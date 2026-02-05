Estados Unidos

Donald Trump apoyó el acuerdo del Reino Unido por las Islas Chagos

El presidente de Estados Unidos dialogó con el primer ministro británico, Keir Starmer, y advirtió que Washington podría “asegurar militarmente” la base si el acuerdo de arrendamiento “llega a romperse”

Guardar
Donald Trump
Donald Trump

Donald Trump ha expresado este jueves su respaldo al acuerdo para la transferencia de soberanía de las Islas Chagos del Reino Unido a Mauricio, tras haberlo criticado con dureza dos semanas atrás. El mandatario estadounidense, quien había calificado previamente el pacto como un “acto de gran estupidez”, manifestó en una publicación en redes sociales que el acuerdo impulsado por el primer ministro Sir Keir Starmer es “el mejor que pudo conseguir”.

Según Downing Street, Starmer abordó el tema con Trump en una conversación este jueves, tras la cual ambos gobiernos reiteraron su compromiso de trabajar “estrechamente en la implementación del acuerdo”. El pacto contempla la cesión de soberanía a Mauricio, mientras que el Reino Unido y Estados Unidos mantendrán el arrendamiento conjunto de la base militar situada en la isla principal, Diego García. Trump advirtió que Estados Unidos podría “asegurar militarmente” la base si el acuerdo de arrendamiento “llega a romperse”. El exmandatario añadió: “Nunca permitiré que nuestra presencia en una base tan importante se vea socavada o amenazada por reclamaciones falsas o argumentos ambientales”.

El gobierno británico defendió la transferencia de soberanía hace dos semanas, luego de que Trump atacara públicamente la iniciativa, que su propia administración había apoyado en un principio. En declaraciones en su red social Truth Social, Trump afirmó que la decisión de “entregar la isla de Diego García, sede de una base militar vital de Estados Unidos, a Mauricio, y hacerlo sin ninguna razón, demuestra una debilidad total” y sugirió que naciones como China y Rusia estarían observando de cerca la situación. El líder estadounidense vinculó la polémica con su interés en adquirir Groenlandia, argumentando que acciones como la cesión de Chagos refuerzan la necesidad de controlar ese territorio.

Starmer calificó de “totalmente equivocadas” las declaraciones de Trump sobre Groenlandia, y abogó por resolver el desacuerdo mediante un diálogo sosegado. Desde el gobierno británico, el ministro Pat McFadden atribuyó el malestar de Trump a la resistencia europea ante sus planes con Groenlandia, restando importancia al asunto de Chagos.

Un bombardero B-2 Spirit despega
Un bombardero B-2 Spirit despega para una misión de combate durante la guerra en Irak mientras otras aeronaves de la 40.ª Ala Expedicionaria Aérea se preparan en la pista de Diego García. (Senior Airman Nathan G. Bevier/U.S. Air Force vía AP)

El acuerdo entre Reino Unido y Mauricio se firmó en mayo, tras más de dos siglos de control británico sobre el archipiélago. El pacto establece un pago anual de al menos 120 millones de libras (USD 160 millones) por parte del Reino Unido a Mauricio para mantener el arrendamiento de Diego García durante al menos noventa y nueve años. En el momento de la firma, el gobierno estadounidense expresó que el pacto “asegura la operación estable y efectiva de la base militar conjunta” en Diego García a largo plazo.

La decisión británica responde, en parte, a los llamamientos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y su tribunal internacional, que han instado a Londres a devolver el territorio a Mauricio. El gobierno británico sostiene que el acuerdo protege la seguridad de la base de posibles desafíos legales internacionales. Un portavoz oficial afirmó que “el Reino Unido nunca comprometerá su seguridad nacional”, destacando que el acuerdo contiene “disposiciones sólidas para mantener intactas las capacidades únicas de la base y mantener alejados a los adversarios”.

La medida ha generado una fuerte oposición dentro del Parlamento británico, especialmente entre partidos opositores como el Partido Conservador. La líder conservadora Kemi Badenoch afirmó que Starmer “debilita la seguridad del Reino Unido y entrega territorio soberano”, respaldando el rechazo de Trump al acuerdo. Por su parte, el líder de Reform UK, Nigel Farage, celebró la postura de Trump, señalando: “Gracias a Trump por vetar la entrega de las islas Chagos”.

