Donald Trump apoyó el acuerdo del Reino Unido por las Islas Chagos

Donald Trump

Donald Trump ha expresado este jueves su respaldo al acuerdo para la transferencia de soberanía de las Islas Chagos del Reino Unido a Mauricio, tras haberlo criticado con dureza dos semanas atrás. El mandatario estadounidense, quien había calificado previamente el pacto como un “acto de gran estupidez”, manifestó en una publicación en redes sociales que el acuerdo impulsado por el primer ministro Sir Keir Starmer es “el mejor que pudo conseguir”.

Según Downing Street, Starmer abordó el tema con Trump en una conversación este jueves, tras la cual ambos gobiernos reiteraron su compromiso de trabajar “estrechamente en la implementación del acuerdo”. El pacto contempla la cesión de soberanía a Mauricio, mientras que el Reino Unido y Estados Unidos mantendrán el arrendamiento conjunto de la base militar situada en la isla principal, Diego García. Trump advirtió que Estados Unidos podría “asegurar militarmente” la base si el acuerdo de arrendamiento “llega a romperse”. El exmandatario añadió: “Nunca permitiré que nuestra presencia en una base tan importante se vea socavada o amenazada por reclamaciones falsas o argumentos ambientales”.

El gobierno británico defendió la transferencia de soberanía hace dos semanas, luego de que Trump atacara públicamente la iniciativa, que su propia administración había apoyado en un principio. En declaraciones en su red social Truth Social, Trump afirmó que la decisión de “entregar la isla de Diego García, sede de una base militar vital de Estados Unidos, a Mauricio, y hacerlo sin ninguna razón, demuestra una debilidad total” y sugirió que naciones como China y Rusia estarían observando de cerca la situación. El líder estadounidense vinculó la polémica con su interés en adquirir Groenlandia, argumentando que acciones como la cesión de Chagos refuerzan la necesidad de controlar ese territorio.

Starmer calificó de “totalmente equivocadas” las declaraciones de Trump sobre Groenlandia, y abogó por resolver el desacuerdo mediante un diálogo sosegado. Desde el gobierno británico, el ministro Pat McFadden atribuyó el malestar de Trump a la resistencia europea ante sus planes con Groenlandia, restando importancia al asunto de Chagos.

Un bombardero B-2 Spirit despega para una misión de combate durante la guerra en Irak mientras otras aeronaves de la 40.ª Ala Expedicionaria Aérea se preparan en la pista de Diego García. (Senior Airman Nathan G. Bevier/U.S. Air Force vía AP)

El acuerdo entre Reino Unido y Mauricio se firmó en mayo, tras más de dos siglos de control británico sobre el archipiélago. El pacto establece un pago anual de al menos 120 millones de libras (USD 160 millones) por parte del Reino Unido a Mauricio para mantener el arrendamiento de Diego García durante al menos noventa y nueve años. En el momento de la firma, el gobierno estadounidense expresó que el pacto “asegura la operación estable y efectiva de la base militar conjunta” en Diego García a largo plazo.

La decisión británica responde, en parte, a los llamamientos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y su tribunal internacional, que han instado a Londres a devolver el territorio a Mauricio. El gobierno británico sostiene que el acuerdo protege la seguridad de la base de posibles desafíos legales internacionales. Un portavoz oficial afirmó que “el Reino Unido nunca comprometerá su seguridad nacional”, destacando que el acuerdo contiene “disposiciones sólidas para mantener intactas las capacidades únicas de la base y mantener alejados a los adversarios”.

La medida ha generado una fuerte oposición dentro del Parlamento británico, especialmente entre partidos opositores como el Partido Conservador. La líder conservadora Kemi Badenoch afirmó que Starmer “debilita la seguridad del Reino Unido y entrega territorio soberano”, respaldando el rechazo de Trump al acuerdo. Por su parte, el líder de Reform UK, Nigel Farage, celebró la postura de Trump, señalando: “Gracias a Trump por vetar la entrega de las islas Chagos”.

Keir Starmer

La base de Diego García alberga a alrededor de 2.500 efectivos —principalmente estadounidenses— y constituye, según Washington, “una plataforma indispensable para operaciones de seguridad en Oriente Medio, Asia Meridional y África Oriental”.

Las Islas Chagos permanecen bajo control británico desde 1814, cuando fueron cedidas por Francia. En 1965, el Reino Unido separó las islas de Mauricio y desplazó a cerca de 2.000 habitantes para construir la base militar. Actualmente, unos 10.000 chagosianos y descendientes viven principalmente en Reino Unido, Mauricio y Seychelles, y han litigado sin éxito durante años por el derecho a regresar a su tierra natal. El acuerdo prevé la creación de un fondo de reasentamiento para los desplazados, aunque excluye Diego García de la posibilidad de retorno.