Jugadores de Estados Unidos revelan cómo es trabajar con Mauricio Pochettino en la antesala del Mundial 2026

USMNT llega invicto a sus últimos cinco partidos antes de enfrentar a Bélgica y Portugal, fortaleciendo su preparación rumbo al Mundial como coanfitrión (AP Foto/Michael Laughlin, Archivo)

El ciclo de Mauricio Pochettino al mando del USMNT ha transformado el ambiente y la exigencia dentro de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos.

A menos de tres meses para el Mundial 2026, los jugadores describen la experiencia bajo su dirección como una combinación de intensidad, disciplina y un fuerte sentido de familia.

Esta dualidad se refleja cotidianamente: Pochettino puede ser apasionado y firme en las demandas, pero también demuestra empatía y apoyo, generando una atmósfera de alta competencia y pertenencia.

La selección nacional estadounidense llega invicta a sus últimos cinco partidos antes de enfrentar a Bélgica y Portugal en sendos amistosos, una señal de que el mensaje del entrenador argentino está calando entre los futbolistas.

Aunque estos resultados se han dado en encuentros preparatorios, la dinámica adquiere mayor relevancia en la antesala del Mundial, donde Estados Unidos será coanfitrión y no ha disputado una fase de clasificación por su condición de anfitrión.

Mauricio Pochettino imprime disciplina y sentido de familia a la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, marcando el inicio de un nuevo ciclo. (Gary A. Vasquez-Imagn Images)

La llegada de Pochettino en septiembre de 2024 marcó un punto de inflexión tras un periodo de inestabilidad con entrenadores interinos y una segunda etapa de Gregg Berhalter que dejó al equipo estancado y complaciente.

El argentino estableció reglas claras desde el inicio: ningún jugador tiene el puesto asegurado y todos deben ganarse su lugar en cada convocatoria, independientemente del prestigio o la trayectoria.

La metodología de Pochettino y los primeros desafíos

En el ciclo de Pochettino, el equipo ha mostrado una mejora progresiva en la cohesión y en la mentalidad competitiva. El mediocampista Tyler Adams explicó que el técnico exige un compromiso absoluto y consiguió sacar a la luz el verdadero potencial del grupo.

“No traicionas mi confianza. No rompes las reglas. No se falten al respeto o no estarán aquí”, afirmó Adams a ESPN. Este enfoque fortaleció la disciplina y la identidad colectiva del plantel.

Tyler Adams destaca la intensidad y disciplina de Mauricio Pochettino, clave en el crecimiento de la mentalidad competitiva del USMNT (Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

La adaptación al régimen implementado no fue inmediata. Luego de un bajo rendimiento en la final de la Liga de Naciones de Concacaf 2025, Pochettino tomó decisiones drásticas y dejó fuera a figuras como Weston McKennie, apostando por un plantel joven en la Copa Oro.

El equipo perdió la final ante México, lo que dejó un mensaje contundente: la prioridad es el trabajo colectivo y la meritocracia, sin importar los nombres propios.

La rutina de entrenamientos bajo Pochettino ha elevado la exigencia física y mental. Para los futbolistas, cada pase y cada indicación resulta crucial; la concentración debe ser absoluta.

El defensa Tim Ream señaló que esta intensidad puede ser agotadora, aunque considera que es la clave para alcanzar el nivel de competitividad internacional.

“Tu lugar nunca está garantizado, estés donde estés. Siempre hay alguien más joven, más rápido, mejor, intentando quitarte el sitio”, puntualizó.

Tim Ream destaca la importancia de la intensidad en los entrenamientos del USMNT bajo Pochettino para aumentar la competitividad internacional (Mandatory Credit: Matt Krohn-Imagn Images)

La política de no favorecer a nadie genera una competencia interna permanente: a medida que se acerca la fecha límite para anunciar la lista mundialista, crece el temor a perder el puesto.

Competencia interna, liderazgo y comunicación

El consejo de liderazgo dejó de ser un grupo selecto y ahora cualquier jugador puede expresarse, lo que fomenta la cohesión y la igualdad en el vestuario.

La comunicación se ha intensificado, tanto en las concentraciones como fuera de ellas, y las ideas fluyen con mayor libertad dentro del equipo.

Para Pochettino, la comunicación es un pilar esencial en su gestión. Decidió cuándo intervenir y cuándo permitir que los jugadores resolvieran entre ellos.

El defensa Mark McKenzie ilustró la dinámica mediante la comparación con la construcción de un automóvil: el entrenador establece la estructura, pero el jugador debe conducir.

Mark McKenzie resalta la importancia de la comunicación, clave en la nueva dinámica del vestuario estadounidense (Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Más allá del terreno de juego, Pochettino se ha interesado en conocer a sus dirigidos y sus familias, afianzando el sentido de pertenencia.

El portero Matt Turner sostuvo que el equilibrio entre exigencia y cercanía refuerza la unión del grupo y potencia la motivación.

La palabra “familia” resume el clima actual, donde jugadores y cuerpo técnico se involucran por igual. La relación con referentes del equipo se mantiene bajo reglas claras:

Pochettino dejó fuera a Christian Pulisic en ciertos amistosos y reprendió públicamente a Timothy Weah por declaraciones extradeportivas. Estas acciones evidencian que, a pesar del diálogo abierto, la autoridad del entrenador es respetada por todo el plantel.

Debut en el Mundial y expectativas renovadas

El USMNT comenzará su participación en el Mundial el 12 de junio ante Paraguay, con la expectativa de mantener la unión y la competitividad durante los dos meses del torneo.

Estados Unidos debuta en el Mundial el 12 de junio ante Paraguay con una cultura interna renovada basada en entrega, responsabilidad y expectativas altas (Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

El equipo afronta el mayor reto como una familia exigente consigo misma, convencida de que esta cultura interna es la vía hacia grandes resultados en el máximo escenario del fútbol internacional.

El método de Pochettino será puesto a prueba con el resultado del Mundial, pero hasta el momento el grupo estadounidense demuestra entrega total y una cultura de responsabilidad que apunta a competir al máximo nivel como anfitriones.

El ciclo en curso ha cambiado los estándares y elevado el nivel de exigencia, generando expectativas renovadas para el futuro inmediato del fútbol estadounidense.