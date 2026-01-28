Trump afirmó que Cuba “está a punto de caer” tras dejar de recibir petróleo de Venezuela (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el martes que Cuba “está a punto de caer” debido a que dejó de recibir petróleo de Venezuela tras la salida del poder del dictador Nicolás Maduro, y sostuvo que Washington mantiene una “presencia muy fuerte” en el país sudamericano.

“Cuba está a punto de caer. Cuba es una nación que está muy cerca del colapso”, aseguró Trump a la prensa antes de celebrar un mitin en Iowa. El mandatario señaló que el Gobierno cubano dependía de los recursos venezolanos y remarcó el impacto del corte de suministros. “Obtenía su dinero de Venezuela, obtenía el petróleo de Venezuela, pero ya no lo tienen”, expresó.

Trump también se refirió a la situación en Venezuela y afirmó que Estados Unidos tiene “una presencia muy fuerte” en ese país, al que describió como poseedor de “las mayores reservas de petróleo del mundo”. En ese marco, sostuvo que su Gobierno trabaja “de manera excelente” con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez.

“Ahora les irá mejor que nunca y vamos a estar ganando mucho dinero para ellos y mucho dinero para nuestro país. Tenemos una muy buena relación con los líderes de Venezuela y vamos a mantenerla así”, afirmó el presidente estadounidense.

Desde La Habana, la dictadura cubana condenó la intervención estadounidense en Caracas y la calificó como un “acto de terrorismo”. Las autoridades cubanas advirtieron que no tolerarán la intimidación ni las amenazas de Estados Unidos, que, según señalaron, no descarta incluso el uso de la fuerza militar.

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel (REUTERS)

El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó cualquier posibilidad de negociación bajo presión y descartó concesiones políticas frente a Washington. “No hay rendición ni claudicación posible, como tampoco ningún tipo de entendimiento sobre la base de la coerción o la intimidación. Cuba no tiene que hacer ninguna concesión política ni eso jamás estará en una mesa de negociaciones para un entendimiento entre Cuba y Estados Unidos”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, escribió en las redes sociales que “en respuesta a los vaticinios de ‘caída’ emitidos por el presidente Trump desde Iowa, miles de cubanos, encabezados por jóvenes, marchan en las calles de La Habana en honor al prócer independentista José Martí y con él, su firme posición antimperialista e inclaudicable”.

Las declaraciones de Trump y la respuesta del régimen cubano reflejan un aumento de la tensión entre ambos países tras los acontecimientos en Venezuela. Mientras Washington sostiene que el fin del suministro petrolero tendrá un impacto decisivo sobre Cuba, La Habana insiste en su rechazo a cualquier forma de presión o amenaza por parte de Estados Unidos.

(Con información de AFP y EFE)