Las escuelas secundarias incorporan métodos prácticos de educación financiera en Estados Unidos

El crecimiento de la educación financiera en escuelas secundarias de Estados Unidos fomenta la toma de decisiones informadas entre los adolescentes

La educación financiera dejó de ser un tema marginal en las escuelas secundarias de Estados Unidos. Un creciente número de instituciones apuesta por métodos innovadores para que los adolescentes adquieran herramientas prácticas y tomen decisiones informadas sobre su dinero.

Programas reales de inversión, preparación de impuestos y ejercicios de simulación financiera buscan transformar la manera en que los jóvenes entienden el manejo de recursos, con la esperanza de que estos aprendizajes los acompañen durante toda la vida.

Nuevos enfoques en la enseñanza de finanzas personales

Cada vez más escuelas secundarias estadounidenses adoptan materias que van más allá de la teoría para acercar a los estudiantes a experiencias reales con el dinero. El crecimiento de estos programas responde tanto a la necesidad de formar ciudadanos responsables como al avance de leyes estatales que obligan a cursar asignaturas de finanzas personales para graduarse.

De acuerdo con el Center for Financial Literacy de Champlain College, para 2031 más del 73% de los alumnos de escuelas públicas deberán cursar una materia específica sobre finanzas personales, una cifra que contrasta con el 11% registrado en 2023.

Los nuevos programas escolares integran simulaciones financieras, inversión real y preparación de impuestos para brindar aprendizaje práctico sobre finanzas personales

Los contenidos suelen abordar aspectos claves como presupuestos, ahorro, deudas e inversiones. El objetivo es evitar errores financieros en la adultez y fomentar hábitos saludables desde la juventud.

Sin embargo, la evidencia sobre el impacto a largo plazo de estas iniciativas aún es mixta: mientras algunos estudios muestran mejoras en la gestión de crédito y deudas, otros no observan aumentos significativos en el ahorro o la tenencia de vivienda.

Experiencia práctica con inversiones en la Ethel Walker School

En la Ethel Walker School, situada en Connecticut, la enseñanza de finanzas personales incluye la administración real de fondos. Cada estudiante tiene la responsabilidad de decidir el destino de USD 1.000 del fondo patrimonial del colegio, valorado en alrededor de USD 44 millones.

Durante el segundo año, las alumnas eligen acciones, bonos o fondos de inversión y siguen el desempeño de sus elecciones hasta el final del ciclo escolar. Si la inversión no resulta exitosa tras un año, pueden cambiar de estrategia.

Este enfoque busca desarrollar una actitud reflexiva y prudente ante el riesgo. Según Chris Hague, docente de matemáticas y finanzas personales, “dar dinero real a los estudiantes los motiva a investigar más y a ser cautelosos con sus elecciones”.

Los resultados fueron positivos: la generación 2025 logró igualar el crecimiento del mercado, con un retorno del 28,3% entre octubre de 2023 y mayo de 2025. Los mejores desempeños reciben premios simbólicos y el dinero invertido retorna al fondo del colegio.

La Ethel Walker School permite a sus estudiantes administrar USD 1.000 en inversiones reales como parte de su enseñanza de finanzas personales

Formación en preparación de impuestos para estudiantes

La experiencia práctica no termina en las inversiones. También en la Ethel Walker School, todos los estudiantes deben aprobar el examen básico de preparador de impuestos de la Agencia Tributaria estadounidense antes de su penúltimo año.

Los mayores de 16 años pueden prestar servicios gratuitos a familias de ingresos bajos y medios a través del programa Volunteer Income Tax Assistance (VITA) del IRS.

Esta iniciativa no solo enseña sobre deducciones y el funcionamiento del sistema tributario, sino que también acerca a los jóvenes a las realidades financieras de su comunidad. En 6 años, los estudiantes han ayudado a obtener casi USD 1,2 millones en devoluciones de impuestos.

Shyanne Harry, beneficiaria de una beca y primera generación de su familia en Estados Unidos, asistió a 16 personas a recuperar reembolsos en 2025 y valora la experiencia como una forma de prepararse para tomar mejores decisiones económicas a futuro.

Todos los alumnos de Ethel Walker aprueban el examen de preparador de impuestos del IRS y colaboran en el programa VITA para familias con bajos recursos

Métodos de planificación financiera orientados al futuro

En la escuela autónoma Da Vinci Communications, ubicada en California, la enseñanza de finanzas personales se enfoca en la planificación a largo plazo. El docente Christopher Jackson desafía a sus alumnos a visualizar su vida adulta y diseñar estrategias financieras para cada etapa, especialmente entre los 18 y 35 años.

Durante los ejercicios, los estudiantes utilizan aplicaciones para envejecer sus propias fotografías y luego se escriben cartas a sí mismos en el futuro, comprometiéndose a asumir desde ahora la responsabilidad de su bienestar económico.

La instrucción se extiende durante todo el último año e incluye temas como riesgos de créditos automotrices, seguros médicos y técnicas de ahorro. Jackson promueve la apertura de cuentas de retiro Roth IRA en cuanto los jóvenes tienen ingresos propios, incluso si solo trabajan a tiempo parcial.

El impacto es palpable: cerca del 80% de los alumnos abrieron una cuenta de este tipo antes de los 18 años. Eduardo Gomez, exalumno, inició su fondo con apenas USD 15 y en pocos meses ya había alcanzado USD 750.

En Da Vinci Communications, los estudiantes diseñan estrategias financieras personales para su vida adulta utilizando herramientas tecnológicas y asesoría docente

Impacto de la educación financiera y desafíos con las inversiones

Los programas prácticos demostraron efectos duraderos en parte del alumnado. En Ethel Walker, al menos el 20% de los graduados invierte de forma independiente antes de terminar la universidad, y otros consideran carreras en el sector financiero.

No obstante, persisten desafíos: solo el 47% de las escuelas secundarias que imparten educación financiera incluyen contenidos sobre inversiones. Muchos docentes sienten poca confianza para abordar este tema, en parte porque ellos mismos no manejan inversiones.

La apuesta por la educación financiera práctica busca que los adolescentes adquieran hábitos responsables y una mayor conciencia sobre el impacto de sus decisiones a largo plazo, marcando diferencias en su vida adulta.