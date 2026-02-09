Estados Unidos

Tensión entre Estados Unidos e Irán: Washington pidió a los buques que eviten aguas de Teherán en el estrecho de Ormuz

La advertencia incluye instrucciones ante posibles abordajes de fuerzas iraníes y recomendaciones para evitar las aguas territoriales del país

Una vista aérea de las costas iraníes y el puerto de Bandar Abbas en el estrecho de Ormuz (REUTERS/Stringer/Archivo)

Estados Unidos emitió este lunes una nueva alerta de seguridad para los buques comerciales con bandera estadounidense que transitan el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más sensibles del planeta, en medio de las tensiones con el régimen de Irán por su programa nuclear y por el riesgo de incidentes con fuerzas iraníes en la zona.

La advertencia fue publicada por la Administración Marítima del Departamento de Transporte, que instó a las embarcaciones a extremar precauciones al cruzar el paso que conecta el golfo Pérsico con el mar Arábigo y por el que circula una parte clave del suministro mundial de petróleo y gas natural.

En el documento, la autoridad marítima recomendó que las naves estadounidenses se mantengan “lo más lejos posible del mar territorial de Irán, sin comprometer la seguridad de la navegación”. La guía establece además que, en caso de recibir una solicitud de inspección por parte de fuerzas iraníes, los capitanes deben rechazarla de forma verbal.

Al mismo tiempo, el aviso fija un protocolo específico ante un eventual abordaje. “Si fuerzas iraníes abordan un buque comercial con bandera estadounidense, la tripulación no debe resistirse por la fuerza al grupo de abordaje”, señala textualmente la directriz oficial.

La advertencia incluye instrucciones ante posibles abordajes de fuerzas iraníes y recomendaciones para evitar las aguas territoriales del país (REUTERS/Hamad I Mohammed/Archivo)

El estrecho de Ormuz es un punto estratégico para el comercio internacional de energía. Cada día transitan por este corredor buques que transportan millones de barriles de crudo y grandes volúmenes de gas natural procedentes de países del Golfo. Una parte del paso se encuentra bajo jurisdicción iraní, lo que otorga a Teherán una posición clave sobre una vía considerada vital para los mercados globales.

Irán ha utilizado en el pasado su control geográfico como herramienta de presión política y militar. En distintos momentos ha amenazado con cerrar el estrecho y ha retenido embarcaciones comerciales y petroleros, bajo acusaciones de contrabando o violaciones marítimas, elevando la preocupación de navieras y gobiernos.

La nueva alerta de Washington se conoce mientras Estados Unidos e Irán mantienen contactos diplomáticos indirectos, con la mediación de Omán, para intentar reactivar las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Sin embargo, Teherán reiteró que no está dispuesto a renunciar al enriquecimiento de uranio. El jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqhchi, afirmó que su país no aceptará esa exigencia, “incluso si se nos impone una guerra”, y cuestionó la seriedad de Estados Unidos para entablar negociaciones reales.

El jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqhchi (REUTERS/Umit Bektas/Archivo)

Araqhchi añadió que Irán evaluará “el conjunto de señales” enviadas por Washington antes de definir la continuidad del diálogo, y confirmó que su Gobierno mantiene consultas con China y Rusia, a las que calificó como socios estratégicos en este proceso.

Desde Washington, la posición oficial es que cualquier eventual acuerdo debe ir más allá del expediente nuclear. La Casa Blanca insiste en que las conversaciones deben incluir también el programa de misiles balísticos de Irán, su apoyo a grupos armados en la región y la situación de los derechos humanos.

En paralelo a la vía diplomática, la Administración de Donald Trump intensificó la presión económica sobre Teherán. El viernes, el presidente firmó una orden ejecutiva que impone un arancel del 25% a las importaciones provenientes de cualquier país que, “directa o indirectamente”, compre bienes o productos de origen iraní.

Entretanto, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, denunció el domingo “el intento del régimen más extremo del mundo de obtener el arma más peligrosa del mundo”, al referirse al programa nuclear iraní, y lo calificó como un grave riesgo para la estabilidad internacional.

Fotografía de archivo del portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln (EFE/FAZRY ISMAIL/ARCHIVO)

Desde Teherán, Araqhchi respondió que el despliegue militar estadounidense en la región “no nos asusta”, en referencia al grupo aeronaval de Estados Unidos encabezado por el portaaviones USS Abraham Lincoln, desplegado en el Golfo desde enero.

Tras la última ronda de contactos en Omán, el presidente Trump aseguró que las conversaciones habían sido “muy buenas” y que continuarían “a comienzos de la próxima semana”. Desde la cancillería iraní, en cambio, se advirtió que “todavía queda un largo camino por recorrer para establecer la confianza”.

(Con información de Reuters y AFP)

