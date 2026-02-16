Estados Unidos

El mensaje de la presentadora Savannah Guthrie al secuestrador de su madre: “Nunca es tarde para hacer lo correcto”

Un video publicado por la periodista estadounidense incluye un llamado dirigido a la persona responsable del rapto, ocurrido hace dos semanas en Tucson. El caso continúa bajo investigación de las autoridades locales y federales

La presentadora Savannah Guthrie insta al secuestrador de su madre a “hacer lo correcto”

La presentadora estadounidense Savannah Guthrie publicó este domingo un vídeo en el que insta al secuestrador de su madre, Nancy, de 84 años, a “hacer lo correcto” dos semanas después de reportarse su desaparición en Tucson (Arizona), que sigue siendo investigada por las autoridades.

“Han pasado dos semanas desde que se llevaron a nuestra mamá, y solo quiero venir aquí a decir que aún tenemos esperanza y aún creemos”, dice la periodista en el vídeo publicado en su cuenta de Instagram, en el que se dirige directamente a “quien quiera que la tenga o sepa dónde está”.

“Usted no está perdido o solo. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Estamos aquí. Creemos. Creemos en la bondad esencial de todo ser humano. Nunca es demasiado tarde”, repite la presentadora del programa ‘Today’, que exhorta “tráiganla a casa” en el texto.

Nancy Guthrie, madre de 84
Nancy Guthrie, madre de 84 años de la periodista y presentadora de televisión estadounidense Savannah Guthrie. Cortesía de NBC/Today/Distribuido vía REUTERS

Este domingo, las autoridades dijeron haber hallado un guante a unas dos millas de la propiedad de la mujer, que parece el que llevaba el sospechoso del secuestro en unas imágenes grabadas por un aparato de vigilancia en la madrugada del suceso, y que contiene ADN, según NBC.

Ese medio, que cita a una fuente conocedora de la investigación, indicó que en total se han hallado unos 16 guantes a lo largo de varios días en los alrededores de la casa de Nancy Guthrie, pero la mayoría eran de personas que están ayudando en la búsqueda de la mujer.

El FBI ha descrito al “sospechoso del secuestro” como un hombre que mide entre 1,75 y 1,78 metros de altura y es de complexión promedio.

Esta combinación de imágenes difundida
Esta combinación de imágenes difundida por el FBI muestran tomas de una cámara de seguridad en la residencia de Nancy Guthrie la noche en que desapareció, en Tucson, Arizona. (FBI vía AP)

La agencia ha publicado también imágenes del sospechoso obtenidas de un vídeo que se recuperó “de datos residuales ubicados en sistemas internos” de una cámara de seguridad, que muestran un hombre enmascarado con una malla que cubre su rostro y lo que parecen ser guantes de boxeo en sus manos.

Este pasado viernes, los investigadores dijeron haber encontrado ADN que no corresponde a Nancy, ni a personas en contacto cercano con ella, en su propiedad.

Los investigadores también marcaron y remolcaron ese día una camioneta Range Rover desde el estacionamiento de un restaurante cercano. Más tarde, la policía del condado indicó que la actividad formaba parte de la investigación sobre Guthrie, pero que no se realizaron arrestos.

Una pancarta con una creciente
Una pancarta con una creciente colección de buenos deseos de sus simpatizantes dice "tráiganla a casa" y muestra una foto de Nancy Guthrie, la madre de 84 años de la periodista y presentadora de televisión estadounidense Savannah Guthrie, quien desapareció de su casa hace casi dos semanas, afuera de la sala de redacción de KVOA en Tucson, Arizona, EE. UU., el 14 de febrero de 2026. REUTERS/Rebecca Noble

Las autoridades han manifestado preocupación por la salud de Nancy Guthrie, quien debe tomar medicamentos a diario. Se dice que tiene un marcapasos y que ha lidiado con problemas de presión arterial alta y afecciones cardíacas, según el audio de un operador de la policía del condado.

(con información de EFE y AP)

