Estados Unidos

Trump advirtió a Irán que tomará “medidas muy duras” si no hay acuerdo: evalúa enviar otro portaaviones a Medio Oriente

El presidente estadounidense condicionó el uso de la fuerza a la falta de avances en las negociaciones nucleares y ordenó reforzar la presencia militar en la región

Trump advirtió que tomará “medidas muy duras” contra Irán y evalúa enviar un segundo portaaviones a Medio Oriente (REUTERS/Ken Cedeno)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que adoptará medidas “muy duras” si no se alcanza un acuerdo con Irán y confirmó que evalúa el despliegue de un segundo portaaviones en Medio Oriente, en un momento en que Washington y Teherán se preparan para retomar las negociaciones con el objetivo de evitar una nueva escalada militar en la región.

O llegamos a un acuerdo o tendremos que hacer algo muy duro”, declaró Trump en una entrevista concedida a medios israelíes, al referirse al curso de las conversaciones con la República Islámica.

En el mismo intercambio, el mandatario republicano confirmó que su gobierno analiza reforzar el despliegue naval en la zona.

Estamos considerando enviar un segundo portaaviones a Medio Oriente”, afirmó.

La advertencia se produce después de que Estados Unidos ya desplegara un grupo aeronaval en el área, una decisión que elevó la tensión regional y reavivó los temores de una nueva confrontación con Irán.

Un caza F/A-18 despega desde la cubierta del portaaviones USS Abraham Lincoln durante operaciones en el mar Arábigo (Bryan Denton/The New York Times)

Las conversaciones entre ambos países, facilitadas por Omán, se retomaron la semana pasada y, según Teherán, permitieron evaluar la disposición real de Washington a continuar por la vía diplomática.

El resultado de los contactos mostró que existe entendimiento y consenso para continuar el proceso diplomático”, señaló el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei.

El funcionario agregó que una reciente visita a Omán del asesor del líder supremo iraní, Ali Larijani, ya estaba prevista con anterioridad y que posteriormente continuará una gira hacia Qatar, otro de los actores que ha intervenido como mediador en distintas crisis regionales.

Un análisis de imágenes satelitales realizado por organismos oficiales estadounidenses detectó un refuerzo de aeronaves y equipos en varias bases de la región.

En particular, las fuerzas estadounidenses desplegadas en la base aérea de Al-Udeid, en Qatar —la mayor instalación militar de Estados Unidos en Medio Oriente—, comenzaron a colocar misiles en lanzadores montados sobre camiones, con el objetivo de permitir un desplazamiento más rápido en caso de una escalada.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei (Europa Press)

En paralelo al mensaje de Trump, persisten diferencias sobre el contenido de una eventual negociación. Washington busca ampliar el alcance del diálogo más allá del programa nuclear iraní e incluir el desarrollo y almacenamiento de misiles balísticos, uno de los mayores arsenales de este tipo en Medio Oriente. Irán, en cambio, rechaza incorporar ese punto a la mesa.

Teherán sostiene que su capacidad misilística fue reconstruida tras los ataques sufridos durante la campaña militar de doce días del año pasado y que ese componente de su defensa no es negociable. Además, exige que cualquier entendimiento incluya el levantamiento de las sanciones financieras que pesan sobre el país.

El propio Baghaei criticó el papel de Israel en el proceso. “Estados Unidos debe actuar de manera independiente de presiones extranjeras, especialmente de las presiones israelíes, que ignoran los intereses de la región e incluso los de Estados Unidos”, afirmó.

La cuestión de los misiles será uno de los ejes centrales de la reunión prevista entre Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Desde Jerusalén se impulsa que cualquier acuerdo con Irán incluya límites explícitos al programa balístico iraní, además de restricciones sobre su capacidad nuclear.

La cuestión de los misiles iraníes será uno de los ejes centrales de la reunión prevista entre Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (AP foto/Alex Brandon)

Por su parte, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, reiteró que su país continuará reclamando el levantamiento de las sanciones y la preservación de lo que denomina sus derechos nucleares, incluida la capacidad de enriquecer uranio.

Estados Unidos exige que Irán renuncie a sus reservas de uranio enriquecido hasta un 60 % de pureza, un nivel técnicamente cercano al grado necesario para uso militar.

La posibilidad de diluir el uranio enriquecido al 60 % depende de que, a cambio, se levanten todas las sanciones”, dijo el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami.

La posición final de Washington sobre los límites del acuerdo todavía no está cerrada. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, lo expresó durante una visita oficial a Armenia.

Creo que el presidente Trump será quien tome la determinación final sobre dónde trazamos las líneas rojas en las negociaciones”, dijo.

Ambos países ya celebraron cinco rondas de conversaciones el año pasado para limitar el programa nuclear iraní, un proceso que se estancó principalmente por la disputa sobre el enriquecimiento de uranio dentro del territorio iraní.

(Con información de Reuters y AFP)

