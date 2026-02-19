Dos trabajadores quedaron colgados tras una falla del andamio en un edificio de Sacramento, California

Dos trabajadores de la construcción quedaron colgados de un edificio de ocho pisos en Sacramento tras una falla en el andamio, generando alarma en la ciudad (Crédito :Noticias FOX40/YouTube)

En la mañana del miércoles 18 de febrero, un incidente conmocionó a la ciudad de Sacramento, California. Dos trabajadores de la construcción quedaron colgados peligrosamente del costado de un edificio de ocho pisos tras un fallo en el andamio que utilizaban. La escena, ocurrida en pleno centro urbano, movilizó de inmediato a los equipos de emergencia y puso en alerta a vecinos y transeúntes, que observaron con preocupación el desarrollo de la situación. La rápida acción del Departamento de Bomberos de Sacramento permitió que ambos fueran puestos a salvo sin que se registraran heridos.

¿Qué ocurrió con los trabajadores de la construcción en Sacramento y cómo respondieron los bomberos?

El accidente sucedió mientras los dos obreros instalaban una red protectora en la fachada de un edificio de ocho pisos. El trabajo transcurría con normalidad hasta que, de manera inesperada, el andamio que los sostenía experimentó una falla. Como resultado, ambos quedaron suspendidos a gran altura, sin posibilidad de descender por sus propios medios.

El Departamento de Bomberos de Sacramento recibió reportes de inmediato. Los primeros informes alertaban sobre “trabajadores colgando del costado de un edificio”, lo que motivó el despliegue urgente de sus equipos especializados en rescate en alturas. Rápidamente, los bomberos llegaron al lugar y evaluaron la situación, priorizando la seguridad de los atrapados y de quienes circulaban por la zona. Las imágenes difundidas por las autoridades muestran el momento en que los rescatistas comienzan a coordinar el operativo desde la base del edificio.

¿Cuáles fueron las circunstancias técnicas y la causa del accidente con el andamio?

El andamio presentó una falla en el motor o en el sistema de frenos, lo que provocó el desequilibrio y la suspensión de los trabajadores en altura (Departamento de Bomberos de Sacramento/X)

Según la información proporcionada por el jefe de bomberos de Sacramento, Chris Costamagna, el incidente tuvo su origen en un desperfecto técnico. El andamio sufrió una “falla en el motor o en el sistema de frenos”, lo que provocó que uno de sus lados se desequilibrara de manera considerable. Este desequilibrio dejó a los dos trabajadores sin una base estable y los obligó a permanecer sujetos al equipo de seguridad mientras pendían del costado del edificio.

El problema, detectado mientras los trabajadores instalaban la red protectora, impidió cualquier intento de maniobra autónoma. La naturaleza del fallo hizo imposible que los obreros pudieran regresar al interior del edificio o descender por sus propios medios, incrementando el grado de peligro y la urgencia de la intervención.

¿Cómo procedió el Departamento de Bomberos de Sacramento en el rescate?

La complejidad del rescate se vio aumentada porque los rescatistas no lograron posicionar un camión escalera directamente debajo de los trabajadores varados. Ante este obstáculo, el equipo del Departamento de Bomberos de Sacramento optó por acceder al techo del edificio. Desde allí, desplegaron su compañía de rescate especializada en trabajo en altura.

La estrategia consistió en descender desde la azotea, asegurando a los trabajadores con el equipo adecuado y conectándolos directamente a los sistemas de seguridad del cuerpo de bomberos. El propio jefe Costamagna detalló en dialogo con Fox40.com que “pusieron a su compañía de rescate por encima de ellos, conectándolos con su equipo”, lo que permitió controlar la situación sin poner en riesgo a los rescatistas ni a los operarios.

El rescate duró aproximadamente 30 minutos. Durante ese tiempo, los equipos mantuvieron una comunicación constante con los trabajadores atrapados, brindándoles asistencia y tranquilidad. Finalmente, ambos fueron descendidos “de manera segura” hasta el suelo, según informaron oficialmente las autoridades una vez concluido el operativo.

¿Cuál fue el estado de los trabajadores tras el rescate y qué pasó con la calle afectada?

Tras el rescate, ambos trabajadores recibieron atención médica preventiva y no presentaron lesiones, según confirmaron las autoridades (Departamento de Bomberos de Sacramento/X)

Tras el descenso, los dos trabajadores recibieron atención médica preventiva, aunque no se reportaron lesiones. Tanto el Departamento de Bomberos de Sacramento como los organismos municipales confirmaron que los obreros se encontraban en buen estado de salud, lo que aportó alivio a quienes habían seguido el incidente de cerca.

La calle 15, entre Q y R, permaneció cerrada durante el desarrollo del rescate por motivos de seguridad. Una vez finalizado el operativo y verificada la estabilidad del área, las autoridades reabrieron la circulación, devolviendo la normalidad a la zona luego del despliegue de los equipos de emergencia.

¿Qué investigación se inició tras el accidente y cómo fue la cobertura mediática?

Tras el incidente, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) inició una investigación para determinar las causas exactas de la falla y evaluar posibles responsabilidades. El objetivo es establecer si existieron deficiencias en el mantenimiento del andamio o si se incumplieron protocolos de seguridad laboral.

Diversos medios, entre ellos CBS News y Fox40.com, recogieron declaraciones del jefe de bomberos y documentaron el operativo con imágenes y testimonios de los presentes. Al cierre de la jornada, no se habían recibido respuestas oficiales de la OSHA ni del Departamento de Bomberos a consultas adicionales de la prensa, aunque se confirmó que la investigación continuaba en curso.