Una nueva ola de frío ártico azota a Estados Unidos y agrava la crisis tras la tormenta invernal

Un residente limpia la nieve alrededor de un automóvil estacionado en una calle residencial tras una tormenta invernal en el área de St. Louis, Missouri, EE. UU., el 26 de enero de 2026. REUTERS/Lawrence Bryant

Una nueva ola de aire ártico se despliega sobre gran parte de Estados Unidos a partir de este jueves, mientras las autoridades locales intentaban recuperarse de los estragos ocasionados por una tormenta invernal que, días antes, dejó más de 100 muertos y provocó extensos cortes de energía. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que los vientos polares avanzarían desde las Llanuras del Norte hacia el Medio Oeste y la Costa del Golfo, con previsión de otra tormenta significativa que podría generar más nevadas intensas en el sureste del país durante el fin de semana.

Las temperaturas mínimas podrían alcanzar récords, especialmente en Florida, donde el frío extremo amenaza tanto a la población vulnerable como a la industria agrícola. En este estado subtropical, las bajas temperaturas pueden “aturdir” a animales como las iguanas, que caen de los árboles en lo que se ha denominado una “tormenta de lagartos”.

El reciente temporal dejó una vasta franja de nieve y hielo desde Nuevo México hasta Maine, afectando a millones de personas. En el sur, más de 300.000 hogares y negocios permanecían sin electricidad el miércoles, siendo Mississippi y Tennessee los estados más afectados, con cerca de 100.000 clientes cada uno según el portal Poweroutage. Para el jueves, cientos de miles continuaban a oscuras, con temperaturas bajo cero que persistieron por días y llevaron a situaciones críticas en zonas poco acostumbradas a este clima.

La Guardia Nacional movilizó a cientos de efectivos en Mississippi y Tennessee para despejar carreteras y asistir a personas varadas o atrapadas en viviendas sin suministro eléctrico. El gobernador de Mississippi, Tate Reeves, indicó que 500 miembros de la Guardia Nacional trabajaban en la remoción de árboles que bloqueaban rutas, mientras que en Tennessee unos 170 soldados colaboraban en tareas de rescate y asistencia.

En Nashville, más de 85.000 hogares y negocios continuaban sin energía cinco días después de la tormenta, y las cuadrillas de la Nashville Electric Service, compuestas por 963 electricistas, estimaban que la restauración total podría demorar hasta el fin de semana o más. Las autopistas Interestatales 55 y 22 seguían cerradas en el norte de Mississippi, donde el hielo impedía la circulación y mantenía varados a numerosos camiones y automovilistas.

Un trabajador municipal retira con una pala la nieve acumulada en una acera de un barrio residencial tras una tormenta invernal en el área de St. Louis, Missouri, EE. UU., el 26 de enero de 2026. REUTERS/Lawrence Bryant

Las bajas temperaturas han dejado a muchos residentes en situación desesperada. En Mississippi, las autoridades recibieron llamadas de personas atrapadas en sus casas sin alimentos ni medicinas. Trabajadores sociales, como Harriet Wallace en Nashville, colaboraron con policías y bomberos para realizar controles de bienestar a personas mayores incomunicadas, todas localizadas con vida. Para quienes se niegan a abandonar sus hogares sin electricidad, las autoridades han ayudado a cargar teléfonos móviles y proporcionar alimentos.

El impacto se sintió también en la infraestructura urbana. En Nueva York, excavadoras recogían montañas de nieve para fundirlas en grandes contenedores y enviarlas al sistema de alcantarillado. El alcalde Zohran Mamdani fue visto retirando nieve en las calles, mientras en Washington los servicios municipales depositaban toneladas de hielo y nieve en el antiguo estadio Robert F. Kennedy. Sin embargo, la respuesta oficial fue criticada por los habitantes de la capital, quienes denunciaron calles sin limpiar, cruces bloqueados y suspensión de clases durante tres días consecutivos.

Los trabajadores usan una máquina quitanieves para limpiar una acera, mientras una gran tormenta invernal se extiende por una gran franja de Estados Unidos, en el centro de Brooklyn, Nueva York, EE. UU., el 25 de enero de 2026. REUTERS/Bing Guan

Los efectos del frío persistieron en la vida cotidiana: en el condado de Benton, Mississippi, residentes como Erik Lipsett recurrieron a recoger hielo para derretirlo y utilizarlo en tareas básicas debido a la falta de agua y electricidad. En Oxford, la Universidad de Mississippi suspendió clases y actividades en el campus por segunda semana consecutiva, aunque el suministro eléctrico se había restablecido parcialmente.

Las autoridades abrieron alrededor de 60 centros de acogida en Mississippi, aunque se consideraron insuficientes, especialmente en ciudades como Batesville, donde, según el alcalde Hal Ferrell, los 7.500 habitantes permanecían sin electricidad y en condiciones peligrosas de movilidad.

Según estimaciones oficiales y de medios locales, el temporal dejó al menos 80 víctimas mortales desde Texas hasta Nueva Jersey, con casi la mitad de los fallecimientos en Tennessee, Mississippi y Luisiana. Los meteorólogos prevén que el clima gélido se mantendrá en el este de Estados Unidos hasta febrero, con alta probabilidad de nuevas nevadas en las Carolinas, Virginia y el noreste de Georgia durante el fin de semana.

La gente visita Central Park en Manhattan, Nueva York, EE. UU., el 27 de diciembre de 2025. REUTERS/Kena Betancur

Algunos estudios sugieren que el cambio climático podría estar influyendo en las alteraciones del vórtice polar, facilitando que las masas de aire frío lleguen con mayor frecuencia y severidad al sur del continente. Esta teoría apunta a que el calentamiento desigual en el Ártico puede desestabilizar las corrientes atmosféricas, permitiendo que el frío extremo descienda sobre Norteamérica.

(Con información de AFP y AP)