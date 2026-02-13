La inflación interanual en Estados Unidos en enero fue menor a la esperada: 2,4%

Una mujer compra fruta en una tienda de la ciudad de Nueva York (REUTERS/Brendan McDermid/Archivo)

La inflación al consumidor en Estados Unidos se redujo ligeramente más de lo previsto en enero, según datos oficiales publicados este viernes, debido a la caída de los precios de la energía.

El índice de precios al consumidor (IPC) aumentó un 2,4% interanual, por debajo del 2,7% de diciembre y ligeramente por debajo de las previsiones de los analistas. Los economistas consultados por The Wall Street Journal anticipaban una inflación del 2,5%.

Los precios subyacentes, que excluyen alimentos y energía por su volatilidad, marcaron un incremento del 2,5%, en línea con lo esperado por los analistas. La variación anual se vio influida porque la lectura elevada de inflación de enero de 2025 ya no forma parte de los últimos doce meses de datos. En comparación con diciembre, el aumento mensual fue del 0,2% para los precios al consumidor y del 0,3% para los subyacentes.

La publicación de estos datos llega después de que se informara un crecimiento del empleo superior a lo previsto y una reducción de la tasa de desempleo al 4,3%.

Pese a la mejora en los indicadores, la Reserva Federal enfrenta un reto: mantener la inflación cerca del objetivo anual del 2%, una meta que no se alcanza desde hace unos cinco años. El presidente del banco central, Jerome Powell, está en los últimos meses de su mandato de ocho años. Los funcionarios buscan equilibrar el combate a la inflación sin dañar el mercado laboral.

El ciclo de subas agresivas en las tasas de interés consiguió moderar los fuertes aumentos de precios registrados en 2022. Con la moderación de la inflación y el enfriamiento del empleo, la Fed recortó casi 2 puntos porcentuales las tasas desde el verano de 2024, antes de pausar los recortes en enero.

Compradores pasean por el centro comercial Somerset Collection, el 10 de diciembre de 2025, en Troy, Michigan (AP Foto/Ryan Sun)

El informe de inflación se retrasó levemente debido al reciente cierre parcial del gobierno, que afectó las operaciones del Departamento de Trabajo. El cierre prolongado del otoño pasado dificultó la recopilación de datos de precios, un hecho sin precedentes que podría impactar en las cifras de inflación de los próximos meses. Algunos economistas consideran que la falta de información sobre el alza del costo de la vivienda en octubre redujo artificialmente las estimaciones del año pasado, aunque este problema no afecta a los datos intermensuales más recientes.

La inflación ha descendido desde que la tasa anual llegó a superar el 9% a mediados de 2022. Sin embargo, los incrementos de precios persisten y afectan a los consumidores, generando preocupación entre los responsables de política económica.

Según encuestas recientes, los consumidores siguen señalando los precios altos como una de sus principales inquietudes. Las críticas a la inflación durante la gestión de Biden facilitaron el regreso del presidente Trump a la Casa Blanca.

Muchos economistas prevén una inflación más baja en 2026, ya que la presión sobre los precios parece ceder. Empresas como PepsiCo y General Mills han anunciado reducciones en algunos precios para atraer a consumidores con presupuestos ajustados, lo que sugiere una demanda insuficiente para trasladar mayores costos a los compradores.

Las señales provenientes de encuestas y mercados financieros indican que ni consumidores ni inversores temen un repunte de la inflación. Esto resulta relevante, ya que la expectativa de precios más altos podría impulsar compras anticipadas o generar presión por aumentos salariales, situaciones que pueden concretar las previsiones inflacionarias.