Keir Starmer
Keir Starmer

La base de Diego García alberga a alrededor de 2.500 efectivos —principalmente estadounidenses— y constituye, según Washington, “una plataforma indispensable para operaciones de seguridad en Oriente Medio, Asia Meridional y África Oriental”.

Las Islas Chagos permanecen bajo control británico desde 1814, cuando fueron cedidas por Francia. En 1965, el Reino Unido separó las islas de Mauricio y desplazó a cerca de 2.000 habitantes para construir la base militar. Actualmente, unos 10.000 chagosianos y descendientes viven principalmente en Reino Unido, Mauricio y Seychelles, y han litigado sin éxito durante años por el derecho a regresar a su tierra natal. El acuerdo prevé la creación de un fondo de reasentamiento para los desplazados, aunque excluye Diego García de la posibilidad de retorno.

Temas Relacionados

estados unidosislas chagosreino unidodonald trumpkeir starmer

Últimas Noticias

El vórtice polar vuelve a amenazar con frío extremo el noreste de Estados Unidos

Las previsiones meteorológicas apuntan a la llegada de frentes gélidos procedentes del Ártico, lo que intensificará el riesgo de ventiscas, acumulación de nieve y problemas de tránsito en zonas metropolitanas

El vórtice polar vuelve a

Qué países suscribieron acuerdos bilaterales con Estados Unidos sobre minerales críticos

Once naciones de América Latina, Asia, África y Medio Oriente cerraron marcos bilaterales con Washington para colaborar en precios, desarrollo y financiamiento. La administración Trump busca diversificar las cadenas de suministro y contrarrestar el control de Beijing

Qué países suscribieron acuerdos bilaterales

Retiran brownies del mercado por riesgo de asfixia tras detectar partículas sólidas

La medida preventiva alcanza a varias presentaciones y fechas de vencimiento distribuidas a nivel nacional

Retiran brownies del mercado por

Una tendencia en TikTok deja a un niño con quemaduras graves y activa una advertencia médica

Autoridades sanitarias y especialistas advierten sobre los riesgos de imitar desafíos difundidos en plataformas digitales, luego de que hospitales de Estados Unidos atendieran varios casos en menores vinculados a juguetes sensoriales

Una tendencia en TikTok deja

La niebla densa vuelve a generar preocupación en California por riesgos viales

El fenómeno conocido como “tule fog” incrementa el peligro para quienes transitan por la Central Valley, según alertaron autoridades y meteorólogos. Además, varios accidentes recientes dejaron decenas de vehículos involucrados y personas heridas

La niebla densa vuelve a

TECNO

Así es la nueva oleada

Así es la nueva oleada de juegos en Xbox Game Pass para febrero 2026: RPG, deportes y acción

San Valentín 2026: 15 regalos para hombre y enamorarlo de nuevo

La IA llega a Tinder para ayudar a los usuarios a encontrar el match perfecto

Trucos para ahorrar mientras utilizas tu freidora de aire

Las dos funciones del celular que debes desactivar en lugares públicos para evitar que espíen y roben tus datos

ENTRETENIMIENTO

Juegos Olímpicos de Invierno 2026:

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: estos son los artistas que se presentarán en la ceremonia de inauguración

El inesperado pacto entre Viggo Mortensen y Sean Bean a 25 años de El Señor de los Anillos: la historia real detrás de la muerte de Boromir

Kate Nash, cantante del éxito “Foundations”, forzada a vender contenido para adultos para seguir en la música: “Muchos artistas estamos hartos”

Bob Marley: cómo un músico jamaicano se convirtió en símbolo universal

“Peppa Pig” refuerza el mensaje de inclusión: revelan que su hermano menor padece de sordera moderada

MUNDO

Israel intensificó bombardeos contra objetivos

Israel intensificó bombardeos contra objetivos de Hezbollah en el Líbano

De los satélites a la soberanía: la silenciosa estrategia espacial de China en América Latina

Represión en Irán: el régimen confisca bienes y persigue activistas tras las protestas masivas

Wall Street cae por los gastos de Alphabet en inteligencia artificial y la debilidad del mercado laboral de Estados Unidos

Qué países suscribieron acuerdos bilaterales con Estados Unidos sobre minerales críticos