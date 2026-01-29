Investigan a club nocturno de Miami por presunto esquema de tráfico sexual ligado a los hermanos Alexander

El caso Alexander expone una red de presunto tráfico sexual en un club nocturno de Miami Beach investigada desde 2014 por las autoridades federales de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades federales de Estados Unidos investigan la presunta facilitación de tráfico sexual de mujeres en un club nocturno de Miami Beach que habría beneficiado a los hermanos Oren, Alon y Tal Alexander. Los hechos salieron a la luz tras una demanda presentada el 22 de enero de 2026, que señala a la discoteca Basement at The Miami Beach EDITION, entre otros acusados, como parte de un esquema de agresión sexual que habría afectado a decenas de mujeres desde 2014. El caso se ventila en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York y ha provocado detención preventiva para los tres empresarios, conocidos por sus actividades en el sector inmobiliario de lujo.

Según informaron fuentes oficiales y documentos judiciales revisados por The Miami Herald, la demanda sostiene que empleados del club alertaron a la gerencia sobre posibles patrones de abuso, sin que las denuncias derivaran en medidas preventivas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) confirmó que los hermanos enfrentan cargos federales por tráfico sexual, conspiración y violencia sexual, vinculados a incidentes ocurridos en el sur de Florida, Nueva York y otros estados. La investigación sigue abierta y se esperan más testimonios en las próximas semanas, de acuerdo con el reporte de la fiscalía federal.

Los antecedentes del caso muestran que las acusaciones contra los hermanos Alexander han escalado en los últimos dos años, con más de 30 denuncias civiles y federales por presuntas agresiones sexuales y tráfico de personas. El arresto de los acusados, realizado en diciembre de 2024 por agentes del FBI, coincidió con el inicio de nuevas investigaciones sobre la posible complicidad de establecimientos nocturnos. Varias compañías y personas figuran como co-demandadas, incluyendo a Kent Security, Douglas Elliman y Marriott International, propietaria del hotel donde se ubica el club señalado por la demanda.

¿Cómo operaba el presunto esquema, según la denuncia?

De acuerdo con la demanda presentada por Tiffany Marina Rodríguez, una residente de Miami de 30 años, el club Basement at The Miami Beach EDITION habría funcionado como punto de captación y acceso a mujeres jóvenes, algunas de las cuales habrían sido drogadas y posteriormente trasladadas a residencias privadas para ser agredidas sexualmente por los hermanos. Rodríguez narró que fue invitada al club por un promotor en septiembre de 2016 y perdió el conocimiento tras consumir bebidas en la zona VIP. La demanda asegura que, al recuperar la conciencia, se encontraba en el apartamento de uno de los acusados y fue víctima de violación múltiple.

El documento legal sostiene que, entre 2014 y 2016, al menos cuatro mujeres denunciaron ante empleados del club haber sido drogadas y agredidas por los Alexander. La demanda señala: “La exdirectora VIP observó cómo la seguridad de Basement Miami sacaba rutinariamente a mujeres inconscientes del club nocturno”. La gerencia habría tenido conocimiento de estas acusaciones, pero no adoptó acciones para impedir la continuidad de los hechos, según consta en los registros judiciales consultados por The Miami Herald.

La demanda federal sostiene que el club Basement at The Miami Beach EDITION facilitó el acceso y traslado de mujeres jóvenes, algunas drogadas, para agresiones sexuales. (Opy Morales)

¿Quiénes son los acusados y qué cargos enfrentan?

Oren Alexander, Alon Alexander y Tal Alexander son empresarios inmobiliarios de alto perfil en Miami y Nueva York. Los tres permanecen bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde diciembre de 2024, tras ser arrestados por el FBI. El Departamento de Justicia de Estados Unidos detalló que los cargos federales incluyen tráfico sexual, conspiración para cometer tráfico sexual, tráfico sexual por fuerza, fraude o coerción, e inducción a viajar para cometer actos sexuales ilícitos. Los tres han negado las acusaciones y han declarado su inocencia en las audiencias preliminares, de acuerdo con ABC News.

