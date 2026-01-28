Estados Unidos

La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo estable la tasa de interés, desafiando la presión de Donald Trump

La votación de 10 a 2 de la Fed mantiene las tasas en un rango entre el 3,50% y el 3,75%, un resultado ampliamente esperado

Guardar
El presidente de la Reserva
El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell. (AP foto/Jacquelyn Martin)

La Reserva Federal de Estados Unidos decidió este miércoles mantener sin cambios las tasas de interés, ubicando el rango de referencia entre 3,50% y 3,75%, tras una serie de tres recortes consecutivos realizados en el último trimestre de 2025. Esta pausa responde a una combinación de factores: una inflación todavía elevada, la persistencia de un crecimiento económico sólido y un mercado laboral con señales de estabilización, según el comunicado emitido tras la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).

La decisión fue adoptada por mayoría, con diez votos a favor y dos en contra dentro del FOMC. Los disidentes, Stephen Miran y Christopher Waller, ambos cercanos al presidente Donald Trump —quien ha presionado públicamente por rebajas más rápidas y profundas de los tipos—, abogaron por un nuevo recorte de un cuarto de punto. Waller figura, además, como posible sucesor de Jerome Powell al frente de la Fed, cuyo mandato concluye en mayo. El propio Trump ha declarado estar próximo a anunciar la nominación de un nuevo presidente para la entidad, en un contexto de creciente tensión por la independencia del banco central.

Entre los argumentos de la Fed destaca que la actividad económica se expande a buen ritmo, mientras que “la inflación sigue algo elevada”. El crecimiento del empleo se mantiene bajo, pero la tasa de desempleo ha mostrado signos de estabilización, situándose en 4,4% en diciembre. La entidad eliminó de su declaración anterior las referencias a mayores riesgos para el empleo, reflejando una menor preocupación por una rápida caída del mercado laboral.

El comunicado enfatiza que el alcance y el momento de futuros ajustes en la política monetaria dependerán de los datos económicos entrantes y de la evolución de las perspectivas macroeconómicas. La Fed subraya que la incertidumbre se mantiene alta y que está preparada para modificar su postura si las circunstancias lo requieren, observando especialmente las tendencias de inflación, empleo y los efectos de factores internacionales.

La pausa en el ciclo de recortes se produce tras una etapa marcada por divisiones internas, tanto en la Fed como en la esfera política. Solo doce de los diecinueve miembros del comité tienen voto, incluidos los siete miembros del directorio, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro presidentes rotativos de los bancos regionales. Para este año, Beth Hammack (Cleveland), Neel Kashkari (Minneapolis), Lorie Logan (Dallas) y Anna Paulson (Filadelfia) forman parte del grupo con poder de decisión y han manifestado escepticismo sobre la necesidad de nuevos recortes inmediatos.

Donald Trump
Donald Trump

En paralelo, la Fed enfrenta presiones sin precedentes desde la Casa Blanca y el Congreso. Powell reveló que el Departamento de Justicia ha emitido citaciones en el marco de una investigación penal relacionada con la reforma del edificio central del banco, hecho que el presidente de la Fed calificó como un intento de represalia por la negativa a acelerar los recortes de tasas. Además, el Tribunal Supremo estudia el intento de Trump de destituir a la gobernadora Lisa Cook por supuestas irregularidades hipotecarias, una acción sin precedentes en la historia centenaria de la Fed.

En cuanto a las proyecciones económicas, la Fed espera que los tipos de interés se sitúen entre 3,6% y 3,9% en 2025, descendiendo progresivamente hasta alcanzar el objetivo del 2% de inflación en 2028. El crecimiento del PIB se revisó al alza, con un 1,7% previsto para 2025 y un 2,3% para 2026. La tasa de desempleo se ubicaría en 4,5% en 2025 y 4,4% en 2026. Por su parte, la inflación cerraría 2025 en 2,9%, descendiendo hacia 2,1% en 2027 y coincidiendo con la meta del banco central para 2028.

