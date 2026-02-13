Donald Trump advirtió a Irán sobre “consecuencias muy traumáticas” si no se logra un acuerdo sobre su programa nuclear

Trump advirtió a Irán sobre “consecuencias muy traumáticas” si no se logra un acuerdo sobre su programa nuclear (Foto AP/Alex Brandon)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este jueves que Irán enfrentará “consecuencias muy traumáticas” si no se logra un acuerdo sobre su programa nuclear, al tiempo que ratificó que la única alternativa a la vía diplomática será una respuesta mucho más dura de Washington.

Trump lanzó su advertencia tras reunirse en la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, donde ambos líderes abordaron el estado de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el futuro del programa nuclear iraní.

“Tenemos que llegar a un acuerdo, de lo contrario, va a ser muy traumático. No quiero que eso suceda, pero tenemos que hacer un acuerdo”, afirmó el mandatario ante la prensa y subrayó que espera resultados en el plazo de un mes.

Durante la conferencia, Trump aclaró que no había discutido con Netanyahu la posibilidad de suspender el diálogo con el régimen iraní, pero insistió en que si las conversaciones fracasan, la administración estadounidense pasará a una “fase dos” con medidas mucho más severas para Teherán.

“Hablaré con ellos todo lo que quiera, y veremos si podemos llegar a un acuerdo con ellos. Y si no podemos, tendremos que pasar a la fase dos. La fase dos será muy dura para ellos”, expresó el líder republicano.

El presidente estadounidense aseguró que, si fracasan las negociaciones con el régimen de Teherán, Washington activará una “fase dos” de presión y medidas más duras (REUTERS/Jonathan Ernst)

El contexto de estas declaraciones es el reinicio de las negociaciones nucleares entre Washington y Teherán, después de varios meses de tensiones y de la guerra de doce días entre Irán e Israel en junio pasado, en la que Estados Unidos participó bombardeando instalaciones vinculadas al desarrollo nuclear iraní.

Trump recordó que durante las rondas anteriores Irán se negó a cerrar un acuerdo y que, como consecuencia, Estados Unidos respondió con la Operación Martillo de Medianoche, que incluyó ataques a tres instalaciones nucleares persas.

“Esperemos que esta vez sean más razonables y responsables”, remarcó el mandatario.

Netanyahu, por su parte, reconoció en declaraciones a la prensa antes de regresar a Israel que expresó su escepticismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Irán, pero indicó que, de concretarse, debería abarcar no sólo el programa nuclear sino también el arsenal de misiles balísticos y el apoyo iraní a grupos armados en la región.

“Dije que, de alcanzarse un acuerdo, debe incluir los elementos que son importantes para Israel: no solo el programa nuclear, sino también los misiles balísticos y los grupos aliados de Irán”, señaló el primer ministro.

Israel exige que cualquier pacto limite el enriquecimiento de uranio, reduzca el alcance del programa de misiles y ponga fin al respaldo iraní a milicias como Hezbollah.

Irán, en cambio, ha reiterado que sólo estaría dispuesto a aceptar restricciones parciales en su programa nuclear a cambio de un alivio de las sanciones internacionales, y rechaza incluir su política militar o regional en la agenda de negociaciones.

En paralelo a la presión diplomática, Trump confirmó que evalúa el despliegue de un segundo portaaviones en Medio Oriente, sumándose al grupo aeronaval ya presente en la zona.

“Estamos considerando enviar un segundo portaaviones a Medio Oriente”, dijo, en referencia a las medidas de disuasión militar adoptadas por el Pentágono tras el reinicio de los contactos diplomáticos.

Irán enfrenta una creciente presión internacional tras los bombardeos a sus instalaciones y el refuerzo de la presencia militar estadounidense en aguas cercanas. A pesar de ello, el presidente Trump insistió en que su preferencia sigue siendo una solución negociada y que el diálogo continuarán para cerrar un pacto que limite el desarrollo nuclear iraní y reduzca el riesgo de una nueva escalada militar en la región.

Trump dejó claro que la paciencia de Estados Unidos tiene límites y que, de no lograrse avances concretos, la administración estadounidense recurrirá a medidas mucho más contundentes para frenar la expansión nuclear y militar de Irán.

(Con información de EFE y AFP)