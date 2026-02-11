Se emite una advertencia a 400.000 personas y se les pide permanecer en sus casas por vientos peligrosos

Autoridades emiten alerta de vientos extremos en el sur de California, afectando a más de 400,000 residentes en varias ciudades y valles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades estatales y federales emitieron el miércoles 11 de febrero de 2026 una advertencia oficial que obligó a más de 400,000 residentes del sur de California a permanecer en sus hogares debido a la llegada de vientos extremos con ráfagas de hasta 112 kilómetros por hora (70 millas por hora). El fenómeno meteorológico, que afectó principalmente los valles de Apple y Lucerne y las montañas del condado de San Bernardino, se registró durante la mañana y mantuvo la alerta vigente hasta la tarde, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) de San Diego. La medida buscó reducir riesgos por caída de árboles, daños estructurales, cortes de energía y accidentes viales.

Según informó el NWS, la advertencia de vientos fue difundida desde temprano en canales oficiales y cubrió ciudades como Wrightwood, Victorville, Adelanto, Apple Valley, Big Bear Lake, Crestline, Lake Arrowhead, Hesperia, Big Bear City y Running Springs, entre otras. El organismo especificó que los vientos del sur alcanzaron velocidades sostenidas de 32 a 48 kilómetros por hora (20 a 30 mph), mientras que las ráfagas sobrepasaron los 88 kilómetros por hora (55 mph) en zonas bajas y llegaron a 112 kilómetros por hora (70 mph) en las laderas desérticas. Las autoridades recomendaron a la población permanecer en los niveles bajos de las viviendas y alejarse de ventanas, además de extremar precauciones al conducir y evitar áreas con árboles y cables eléctricos.

La región del sur de California experimenta con frecuencia eventos de vientos fuertes, conocidos como Santa Ana. En esta ocasión, el NWS precisó que el episodio no correspondía a este patrón característico, aunque la intensidad de las ráfagas llevó a emitir advertencias similares por el riesgo que conllevan. El episodio coincidió con una serie de tormentas invernales que afectan al estado y complican la operación de servicios y la movilidad en varias áreas, según fuentes oficiales y el reporte de Newsweek.

¿Qué áreas resultaron afectadas por la advertencia de vientos extremos en el sur de California?

Los vientos fuertes impactaron principalmente en los valles de Apple y Lucerne, así como en las montañas del condado de San Bernardino. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la advertencia cubrió más de una decena de ciudades y comunidades, entre ellas Wrightwood, Victorville, Adelanto, Southern California Logistics Airport, Apple Valley, Big Bear Lake, Crestline, Lake Arrowhead, Hesperia, Big Bear City y Running Springs. El aviso permaneció vigente hasta la 1 de la tarde, con posibilidad de extensión si persistían las condiciones adversas.

El NWS detalló que las zonas ubicadas a sotavento de las cadenas montañosas suelen registrar las ráfagas más intensas, lo que incrementa el riesgo de caída de árboles y cables eléctricos. Las autoridades locales y estatales se coordinaron para difundir la información y emitir recomendaciones a través de sus canales institucionales.

El Servicio Meteorológico Nacional informó ráfagas de viento de hasta 112 kilómetros por hora en las montañas del condado de San Bernardino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué riesgos representaron los vientos y qué medidas adoptaron las autoridades?

El principal riesgo identificado por el NWS consistió en la caída de árboles, postes y líneas eléctricas, lo que podría ocasionar cortes de energía y daños a la infraestructura. El organismo advirtió que las condiciones dificultarían la circulación de vehículos, en especial de gran tamaño. En su mensaje institucional, el NWS recomendó a los residentes de las zonas bajo alerta “permanecer en los niveles bajos de la vivienda, evitar las ventanas y posponer traslados innecesarios”.

Las autoridades sugirieron además que los conductores de camiones y vehículos de alto perfil evitaran circular por las áreas afectadas. “Viajar será difícil, especialmente para vehículos de alto perfil”, comunicó el NWS. La advertencia incluyó la posibilidad de que los vientos dañinos derribaran árboles y líneas eléctricas, con la consiguiente interrupción del servicio eléctrico.

¿Cuál fue el impacto en el suministro eléctrico y los servicios básicos?

