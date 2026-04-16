Rescataron a un niño justo antes de que fuera atropellado en Arizona

Una rápida maniobra permitió alejar a un menor de una situación riesgosa en una zona urbana de Arizona, donde fue puesto a salvo tras separarse de la supervisión de su padre.

Un menor que se encontraba bajo la supervisión de su padre estuvo a punto de ser atropellado en una calle con tráfico intenso en el centro de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Dos empleados del Servicio Público de Arizona (APS, por sus siglas en inglés) intervinieron en segundos de reacción y lograron evitar una posible tragedia, según información confirmada por Telemundo 52.

El incidente, documentado por una cámara de vigilancia, muestra cómo el niño se separó de su padre y corrió hacia la vía, mientras vehículos circulaban por la zona. Robert Butler, uno de los trabajadores de APS, reaccionó de inmediato y logró detener al menor justo antes de que pusiera en riesgo su vida.

El rescate en el centro de la ciudad

Todo sucedió cerca del centro de servicio de APS, en el centro de la ciudad. El menor, en un descuido, se soltó de la mano de su padre y se dirigió hacia la calle, donde el tráfico no daba tregua.

En ese instante, Butler se bajó de su vehículo y se precipitó hacia el niño. La cámara de seguridad captó el momento en que logró sujetarlo y alejarlo del peligro.

La rápida acción impidió que el episodio terminara en tragedia. Tras el rescate, el niño fue entregado a su padre, quien experimentó alivio al reencontrarse con su hijo sano y salvo.

Testimonio y reflexión del rescatista

Butler relató a Telemundo 52: “Normalmente no paso por esta calle. Sólo estoy agradecido de haber estado en el lugar correcto en el momento correcto”.

Robert Butler, trabajador de APS, reaccionó en segundos y salvó al niño que se soltó de la mano de su padre. (Cámara de videovigilancia)

El trabajador de APS compartió que es padre de un niño pequeño y reconoció la velocidad con la que los menores pueden moverse. “Tengo un hijo de 2 años y sé lo rápido que pueden moverse los niños cuando se ponen en marcha”, explicó.

La experiencia dejó en él una sensación de alivio, sumada a la conciencia sobre la importancia de la vigilancia constante en zonas con tránsito vehicular. Butler subrayó que una reacción inmediata puede ser decisiva para evitar situaciones peligrosas.

Consecuencias del incidente para la comunidad

El hecho no terminó en tragedia. Sin embargo, dio cuenta de los riesgos presentes en calles transitadas y la necesidad de mantener una supervisión estricta de los menores.

El video del rescate se difundió en redes sociales y plataformas de noticias, generando una ola de comentarios que reconocen la valentía y el rápido actuar de los trabajadores.

La rápida intervención de los empleados de APS impidió una tragedia y generó reconocimiento en redes sociales y medios. (Cámara de videovigilancia)

Estos segundos de reacción marcaron la diferencia entre un incidente sin consecuencias y una situación de riesgo. El caso refuerza la necesidad de cuidado, especialmente en zonas urbanas con alta afluencia vehicular.

Medidas de prevención para padres y cuidadores

El caso en Phoenix evidenció que los accidentes pueden ocurrir en cuestión de segundos cuando los niños pequeños se encuentran cerca de calles transitadas. La vigilancia constante y la preparación ante cualquier imprevisto resultan esenciales para evitar situaciones de riesgo.

Entre las recomendaciones principales para reducir el peligro, especialistas sugieren:

Mantener siempre a los niños sujetos de la mano o muy cerca en zonas públicas y calles con tráfico.

Enseñar a los menores, desde edades tempranas, a identificar los peligros de cruzar sin supervisión.

No perder de vista a los niños, aunque el entorno parezca seguro.

Explicar de manera clara la importancia de esperar a los adultos antes de acercarse a la calle.

Utilizar barreras físicas, como correas especiales para niños pequeños, en lugares de mucho tránsito.

La prevención y la educación funcionan como herramientas clave. Padres y cuidadores que aplican estas medidas pueden reducir el riesgo de incidentes y proteger con mayor eficacia a los menores en espacios públicos.