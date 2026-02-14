Dos estados de EEUU podrían enfrentar una tormenta invernal con más de 2 metros de nieve

La tormenta invernal impactará California y Nevada desde el domingo 15 hasta el miércoles 18 de febrero, con acumulaciones de nieve superiores a los 2 metros en Sierra Nevada y vientos de hasta 160 km/h. (AP Photo/Joshua A. Bickel)

Una tormenta invernal de gran magnitud impactará a California y Nevada desde la noche del domingo 15 de febrero, con previsiones oficiales que anticipan acumulados de nieve por encima de los 2 metros en zonas montañosas y vientos de hasta 160 kilómetros por hora. Este evento, informado por el National Weather Service (NWS), se mantendrá hasta la noche del miércoles 18 de febrero y afectará principalmente a la región de la Sierra Nevada y el área de Lake Tahoe, donde las autoridades prevén complicaciones para la movilidad y los servicios esenciales.

De acuerdo con el NWS, la advertencia de tormenta invernal entrará en vigor el domingo por la noche, con previsión de acumulaciones de nieve de entre 90 y 240 centímetros en altitudes superiores a 1.800 metros. Los vientos serán intensos, con ráfagas que podrían superar los 160 kilómetros por hora en áreas elevadas, lo que aumentará el riesgo de caída de árboles y cortes de energía. El Weather Prediction Center de la NOAA coincide en que este será uno de los episodios más severos de la temporada para el oeste de Estados Unidos.

Las tormentas invernales intensas son recurrentes en la Sierra Nevada durante los meses de enero y febrero, pero la magnitud prevista para este episodio ha llevado a que las autoridades estatales y federales activen protocolos de emergencia. En temporadas anteriores, eventos similares han ocasionado cierres prolongados en rutas como la Interestatal 80 y la autopista 50, así como afectaciones en el acceso a servicios básicos en comunidades de montaña, según datos oficiales del NWS.

¿Cuándo comenzará la tormenta invernal en California y Nevada?

El NWS ha informado que la tormenta invernal se iniciará durante la noche del domingo 15 de febrero y se prolongará al menos hasta la noche del miércoles 18 de febrero. Durante este lapso, se esperan las mayores acumulaciones de nieve y los vientos más intensos en la Sierra Nevada, el área de Lake Tahoe y condados aledaños en California y Nevada.

El NWS Hanford especificó que la advertencia abarca parques nacionales como Yosemite, Sequoia y Kings Canyon, así como regiones del norte como Shasta y Plumas. Las primeras horas del lunes marcarán el inicio de las condiciones más severas, con incrementos progresivos en la intensidad del viento y la caída de nieve.

El National Weather Service alertó sobre riesgos de movilidad y cortes de energía por nieve y caída de árboles en áreas montañosas de California y Nevada. (REUTERS/Amr Alfiky)

¿Qué zonas estarán bajo alerta y cuáles serán los acumulados previstos?

Según el NWS Hanford, la Sierra Nevada central y sur recibirá acumulaciones de nieve de 90 a 150 centímetros entre los 1.800 y 2.400 metros de altitud, con máximos que podrán superar los 210 centímetros en los puntos más elevados. Las cotas medias, a partir de 1.200 metros, podrían registrar entre 30 y 60 centímetros de nieve.

El NWS Sacramento estima que los condados de Shasta, Plumas y el parque nacional Lassen podrían recibir entre 30 y 60 centímetros de nieve en altitudes bajas, y hasta 240 centímetros en las cumbres. El NWS Reno proyecta en el área de Mono e Inyo acumulados de entre 40 y 120 centímetros, con ráfagas de viento superiores a 160 kilómetros por hora en las crestas.

El NWS Las Vegas ha advertido también sobre acumulaciones superiores a 60 centímetros en las laderas orientales de la Sierra y las White Mountains, y acumulados de entre 25 y 40 centímetros en cotas medias. Algunas zonas bajas, incluyendo valles del norte de California, podrían experimentar nevadas menores, pero suficientes para dificultar el tránsito regional.

¿Cómo afectará la tormenta a la movilidad y los servicios?

