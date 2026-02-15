Estados Unidos

Trump ejecuta con Rodríguez una diplomacia del petróleo que permita en Venezuela una transición política con limitadas fricciones internas

El presidente de EE.UU tiene línea abierta con la sucesora del dictador Maduro para garantizar que se cumplan todas sus órdenes en Caracas

Guardar
Donald Trump y Delcy Rodriguez
Donald Trump y Delcy Rodriguez tienen línea abierta para avanzar en la transición política en Venezuela

(Desde Washington, Estados Unidos) El plan de Donald Trump para Venezuela se construyó en el fracaso político que protagonizó George W. Bush cuando decidió avanzar sobre Irak después del ataque terrorista a las Torres Gemelas.

En ese momento histórico, Irak se transformó en un pantano militar que desembocó en la ofensiva fundamentalista que lideró ISIS sobre todo Medio Oriente. Y el petróleo quedó sin el manejo de las empresas de Estados Unidos.

Trump ya había planteado este asunto geopolítico durante los debates internos del partido Republicano en 2016, y sobre esa experiencia fallida diseñó su operación en Venezuela para asegurar la transición democrática.

“Recuerden que existe un lugar llamado Irak, donde todo el mundo fue despedido —cada persona, los policías, los generales— y terminaron volviéndose ISIS. Yo recuerdo eso”, declaró Trump cuando se le preguntó en la Casa Blanca cómo sería el proceso político en Venezuela.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos tenía dos variables similares al caso Irak: una dictadura en el poder que declinaba y reservas de petróleo sin explotar acorde a su capacidad económica.

Antes de ejecutar su captura, la Casa Blanca le planteó a Maduro una transición política con la administración del petróleo venezolano a cargo de Washington. Maduro dilató la toma de decisión, y eso provocó su caída.

Delcy Rodríguez afirmó a la administración republicana que podía suceder al dictador que hablaba con los pajaritos y ejecutar el guión escrito por Trump y Marco Rubio, secretario de Estado.

Delcy prometió evitar el vacío de poder y cumplir las instrucciones de Washington.

A cambio, la sucesora de Maduro exigió recursos financieros para administrar la crisis venezolana y contener la ofensiva política de María Corina Machado, que deseaba regresar a Caracas para liderar la oposición contra el régimen.

La sucesora del dictador Nicolás Maduro comenta sobre su relación política con Donald Trump

Sobre esos compromisos, que por ahora funcionan, el Presidente republicano puso en marcha una diplomacia del petróleo que se apalanca sobre un diálogo constante con Delcy, la apertura de un canal financiero que administra formalmente Qatar y el levantamiento de ciertas sanciones financieras y económicas.

Esta hoja de ruta se consolidó con la visita a Venezuela del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, que se reunió con Delcy Rodríguez y visitaron juntos la explotación de Chevron en la Faja del Orinoco.

La visita de Wright exhibe una secuencia política ordenada por Trump: primero viajó el director de la CIA, John Ratcliffe, después se designó a Laura Dogu como encargada de Negocios en Caracas, y a continuación llegó el secretario de Energía.

Wright se reunió con Rodríguez en el Palacio de Miraflores y después volaron a la Faja del Orinoco, la reserva de crudo pesado y extrapesado más importante del planeta.

Es decir: una agenda que unió a la geopolítica con el petróleo.

María Corina Machado, líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, apoya la estrategia que diseñó Trump para Venezuela.

Donald Trump y María Corina
Donald Trump y María Corina Machado posan con el Nobel de la Paz en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

“Hace cinco semanas parecía imposible que Maduro enfrentara a la justicia internacional. Hoy, los restos del régimen siguen órdenes de Estados Unidos en una fase de desmantelamiento. La restauración institucional apenas comienza y solo será sostenible si hay legitimidad popular y cumplimiento constitucional”, sostuvo Machado ayer durante su participación online en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Y completó: “Debemos abordar simultáneamente la crisis política, económica, humanitaria y de seguridad. No se puede hablar de transición si persiste la represión”.

