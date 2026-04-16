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Un nuevo hallazgo permite ubicar con precisión la casa londinense de Shakespeare

La vivienda, situada en Blackfriars, tenía forma de L y un tamaño modesto. La investigación ajusta la ubicación de la placa conmemorativa en la ciudad

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Se halló una versión modificada de un célebre soneto de Shakespeare en una colección del siglo XVII en Oxford
Un equipo liderado por Lucy Munro verifica mediante nuevos documentos históricos la ubicación precisa de la residencia que el dramaturgo (Public Domain)

La investigación liderada por Lucy Munro, especialista del King’s College London, identificó la ubicación exacta de la casa que William Shakespeare tuvo en Londres. Según los archivos analizados, la vivienda, situada en Blackfriars, presentaba una forma de L y un tamaño modesto. El hallazgo permite ajustar oficialmente la posición de la placa conmemorativa en la ciudad, ubicándola sobre Ireland Yard, Burgon Street y St Andrew’s Hill.

Ocurre que, un mapa histórico del siglo XVII y nuevas evidencias documentales permitieron a investigadores británicos ubicar con exactitud el inmueble propiedad del famoso escritor en el barrio de Blackfriars. Munro localizó los archivos en la capital inglesa y aportó detalles inéditos sobre la vida urbana del dramaturgo y su vínculo con la ciudad. El hallazgo reaviva el interés por los rastros materiales de la biografía del autor en la capital británica.

Según la agencia de noticias Associated Press, hasta hoy, la ubicación exacta de la vivienda londinense del dramaturgo permanecía sin confirmar. Los documentos muestran que la casa ocupaba lo que actualmente corresponde al extremo oriental de Ireland Yard, la parte baja de Burgon Street y zonas de los edificios en el número 5 de Burgon Street y el 5 de St Andrew’s Hill. El hallazgo indica que la placa azul dedicada al escritor se encuentra en el mismo punto donde estuvo la propiedad.

El hallazgo y su contexto documental

Un plano antiguo detallado dibujado a mano sobre vitela de color crema claro, mostrando la distribución de parcelas, edificaciones y nombres manuscritos con medidas
Una revisión de archivos inéditos permitió identificar el emplazamiento real donde el autor vivió en Blackfriars (The London Archive vía AP)

De acuerdo con los documentos analizados, que incluyen dos provenientes de los Archivos de la ciudad de Londres y uno de los Archivos Nacionales del Reino Unido, y según lo publicado por Associated Press, los registros confirman que Shakespeare adquirió la casa en 1613. Además, los documentos ofrecen detalles sobre las dimensiones de la vivienda: tenía forma de L y un tamaño modesto.

En los siglos previos, se sabía que el reconocido escritor había adquirido una vivienda en una antigua zona de conventos dominicos, pero la ubicación exacta no se había establecido. El nuevo material documental permite precisar el tamaño, la forma y el emplazamiento del inmueble, lo que representa un avance significativo para los estudiosos de la vida del dramaturgo.

Por otro lado, el análisis de Munro revela que la propiedad se encontraba a solo cinco minutos a pie del teatro Blackfriars. Este dato sugiere que Shakespeare pudo pasar más tiempo en Londres hacia el final de su vida, contradiciendo la creencia de que solo residía en Stratford-upon-Avon o alquilaba la vivienda ocasionalmente. Entre las últimas obras compuestas en esa etapa figuran Enrique VIII y Los dos nobles caballeros, ambas piezas teatrales escritas en colaboración con John Fletcher.

Shakespeare, la residencia y su entorno

Vista de una calle en Londres con un hombre de espaldas, edificios de ladrillo y blancos, un pub "Courage" y una placa conmemorativa azul en la pared
Un análisis de registros históricos realizado por Lucy Munro del King's College London aclara las dimensiones y la forma de la propiedad (The London Archive vía AP)

Además, los registros contemplan la venta de la propiedad en 1665 por parte de la nieta de Shakespeare. De acuerdo con los documentos, la vivienda mantenía características coherentes con las descripciones históricas, lo que facilita su identificación en el entorno urbano actual.

La investigación y el acceso a los documentos originales permiten a historiadores y visitantes reconstruir con mayor precisión el paso de Shakespeare por Londres y su entorno cotidiano en los últimos años de su vida.

De la venta de la propiedad a la señal histórica

El hallazgo corrige la ubicación tradicionalmente asociada a la placa conmemorativa instalada por la City de Londres, que hasta ahora se creía cercana, pero no exacta. Según el informe de AP, la nueva ubicación coincide con el sitio real de la propiedad, lo que podría motivar un ajuste en la señalización histórica.

Mujer de cabello castaño corto, suéter negro y falda a cuadros, de pie frente a un edificio de ladrillo con ventanas y jardineras, sonriendo a la cámara
Según la profesora Lucy Munro un mapa del siglo XVII y archivos de la ciudad respaldan el ajuste en la señalización urbana - Crédito: King's College London)

El descubrimiento también aporta elementos para comprender la vida urbana y las decisiones de inversión inmobiliaria del dramaturgo. Shakespeare utilizó los ingresos de sus obras para invertir en bienes raíces, tanto en Londres como en Stratford-upon-Avon, donde construyó una casa familiar que hoy ha desaparecido.

El avance en la precisión de la ubicación de la vivienda del escritor permite afinar la señalización y difundir información fidedigna sobre la presencia del dramaturgo en la capital británica. Shakespeare murió en mil seiscientos dieciséis, a los cincuenta y dos años, en su casa de Stratford-upon-Avon.

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