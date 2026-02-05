Retiran brownies del mercado por riesgo de asfixia tras detectar partículas sólidas

La FDA y Mondelez Global LLC ampliaron el retiro nacional de brownies Chips Ahoy! Baked Bites Brookie por riesgo de asfixia detectado en grumos de almidón de maíz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fabricante internacional de alimentos Mondelez Global LLC amplió el retiro nacional de sus productos Chips Ahoy! Baked Bites Brookie en Estados Unidos el 30 de diciembre de 2025, tras detectar la presencia de grumos de almidón de maíz capaces de ocasionar riesgo de asfixia en personas vulnerables, informaron la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y la propia compañía. La decisión afecta especialmente a consumidores que hayan adquirido el producto entre finales de 2025 y mayo de 2026, y responde a una advertencia sanitaria de alcance nacional.

De acuerdo con la FDA, el retiro voluntario que inició la empresa el 24 de diciembre de 2025 se amplió días después, sumando nuevas fechas de caducidad y códigos de producto a la lista afectada. El comunicado oficial precisa que la medida se fundamenta en el hallazgo de partículas sólidas en algunos lotes, capaces de representar un peligro físico grave para niños pequeños y adultos mayores, según lo reportado por Newsweek y la autoridad reguladora estadounidense.

La ampliación del retiro se produce tras una serie de controles internos de calidad en la planta de Mondelez Global LLC, en línea con los protocolos de seguridad alimentaria que la FDA exige a empresas con operaciones en Estados Unidos. El organismo confirmó que no existen lesiones ni enfermedades reportadas hasta el momento asociadas con la ingesta de los productos retirados, según el aviso oficial publicado el 30 de diciembre de 2025.

¿Cuáles son los productos Chips Ahoy! Baked Bites Brookie afectados?

La FDA y Mondelez Global LLC precisaron que el retiro involucra cuatro presentaciones de Chips Ahoy! Baked Bites Brookie, en diferentes tamaños y fechas de vencimiento. Estos son los productos señalados por las autoridades:

Caja de 22,4 onzas (635 g) con ocho sobres. UPC : 44000086688 Número de registro comercial global: 10044000086678 Fechas de consumo preferente: 9, 10, 11 y 12 de mayo de 2026

Caja de 7 onzas (198 g) con cinco sobres. UPC : 44000085650 Número de registro comercial global: 10044000085657 Fechas de consumo preferente: 10, 12 y 18 de mayo de 2026

Bolsa de 75 gramos. UPC : 4400008667 Fechas de consumo preferente: 9, 10, 11 y 12 de mayo de 2026

Bolsa de 40 gramos. UPC : 4400008566 Fechas de consumo preferente: 10, 12 y 18 de mayo de 2026



Los productos señalados se distribuyeron en tiendas minoristas de todo Estados Unidos. El retiro no incluye otras líneas de Chips Ahoy! ni otros productos de Mondelez Global LLC, según el aviso de la FDA.

El retiro voluntario de Chips Ahoy! Baked Bites Brookie afecta lotes producidos entre finales de 2025 y mayo de 2026, según la alerta publicada el 30 de diciembre de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué se retiran estos brownies del mercado?

La causa del retiro, según la FDA y Mondelez Global LLC, radica en la identificación de grumos de almidón de maíz, generados por un error en la mezcla de ingredientes en lotes específicos del producto. Estos grumos, por su tamaño y consistencia, representan un potencial peligro físico para el consumidor.

Mondelez Global LLC explicó en su comunicado: “Debido a las características y al tamaño de los pequeños grumos de almidón, éstos podrían representar un peligro de asfixia, especialmente en grupos de riesgo especiales, como niños pequeños y ancianos”, según el documento oficial difundido por la FDA. La empresa indicó que la decisión de retirar los lotes afectados constituye una medida preventiva, tras identificar el defecto en los controles internos de calidad.

¿Qué recomienda la FDA a los consumidores?

