo del cese del fuego
Hezbollah saboteó el diálogo directo entre El Líbano e Israel previo al acuerdo del cese del fuego

El grupo terrorista Hezbollah volvió a manifestar su rechazo frontal a cualquier acercamiento diplomático entre Israel y el Líbano, previo a que se contrara un alto el fuego de 10 días que comenzará esta noche mediado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El diputado de Hezbollah, Hussein Hajj Hassan calificó como un “grave error” la decisión del Gobierno libanés de avanzar hacia contactos directos con Israel. “Las negociaciones directas con el enemigo son un grave pecado y un grave error… y no sirven a ningún interés del país”, afirmó a la agencia AFP desde su oficina parlamentaria. Además, instó a Beirut a detener lo que describió como “una serie de concesiones inútiles” ante Israel y Estados Unidos.

Las declaraciones reflejan la fuerte resistencia interna en El Líbano a cualquier diálogo con Israel, en un contexto de divisiones políticas y militares agravadas por el conflicto en curso.

El diputado de Hezbollah, Hussein Hajj Hassan
El diputado de Hezbollah, Hussein Hajj Hassan

Israel y El Líbano acordaron este jueves un alto el fuego de 10 días que comenzará esta noche, según anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras mantener conversaciones con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su homólogo libanés, Joseph Aoun. La tregua se presenta como un intento de desescalar la tensión en la frontera entre ambos países tras una serie de enfrentamientos recientes.

“Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5 P.M. EST”, escribió Trump en su red Truth Social. El mandatario estadounidense no hizo mención al grupo terrorista Hezbollah, actor clave en el conflicto, lo que deja interrogantes sobre el alcance real y la implementación efectiva del cese de hostilidades.

El anuncio se produjo tras lo que el mandatario calificó como conversaciones “excelentes” con ambos líderes, que se desarrollaron apenas dos días después de un encuentro de paz celebrado en Washington D. C., el primero entre representantes de Israel y el Líbano en más de tres décadas. Según detalló Trump, ese canal diplomático abrió la puerta a un entendimiento inicial que derivó en la actual tregua temporal.

Donald Trump anunció un alto el fuego en el Libano a partir de esta noche
Donald Trump anunció un alto el fuego en el Libano a partir de esta noche

En paralelo, el presidente estadounidense aseguró que instruyó a su vicepresidente, JD Vance, al secretario de Estado, Marco Rubio, y al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, a trabajar junto a ambos países con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo más amplio que permita consolidar una “paz duradera” en la región.

Trump también adelantó que invitará a Netanyahu y Aoun a la Casa Blanca para profundizar las negociaciones, en lo que describió como las primeras conversaciones significativas entre Israel y el Líbano desde 1983. El mandatario, que reivindicó su rol en la resolución de conflictos internacionales, sostuvo que ambas partes “desean la paz” y expresó su optimismo respecto a que el proceso iniciado con este alto el fuego pueda derivar en un acuerdo definitivo.

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