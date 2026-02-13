Estados Unidos

Donald Trump advirtió a Irán sobre “consecuencias muy traumáticas” si no se logra un acuerdo sobre su programa nuclear

El presidente estadounidense aseguró que, si fracasan las negociaciones con el régimen de Teherán, Washington activará una “fase dos” de presión y medidas más duras

Guardar
Trump advirtió a Irán sobre
Trump advirtió a Irán sobre “consecuencias muy traumáticas” si no se logra un acuerdo sobre su programa nuclear (Foto AP/Alex Brandon)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este jueves que Irán enfrentará “consecuencias muy traumáticas” si no se logra un acuerdo sobre su programa nuclear, al tiempo que ratificó que la única alternativa a la vía diplomática será una respuesta mucho más dura de Washington.

Trump lanzó su advertencia tras reunirse en la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, donde ambos líderes abordaron el estado de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el futuro del programa nuclear iraní.

Tenemos que llegar a un acuerdo, de lo contrario, va a ser muy traumático. No quiero que eso suceda, pero tenemos que hacer un acuerdo”, afirmó el mandatario ante la prensa y subrayó que espera resultados en el plazo de un mes.

Durante la conferencia, Trump aclaró que no había discutido con Netanyahu la posibilidad de suspender el diálogo con el régimen iraní, pero insistió en que si las conversaciones fracasan, la administración estadounidense pasará a una “fase dos” con medidas mucho más severas para Teherán.

Hablaré con ellos todo lo que quiera, y veremos si podemos llegar a un acuerdo con ellos. Y si no podemos, tendremos que pasar a la fase dos. La fase dos será muy dura para ellos”, expresó el líder republicano.

El presidente estadounidense aseguró que,
El presidente estadounidense aseguró que, si fracasan las negociaciones con el régimen de Teherán, Washington activará una “fase dos” de presión y medidas más duras (REUTERS/Jonathan Ernst)

El contexto de estas declaraciones es el reinicio de las negociaciones nucleares entre Washington y Teherán, después de varios meses de tensiones y de la guerra de doce días entre Irán e Israel en junio pasado, en la que Estados Unidos participó bombardeando instalaciones vinculadas al desarrollo nuclear iraní.

Trump recordó que durante las rondas anteriores Irán se negó a cerrar un acuerdo y que, como consecuencia, Estados Unidos respondió con la Operación Martillo de Medianoche, que incluyó ataques a tres instalaciones nucleares persas.

Esperemos que esta vez sean más razonables y responsables”, remarcó el mandatario.

Netanyahu, por su parte, reconoció en declaraciones a la prensa antes de regresar a Israel que expresó su escepticismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Irán, pero indicó que, de concretarse, debería abarcar no sólo el programa nuclear sino también el arsenal de misiles balísticos y el apoyo iraní a grupos armados en la región.

“Dije que, de alcanzarse un acuerdo, debe incluir los elementos que son importantes para Israel: no solo el programa nuclear, sino también los misiles balísticos y los grupos aliados de Irán”, señaló el primer ministro.

Israel que expresó su escepticismo
Israel que expresó su escepticismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Irán

Israel exige que cualquier pacto limite el enriquecimiento de uranio, reduzca el alcance del programa de misiles y ponga fin al respaldo iraní a milicias como Hezbollah.

Irán, en cambio, ha reiterado que sólo estaría dispuesto a aceptar restricciones parciales en su programa nuclear a cambio de un alivio de las sanciones internacionales, y rechaza incluir su política militar o regional en la agenda de negociaciones.

En paralelo a la presión diplomática, Trump confirmó que evalúa el despliegue de un segundo portaaviones en Medio Oriente, sumándose al grupo aeronaval ya presente en la zona.

Estamos considerando enviar un segundo portaaviones a Medio Oriente”, dijo, en referencia a las medidas de disuasión militar adoptadas por el Pentágono tras el reinicio de los contactos diplomáticos.