La llegada de los vientos intensos provocó interrupciones en el suministro eléctrico que afectaron a más de 13,500 usuarios en el estado, según los registros de poweroutage.us y el reporte de Newsweek. Las causas de los cortes no se atribuyeron exclusivamente a los vientos, ya que la región también afrontó tormentas invernales y precipitaciones durante la jornada.

Las cuadrillas de emergencia y servicios públicos se mantuvieron en alerta para responder a incidentes derivados del clima. No se reportaron víctimas graves ni daños materiales de gran escala hasta el cierre del día, aunque las autoridades advirtieron sobre la posibilidad de que el número de afectados aumentara si persistían las condiciones meteorológicas adversas.

Las principales amenazas incluyeron caída de árboles, daños estructurales, cortes de energía y riesgos para la circulación vehicular, especialmente para camiones y vehículos altos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Se emitieron otras advertencias meteorológicas en California durante la jornada?

El episodio de vientos extremos coincidió con el ingreso de un sistema de tormentas que impactó a gran parte del estado. El NWS reportó que un sistema del Pacífico trajo consigo lluvias moderadas en zonas costeras y valles centrales, así como nevadas intensas en la Sierra Nevada. En esas áreas, las autoridades emitieron alertas por tormenta invernal y advertencias de clima severo, con acumulaciones de nieve que podrían alcanzar hasta 61 centímetros (24 pulgadas) en elevaciones altas.

Las regiones de menor altitud estuvieron bajo aviso por precipitaciones intensas y potenciales inundaciones. Además, se difundieron alertas para la navegación y la operación de embarcaciones pequeñas en la costa, a raíz del incremento de la actividad meteorológica y el oleaje.

¿Por qué son frecuentes los vientos intensos en el sur de California?

El sur de California presenta condiciones geográficas y meteorológicas que favorecen la aparición de vientos fuertes, en especial durante el invierno y la primavera. Los denominados vientos Santa Ana suelen producirse cuando masas de aire seco y cálido descienden desde el interior del continente hacia la costa, cruzando cadenas montañosas y acelerando su velocidad. Aunque el fenómeno registrado el 11 de febrero no fue clasificado como Santa Ana, el potencial de daño y la fuerza de las ráfagas llevaron a las autoridades a emitir advertencias similares, según confirmó el NWS.

Históricamente, los eventos de vientos intensos han generado daños materiales, cortes de energía y, en ocasiones, evacuaciones preventivas en la región. Las autoridades mantienen protocolos de emergencia y campañas de información para reducir la exposición de la población a estos riesgos.

Los servicios de emergencia y reparación eléctrica se mantuvieron en alerta sin reportar víctimas graves ni daños materiales de gran escala, pero las advertencias continúan ante posibles episodios similares en los próximos días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué recomendaciones vigentes emitieron las autoridades para los residentes?

El NWS y los organismos estatales recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las instrucciones de protección civil. Entre las medidas destacadas, se insistió en evitar salir de las viviendas mientras persistieran los vientos, resguardarse en los niveles bajos, alejarse de ventanas y reportar cualquier incidente relacionado con la caída de árboles o cables eléctricos.

No se emitieron órdenes de evacuación obligatoria, aunque las autoridades reiteraron la necesidad de extremar precauciones y esperar la actualización de los avisos meteorológicos antes de retomar actividades habituales. Los servicios de emergencia y reparación eléctrica permanecieron en alerta para actuar ante cualquier incidente.

¿Qué se puede esperar tras el paso del fenómeno meteorológico?

La advertencia de vientos intensos y tormentas permanece activa en algunas regiones de California, mientras el sistema meteorológico continúa su desplazamiento. Las autoridades monitorean la evolución de las condiciones y prevén nuevas actualizaciones en los próximos días. El impacto inmediato se refleja en la interrupción de actividades cotidianas, la reducción de la movilidad y la activación de protocolos de emergencia en servicios públicos.

Las recomendaciones oficiales buscan minimizar riesgos para la población y garantizar la seguridad ante eventos climáticos que, según los registros históricos, pueden repetirse en esta época del año. El monitoreo constante y la difusión oportuna de información constituyen las principales herramientas para enfrentar futuros episodios de vientos extremos y tormentas invernales en la región.