Pero el apoyo de Machado a la estrategia republicana no implica un plegamiento político a la Casa Blanca: ella quiere elecciones en 10 meses y regresar a Caracas para enfrentar cara a cara a Delcy Rodríguez.

Un deseo que, en estas horas, la Casa Blanca no está dispuesta a satisfacer.

Machado conoce la lógica de poder de Trump y teje su propia estrategia para derrotar a Delcy Rodríguez. Sabe que debe esperar: la sucesora de Maduro hoy tiene más influencia que ella en el Salón Oval.

Temas Relacionados

Estados UnidosDonald TrumpMarco RubioChris WrightVenezuelaDelcy RodríguezNicolás MaduroMaría Corina MachadoLaura Dogu

Últimas Noticias

El Pentágono utilizó “Claude”, la herramienta de IA de Anthropic, para la captura de Maduro en Venezuela

La tecnología fue empleada en el operativo militar estadounidense en Caracas, lo que ha generado cuestionamientos sobre la continuidad de un contrato millonario con el Departamento de Defensa de Estados Unidos

El Pentágono utilizó “Claude”, la

Más de 3.000 pasajeros de un crucero se vieron afectados por la cancelación de una escala tras una emergencia

El barco modificó su itinerario luego de que una maniobra de atraque se tornara riesgosa por las condiciones del mar

Más de 3.000 pasajeros de

Retiran más de 11.000 detectores de humo vendidos en Amazon por posible falla de activación ante incendios

La autoridad federal de seguridad del consumidor emitió una advertencia tras detectar un defecto técnico que podría impedir la emisión de una señal sonora en situaciones de emergencia doméstica

Retiran más de 11.000 detectores

Marco Rubio afirmó que Cuba “no tiene economía” y que sus dirigentes “prefieren un país moribundo antes que prospere”

El secretario de Estado norteamericano se refirió a la crítica situación que atraviesa la isla

Marco Rubio afirmó que Cuba

Un estudio revela cuánto dinero tiene ahorrado el trabajador estadounidense promedio para su jubilación

El análisis, basado en datos nacionales recientes, muestra una amplia distancia entre los montos acumulados en cuentas de retiro y los niveles considerados suficientes por especialistas financieros

Un estudio revela cuánto dinero

TECNO

Top 10 videos más vistos

Top 10 videos más vistos en YouTube Argentina hoy

Lista de los artistas más vistos hoy en YouTube Colombia

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en Chile?

Lo mejor de YouTube España: lista de los videos del momento

Guía para conectar tu celular por cable a internet y aumentar tu velocidad notablemente

ENTRETENIMIENTO

John Lennon y los caminos

John Lennon y los caminos inesperados que llevaron a una de las colaboraciones musicales más influyentes de los años 70

La increíble audición casera de Katie Holmes que cambió la historia de “Dawson’s Creek”

Gordon Ramsay defiende a Victoria Beckham tras acusaciones de su hijo Brooklyn: “Estuvimos en la boda, no hubo nada inapropiado”

Ryan Coogler y los 16 récords de “Sinners”: el ascenso de un cineasta afroamericano y la batalla contra el síndrome del impostor

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri: la cronología de una relación que enciende rumores de reconciliación en Buenos Aires

MUNDO

El nuevo primer ministro de

El nuevo primer ministro de Bangladesh advirtió que el país enfrenta una economía frágil e instituciones debilitadas

Japón destinará USD 17 millones en equipamiento militar de defensa para Ucrania por medio de la OTAN

Australia invertirá USD 2.800 millones en nuevas instalaciones para construir submarinos nucleares bajo el pacto AUKUS

Rusia lanzó un ataque con drones Shahed sobre varias regiones en Ucrania: dos muertos y 10 heridos

Vieques, la isla que fascina con sus playas secretas y un inesperado pasado