La decisión de mantener los tipos de interés estables, en un escenario de divisiones internas y presiones externas, refuerza la atención sobre el futuro liderazgo de la Fed y la evolución de la política monetaria en los próximos meses.

(Con información de AP, Reuters, EFE y Europa Press)

Temas Relacionados

reserva federaldonald trumptasa de interés

Últimas Noticias

Las carreteras heladas dejan a los conductores atrapados mientras persisten las gélidas temperaturas en Estados Unidos

El fenómeno invernal ha dejado a cientos de miles de hogares sin electricidad y mantiene temperaturas bajo cero en varias regiones, con víctimas fatales y numerosos incidentes en carreteras y comunidades del país

Las carreteras heladas dejan a

Ola de frío extremo provoca “terremotos de hielo” y alarma en varios estados de EEUU

Ruidos similares a explosiones y vibraciones perceptibles en viviendas sorprendieron a miles de personas, lo que llevó al Servicio Meteorológico Nacional a emitir explicaciones oficiales sobre el fenómeno

Ola de frío extremo provoca

Marco Rubio dijo que la transición en Venezuela “no puede durar para siempre”: “Hay mucho trabajo por hacer”

El jefe de la diplomacia estadounidense detalló ante legisladores que la política exterior hacia el país caribeño buscará asegurar instituciones fuertes, recuperación económica y un sistema democrático inclusivo

Marco Rubio dijo que la

Una tormenta “nor’easter” amenaza a más de 50 millones de personas en EEUU

El sistema invernal, conocido como tormenta del noreste, podría provocar nevadas intensas, vientos fuertes y oleaje peligroso en la Costa Este, según el Servicio Meteorológico Nacional

Una tormenta “nor’easter” amenaza a

El Cato Institute advierte que el exceso de regulaciones a la IA pone en riesgo la economía de EEUU

Expertos señalan que frenar la innovación puede limitar oportunidades laborales y el desarrollo de nuevas empresas en un contexto de estancamiento

El Cato Institute advierte que

TECNO

Cómo tener Starlink gratis: los

Cómo tener Starlink gratis: los pasos para acceder a la nueva opción de internet satelital sin pago

Chrome se vuelve “agéntico”: la nueva IA de Google que gestiona compras y trámites de forma autónoma

Los diagnósticos médicos que más pedimos a la IA: por qué confiamos más en un algoritmo que en el doctor

La primera terapia para revertir el envejecimiento en humanos: un desafío científico y social que trasciende la frontera biomédica

Nuevo Bono de Guerra en Helldivers 2: todas las armas y armaduras que llegan hoy a PlayStation

ENTRETENIMIENTO

Los Arctic Monkeys regresan con

Los Arctic Monkeys regresan con “Opening Night” y buscan disipar los rumores de separación

Justin Bieber regresará a los escenarios con una presentación especial en los premios Grammy

La hermana de Hailey Bieber enfrenta cargos por agresión y allanamiento tras pelea en un club

El desesperado pedido de ayuda de la familia de Mick Jagger: el novio de su nieta lleva 4 días desaparecido en el Reino Unido

Natalie Portman y el sacrificio detrás de su Oscar por ‘El cisne negro’: “Una costilla se me salió”

MUNDO

Este destino viral italiano está

Este destino viral italiano está implementando zonas exclusivas para residentes para detener el turismo excesivo

Los altos costos del hidrógeno verde en el norte de Europa desafían la revolución del transporte

Macron habló en tres idiomas para dejar en claro su apoyo a Groenlandia y Dinamarca

Meloni visitó Sicilia tras el deslizamiento de tierra de 4 kilómetros en la ciudad de Niscemi: hay 1.500 evacuados

Irán considera más probable la guerra que la negociación con Estados Unidos: “Nos preparamos para el peor escenario”