El pronóstico oficial del NWS anticipa que los principales corredores de montaña, vitales para el transporte regional y el acceso a áreas recreativas, se verán afectados por la intensidad de la tormenta. Se prevé que los desplazamientos serán muy difíciles o imposibles durante los momentos de mayor acumulación de nieve y viento.

La Interestatal 80 y la autopista 50, rutas clave para la comunicación entre el oeste y el este de California y Nevada, podrían cerrar de manera intermitente o mantener controles de cadenas obligatorias para vehículos. El NWS Reno subrayó que habrá riesgo de visibilidad nula y posibles cierres prolongados por acumulación de nieve y caída de árboles o tendido eléctrico.

El Weather Prediction Center de la NOAA incluyó a gran parte de la región occidental de Estados Unidos en su mapa de riesgos para la semana, con especial énfasis en California y Nevada debido a la magnitud del evento.

La Interestatal 80 y la autopista 50 podrían sufrir cierres prolongados y controles obligatorios de cadenas para vehículos debido a las condiciones extremas de la tormenta. (REUTERS/Eduardo Munoz)

¿Qué respuesta están preparando las autoridades ante la tormenta?

La Oficina de Servicios de Emergencia de California (Cal OES) ha activado planes de contingencia para coordinar la respuesta ante incidentes derivados de la tormenta invernal. Entre las medidas previstas se encuentran el despliegue de maquinaria pesada para despejar carreteras, el refuerzo de cuadrillas eléctricas y la instalación de centros de información para residentes y viajeros.

El NWS mantiene contacto permanente con los gobiernos estatales y locales para actualizar las alertas y difundir recomendaciones. El organismo recordó que “las condiciones meteorológicas pueden cambiar con rapidez y los pronósticos de nevadas extremas suelen ajustarse conforme se acerca el evento”. El monitoreo de la tormenta se realiza con herramientas satelitales y modelos predictivos actualizados.

¿Qué recomendaciones se harán a la población y a los viajeros?

El NWS recomienda evitar desplazamientos no esenciales durante el periodo de la tormenta. Para quienes deban viajar, la institución sugiere llevar cadenas para neumáticos, mantas, agua, alimentos no perecederos, linternas y baterías de repuesto. El organismo advirtió que “las personas que deban viajar por motivos inaplazables deben considerar la posibilidad de quedar varadas por varias horas”.

Los residentes en zonas de montaña han sido instados a prepararse para posibles cortes de energía y dificultades de acceso. La acumulación de nieve sobre techos, automóviles y caminos incrementa los riesgos estructurales y de movilidad. El NWS Hanford y el NWS Sacramento reiteran la importancia de seguir las actualizaciones oficiales que se difundirán a través de los canales gubernamentales.

Las autoridades de California y Nevada han activado planes de emergencia, incluyendo maquinaria pesada y refuerzo de cuadrillas eléctricas ante el temporal invernal. (REUTERS/Mike Segar)

¿Cómo se compara la tormenta prevista con eventos anteriores?

El invierno de 2023 registró tormentas invernales de características similares en la Sierra Nevada, con acumulados altos y efectos sobre el transporte y la vida de las comunidades de montaña. Según la NOAA, la nieve extrema en la Sierra tiene un impacto directo en el abastecimiento de agua de California, ya que el deshielo primaveral alimenta los embalses estatales.

El área de Lake Tahoe y las estaciones de esquí de la Sierra suelen anticipar estas situaciones reforzando protocolos de seguridad. La intensidad prevista para este episodio se ubica en el rango superior de los registros recientes, lo que explica el nivel elevado de alerta y la movilización de recursos estatales y federales.

¿Qué se espera para los próximos días?

El NWS prevé que las nevadas intensas continuarán hasta la noche del miércoles 18 de febrero, aunque algunas áreas de montaña podrían registrar acumulaciones adicionales si persisten las condiciones atmosféricas. Las autoridades mantienen la recomendación de evitar traslados innecesarios y permanecer atentos a las indicaciones oficiales.

La situación será monitoreada de manera continua a través de los sitios web y canales de comunicación del NWS, la NOAA y las agencias estatales de emergencia, donde se actualizará la información sobre rutas, servicios y evolución meteorológica.