Irán enfrenta una creciente presión internacional tras los bombardeos a sus instalaciones y el refuerzo de la presencia militar estadounidense en aguas cercanas. A pesar de ello, el presidente Trump insistió en que su preferencia sigue siendo una solución negociada y que el diálogo continuarán para cerrar un pacto que limite el desarrollo nuclear iraní y reduzca el riesgo de una nueva escalada militar en la región.

Trump dejó claro que la paciencia de Estados Unidos tiene límites y que, de no lograrse avances concretos, la administración estadounidense recurrirá a medidas mucho más contundentes para frenar la expansión nuclear y militar de Irán.

(Con información de EFE y AFP)

Temas Relacionados

IránEstados UnidosDonald TrumpPrograma nuclear de IránEnriquecimiento de UranioÚltimas Noticias AméricaIsraelBenjamín NetanyahuCentrales nucleares de IránWashingtonTeherán

Últimas Noticias

Rusia y Ucrania devolvieron menores separados por la guerra tras una mediación de Estados Unidos

El proceso recibió reconocimiento internacional y se prevén nuevas repatriaciones a medida que avancen las negociaciones

Rusia y Ucrania devolvieron menores

Más de medio millón de personas reciben advertencia de “no viajar” por una intensa nevada en Nueva York

Autoridades estatales recomendaron priorizar el teletrabajo y seguir los reportes oficiales ante condiciones meteorológicas adversas que afectan rutas y servicios

Más de medio millón de

El patinador de velocidad Jordan Stolz estableció un nuevo récord olímpico en su primera carrera en Milano Cortina

La marca impuesta por el estadounidense en los 1.000 metros le permitió conquistar el oro y darle nuevo impulso a la tradición de su país en el patinaje de velocidad en Juegos Olímpicos de Invierno

El patinador de velocidad Jordan

Oklahoma llevó a cabo su primera ejecución de 2026 de un hombre condenado por doble homicidio

La medida se concretó tras casi dos décadas de proceso judicial y luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara una apelación presentada horas antes

Oklahoma llevó a cabo su

Las ciudades de California se ubican entre las menos asequibles del mundo para adquirir vivienda

Mediante un análisis internacional se identificó a varias urbes californianas en los primeros lugares del ranking global donde el poder adquisitivo limita gravemente el acceso a propiedades residenciales para compradores primerizos

Las ciudades de California se

TECNO

Alphabet de Google se pone

Alphabet de Google se pone a la par con Tesla de Elon Musk: vienen más robots

10 tecnologías que creó el humano gracias al viaje a la Luna: desde auriculares hasta purificadores de agua

El salto digital de Hispanoamérica: cómo la IA pasó de ser un mito a una herramienta cotidiana en solo 6 años

HONOR Magic 8 Lite vs. Samsung Galaxy A56: cuál es el smartphone más resistente de 2026 y con batería potente

San Valentín gamer: los mejores juegos de PlayStation Plus para celebrar en pareja o con amigos

ENTRETENIMIENTO

La razón por la que

La razón por la que Taz Skylar no bebió ni comió durante dos días mientras rodaba la segunda temporada de ‘One Piece’

Nicolas Cage se pone el sombrero y sorprende como Spider-Noir: cómo será la serie que promete cambiar el universo Marvel

Yungblud, entre leyendas y nuevos comienzos: lo que aprendió de Ozzy, Aerosmith y su propio camino

Joker: Folie à Deux, la secuela musical que terminó en decepción para los fans y dividió a la crítica

La primera esposa de James Van Der Beek publica una fotografía inédita tras la muerte del actor: “Estoy desconsolada”

MUNDO

La UE prohibió el sobrevuelo

La UE prohibió el sobrevuelo del espacio aéreo iraní hasta marzo en medio de la tensión entre Teherán y Estados Unidos

El régimen iraní exige lealtad pública a las familias de los manifestantes encarcelados si quieren recuperar la libertad

Refugios naturales y biodiversidad protegida: así son los 5 parques que preservan el bienestar acústico y ambiental en el mundo

60 años de diferencia y un lazo inquebrantable: la historia detrás de la boda familiar que conmovió a una ciudad británica

Netanyahu expresó sus dudas sobre un acuerdo con Irán pero reconoció que existen condiciones para un posible entendimiento