Además del proceso federal, Oren y Alon enfrentan cargos estatales en Florida por agresión sexual, y Oren suma dos acusaciones adicionales en Miami-Dade. La fiscalía sostiene que existen al menos 60 víctimas, incluidas dos menores de edad en el momento de los hechos, según la acusación formal presentada por la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York.

¿Qué pruebas y testimonios se han presentado hasta ahora?

La denuncia de Rodríguez es la primera en señalar directamente a un club nocturno como facilitador de las agresiones. De acuerdo con The Miami Herald, la demanda incluye referencias a videos y mensajes enviados presuntamente por los acusados, aunque los abogados de los hermanos niegan la existencia de tales grabaciones. “La denuncia incluye afirmaciones sobre la existencia de un video que muestra un delito. Los acusados niegan la existencia de dicho video, y nunca se ha presentado dicha prueba a las autoridades”, afirmaron los defensores Joel Denaro y Ed O’Donnell en un comunicado al medio estadounidense.

Durante la primera audiencia del juicio federal, una testigo identificada bajo seudónimo relató los hechos en la corte de Manhattan y se espera que más mujeres rindan testimonio en las próximas sesiones, según reportó ABC7. Los fiscales federales sostienen que la acusación formal incluye presuntos delitos contra ocho mujeres. La investigación abarca también testimonios de víctimas cuyas denuncias datan desde 2009 hasta 2024.

Oren, Alon y Tal Alexander, empresarios inmobiliarios, enfrentan cargos federales por tráfico sexual, conspiración y violencia sexual en Nueva York y el sur de Florida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué empresas y personas figuran como co-demandadas?

La demanda presentada por Rodríguez ante el Distrito Sur de Florida incluye como acusados a los padres de los Alexander, la empresa Kent Security, propiedad familiar, la compañía inmobiliaria Douglas Elliman y su exdirector ejecutivo, Howard Lorber, además de la cadena Marriott International. Según The Miami Herald, los representantes legales de estas empresas han negado cualquier participación o conocimiento sobre los hechos. “Las acusaciones de la denuncia contra Howard Lorber son concluyentes y falsas”, declaró el abogado Marc Kasowitz, citado por el medio. Por su parte, los portavoces de Marriott International y EDITION Hotels declinaron hacer comentarios sobre el caso.

¿Cuál es la magnitud del caso y qué impacto tiene en el sector?

El proceso judicial federal contra los Alexander ha motivado la revisión de procedimientos internos en clubes nocturnos y empresas vinculadas al entretenimiento y la seguridad en Miami Beach, de acuerdo con ABC News. Más de 30 demandas civiles y federales han sido presentadas en los últimos dos años, y la fiscalía federal calcula que el número de víctimas podría superar las 60 mujeres. Los hechos investigados incluyen supuestas agresiones ocurridas no solo en Florida y Nueva York, sino también en Colorado, México y Rusia.

El desarrollo del caso es seguido de cerca por organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y por autoridades estatales y federales. El Departamento de Justicia ha reiterado que la investigación continúa abierta y que cualquier persona que posea información relevante puede contactar a la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York.

Empleados del club alertaron sobre patrones de abuso y mujeres inconscientes, pero la gerencia no implementó medidas preventivas, según registros judiciales consultados. (Opy Morales)

¿Qué se puede esperar en las próximas semanas?

Se prevé que el juicio federal en Nueva York continúe durante las próximas semanas, con el testimonio de nuevas presuntas víctimas y la presentación de pruebas por parte de la fiscalía. Las empresas y personas demandadas aguardan la resolución de las acciones civiles y el avance de las investigaciones. El desenlace del proceso podría influir en la regulación y supervisión de clubes nocturnos y servicios de seguridad en la ciudad de Miami Beach y otras jurisdicciones.

El caso Alexander marca un precedente en la investigación de presuntos esquemas de tráfico sexual en clubes nocturnos de alto perfil en Estados Unidos, según los reportes de The Miami Herald, ABC News y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York.