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Antonio López-Istúriz White: “El acuerdo entre la UE y México puede convertirse en un referente mundial”

Ocupa el cargo de presidente de la Delegación Unión Europea-México y es miembro del Parlamento Europeo, con experiencia en relaciones internacionales y acuerdos comerciales

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Antonio López-Istúriz White sostuvo que la relación entre México y la Unión Europea es estratégica y va más allá del comercio (Reuters)
Antonio López-Istúriz White sostuvo que la relación entre México y la Unión Europea es estratégica y va más allá del comercio (Reuters)

Antonio López-Istúriz White, presidente de la Delegación UE-México y miembro del Parlamento Europeo, aseguró en una entrevista con CC Latam, que el reciente Acuerdo Global modernizado entre la Unión Europea y México tiene el potencial de marcar un antes y un después en el escenario internacional.

“Si se implementa correctamente, el acuerdo puede convertirse en un referente mundial”, sostuvo el representante europeo.

Hace unos días, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que en mayo se firmará la actualización del acuerdo global entre su país y el bloque europeo.

Claudia Sheinbaum, Derrame, refinería Dos Bocas
Claudia Sheinbaum anunció que en mayo se firmará la actualización del acuerdo global entre México y la Unión Europea Crédito: Cuartoscuro

El anuncio se realizó tras la reunión con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, quien realizó una visita oficial a México junto a una delegación de funcionarios y empresarios.

La relación entre la Unión Europea y México atraviesa un proceso de transformación con objetivos concretos. Con respecto a eso, Antonio López-Istúriz White afirmó: “La relación ha trascendido la mera colaboración comercial y ha adquirido una dimensión claramente estratégica”.

El parlamentario explicó que el contexto internacional obliga a ambos bloques a avanzar hacia “la creación de un espacio económico y digital interoperable, fortalecer la cooperación regulatoria y consolidar el Acuerdo Global modernizado como un instrumento clave, no solo en el ámbito comercial, sino también en el geopolítico”.

La actualización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea prevé eliminar el 99% de los aranceles tan pronto como el pacto entre en vigor.

El representante europeo remarcó el papel de México en el escenario global al señalar: “México ocupa una posición central en la reconfiguración de las cadenas de suministro globales, particularmente en el contexto de la deslocalización cercana y las tensiones entre Estados Unidos y China”.

Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China han impactado la organización de las cadenas de suministro globales (Reuters)
Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China han impactado la organización de las cadenas de suministro globales (Reuters)

En este contexto, esta medida favorece especialmente a los sectores agroalimentario, farmacéutico y energético, que podrán acceder con mayor facilidad a nuevos mercados.

Respecto a la política exterior, el presidente de la Delegación enfatizó: “Europa debe desarrollar su propia política hacia la región. América Latina no debe ser vista como un espacio secundario, sino como un socio estratégico para la construcción de un orden digital global basado en valores democráticos”.

México ocupa el segundo lugar tanto en tamaño como en economía dentro de América Latina, solo detrás de Brasil. La Unión Europea y México mantienen vínculos políticos, económicos, culturales y sociales muy sólidos, y actualmente trabajan en profundizar aún más esa asociación para beneficio mutuo.

La actualización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea prevé eliminar el 99% de los aranceles tan pronto como el pacto entre en vigor
La actualización del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea prevé eliminar el 99% de los aranceles tan pronto como el pacto entre en vigor

Sobre el modelo europeo y la cooperación birregional, López-Istúriz White apuntó: “Nuestra propuesta de valor no es solo económica, sino también normativa y política: seguridad jurídica, protección de datos, regulación equilibrada y respeto de los derechos fundamentales”.

Esta relación se desarrolla bajo el marco de la Asociación Estratégica y el Acuerdo Global suscrito en el año 2000, cuyos términos fueron actualizados tras la conclusión de las negociaciones del Acuerdo Global Modernizado en enero de 2025, con el objetivo de adaptarlo a las nuevas realidades del comercio y la inversión.

La Unión Europea y México mantienen vínculos políticos, económicos, culturales y sociales muy sólidos
La Unión Europea y México mantienen vínculos políticos, económicos, culturales y sociales muy sólidos

En cuanto al fortalecimiento institucional, el parlamentario subrayó: “La cooperación entre la UE y México debe centrarse en fortalecer los pilares democráticos. Esto incluye reforzar el estado de derecho, combatir la desinformación y las amenazas híbridas, y promover estándares comunes en inteligencia artificial y gobernanza digital”.

Además, el acuerdo permitirá a empresas y productores de ambos lados operar en un bloque de 450 millones de consumidores, lo que representa una oportunidad relevante en un contexto donde las políticas arancelarias de Estados Unidos dificultan el comercio internacional.

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