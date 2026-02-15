Estados Unidos

Trump afirmó que la Junta de Paz “tiene un potencial ilimitado” y volvió a exigir a Hamas un desarme “total e inmediato”

La histórica cumbre reunirá el próximo 19 de febrero en Washington a mandatarios y representantes internacionales para formalizar compromisos multimillonarios orientados a la reconstrucción y la ayuda humanitaria en Gaza

Donald Trump anuncia la primera reunión oficial de la Junta de Paz en Washington D. C. para el 19 de febrero (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo a través de Truth Social que el próximo 19 de febrero se celebrará en Washington D. C. la primera reunión oficial de la Junta de Paz. Según Trump, el encuentro tendrá lugar en el Instituto de Paz Donald J. Trump, donde se formalizarán compromisos internacionales superiores a 5.000 millones de dólares para financiar iniciativas de reconstrucción y ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Asimismo, volvió a exigir a los terroristas de Hamas un desarme “total e inmediato”.

El mandatario remarcó que los Estados Miembros de la Junta también han comprometido la participación de miles de personas en la Fuerza Internacional de Estabilización y la Policía Local, organismos destinados a garantizar la seguridad y la estabilidad de la población gazatí tras años de conflicto.

Trump destacó en su publicación que la Junta de Paz cuenta con un “potencial ilimitado” y subrayó la importancia de la cita de febrero. Recordó que en octubre pasado presentó un Plan para el fin permanente del conflicto en Gaza, el cual, según su declaración, fue adoptado por unanimidad por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. “Poco después, facilitamos la ayuda humanitaria a un ritmo récord y logramos la liberación de todos los rehenes, vivos y fallecidos”, señaló Trump, aunque estos datos no han sido confirmados de manera independiente por otros organismos internacionales.

La Junta de Paz fue establecida formalmente en enero de 2026 durante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, evento en el que participaron más de veinte miembros fundadores. El objetivo inicial del organismo es operar como plataforma central para la reconstrucción de Gaza, pero la visión de Trump es expandir su alcance a otros conflictos internacionales, como el de Ucrania. La iniciativa ha suscitado debate en el ámbito diplomático, ya que se presenta como una posible alternativa al Consejo de Seguridad de la ONU, tradicionalmente responsable de la gestión de crisis internacionales.

El mensaje publicado por Turmp en la red social Truth Social

El diseño institucional de la Junta otorga a Donald Trump la presidencia vitalicia, un cargo que solo puede ser revocado mediante una votación unánime de los miembros, incluso después de que termine su mandato presidencial en 2029. La estructura ejecutiva incluye a figuras clave de confianza del presidente, como Jared Kushner (su yerno), Marco Rubio (Secretario de Estado), Steve Witkoff (enviado especial para Oriente Medio) y el ex primer ministro británico Tony Blair.

La membresía de la Junta de Paz contempla la invitación a unos sesenta países, con una distinción relevante: aquellos que contribuyan con al menos $1.000 millones adquieren el estatus de miembros permanentes, obteniendo mayor peso en la toma de decisiones. Entre los países que han aceptado unirse o colaborar estrechamente se encuentran Israel, Turquía, Hungría, Argentina —bajo el gobierno de Javier Milei—, Egipto y los Emiratos árabes Unidos.

La membresía de la Junta de Paz distingue a países que aportan más de 1.000 millones de dólares, como Israel y Argentina, con estatus permanente (ARCHIVO)

Uno de los objetivos inmediatos de la Junta es supervisar la reconstrucción del enclave gazatí y la administración de un comité técnico palestino, además de coordinar la fuerza internacional de estabilización, compuesta principalmente por naciones árabes y musulmanas, responsable de llevar a cabo el desarme de los terroristas de Hamas. Trump remarcó en su mensaje que es “muy importante que el grupo yihadista cumpla su compromiso con la desmilitarización total e inmediata”, planteando este paso como un requisito esencial para la efectividad de las iniciativas de paz y reconstrucción.

El presidente estadounidense concluyó su publicación afirmando que la Junta de Paz demostrará ser “el organismo internacional más trascendental de la historia” y reiteró su honor en presidirla. La nueva estructura, impulsada desde la Casa Blanca, busca consolidarse como un referente global para la gestión y resolución de conflictos, en un contexto internacional marcado por la persistencia de crisis humanitarias y desafíos a los modelos tradicionales de diplomacia multilateral.