Según la FDA, los consumidores que posean alguno de los productos incluidos en el retiro deben adoptar las siguientes acciones:

No consumir los productos listados, aunque se encuentren envasados correctamente. Conservar el empaque y los datos del lote para facilitar la identificación. Contactar a Mondelez Global LLC mediante el número 1-855-535-5948, disponible de lunes a viernes, de 9 a. m. a 6 p. m., hora del Este, para recibir instrucciones sobre la devolución o el reembolso.

La agencia estadounidense reiteró que la alerta se emite como precaución y no existen, al momento, registros de incidentes adversos asociados con el consumo de los brownies retirados.

¿Qué lotes y códigos de producto están involucrados en el retiro?

El aviso de la FDA y los comunicados de Mondelez Global LLC especifican que el retiro cubre las siguientes referencias:

Cajas y bolsas de Chips Ahoy! Baked Bites Brookie de 22,4 onzas, 7 onzas, 75 gramos y 40 gramos.

Fechas de caducidad entre el 9 y el 18 de mayo de 2026, según formato y tamaño del empaque.

Códigos UPC: 44000086688, 44000085650, 4400008667 y 4400008566.

El retiro se limita a los lotes mencionados, sin impacto en otros productos de la marca ni de la compañía, según la información oficial.

La advertencia sanitaria emitida por la FDA destaca el potencial peligro físico de partículas sólidas presentes en lotes específicos de Chips Ahoy! Baked Bites Brookie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Existen reportes de incidentes relacionados con estos brownies?

De acuerdo con la FDA, hasta la fecha de emisión de la alerta, no se han reportado casos de lesiones, asfixia ni enfermedades asociadas con el consumo de los productos retirados. El retiro se fundamenta en la detección preventiva de un defecto físico en los lotes producidos a finales de 2025, según la información recogida por Newsweek y la agencia reguladora.

La empresa subrayó: “No se han recibido reportes relacionados con lesiones o enfermedades, y este retiro se emite únicamente como una medida de precaución”, según el comunicado recogido por la FDA.

¿Cómo se detectó el problema y qué implicaciones tiene para la industria?

El primer aviso sobre el defecto en los brownies de Chips Ahoy! fue emitido por Mondelez Global LLC el 24 de diciembre de 2025, en cumplimiento de los protocolos de seguridad alimentaria de la FDA. Tras nuevas revisiones y la identificación de partidas adicionales afectadas, la empresa amplió el retiro nacional el 30 de diciembre, sumando fechas y códigos a la alerta original.

Este tipo de retiros es frecuente en la industria alimentaria estadounidense, donde la FDA registró más de 400 retiros voluntarios de alimentos en 2025, la mayoría relacionados con contaminación biológica o errores de etiquetado. El caso de Chips Ahoy! Baked Bites Brookie se vincula a un riesgo físico, lo que pone de relieve la importancia de los sistemas de control de calidad en la cadena de producción y distribución de alimentos.

¿Qué productos de Mondelez y Chips Ahoy! no están afectados?

Según la FDA y Mondelez Global LLC, la medida afecta exclusivamente a los lotes y presentaciones detalladas de Chips Ahoy! Baked Bites Brookie incluidos en la alerta. El resto de los productos de la marca Chips Ahoy! y otras líneas de la empresa continúan en circulación, sin restricciones ni reportes de riesgo, según los comunicados oficiales.

Cuatro presentaciones de Chips Ahoy! Baked Bites Brookie en diferentes tamaños y fechas de vencimiento fueron retiradas del mercado, informó la FDA en su comunicado oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tiene el retiro para los consumidores y el sector?

El retiro nacional de los brownies Chips Ahoy! Baked Bites Brookie por presencia de grumos de almidón de maíz representa una acción preventiva orientada a proteger a los consumidores, en particular a niños y adultos mayores, según la FDA. El suceso refuerza la vigilancia de los protocolos de control de calidad en la industria alimentaria y destaca la importancia de la transparencia en la comunicación de riesgos al público.

La FDA mantendrá disponible la información actualizada sobre el caso en su portal oficial. La empresa Mondelez Global LLC continuará ofreciendo atención a los consumidores afectados y colaborando con las autoridades regulatorias. Los usuarios pueden consultar la lista completa de productos involucrados y recomendaciones en el sitio web de la FDA.