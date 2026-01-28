La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo estable la tasa de interés, desafiando la presión de Donald Trump

El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell. (AP foto/Jacquelyn Martin)

La Reserva Federal de Estados Unidos decidió este miércoles mantener sin cambios las tasas de interés, ubicando el rango de referencia entre 3,50% y 3,75%, tras una serie de tres recortes consecutivos realizados en el último trimestre de 2025. Esta pausa responde a una combinación de factores: una inflación todavía elevada, la persistencia de un crecimiento económico sólido y un mercado laboral con señales de estabilización, según el comunicado emitido tras la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).

La decisión fue adoptada por mayoría, con diez votos a favor y dos en contra dentro del FOMC. Los disidentes, Stephen Miran y Christopher Waller, ambos cercanos al presidente Donald Trump —quien ha presionado públicamente por rebajas más rápidas y profundas de los tipos—, abogaron por un nuevo recorte de un cuarto de punto. Waller figura, además, como posible sucesor de Jerome Powell al frente de la Fed, cuyo mandato concluye en mayo. El propio Trump ha declarado estar próximo a anunciar la nominación de un nuevo presidente para la entidad, en un contexto de creciente tensión por la independencia del banco central.

Entre los argumentos de la Fed destaca que la actividad económica se expande a buen ritmo, mientras que “la inflación sigue algo elevada”. El crecimiento del empleo se mantiene bajo, pero la tasa de desempleo ha mostrado signos de estabilización, situándose en 4,4% en diciembre. La entidad eliminó de su declaración anterior las referencias a mayores riesgos para el empleo, reflejando una menor preocupación por una rápida caída del mercado laboral.

El comunicado enfatiza que el alcance y el momento de futuros ajustes en la política monetaria dependerán de los datos económicos entrantes y de la evolución de las perspectivas macroeconómicas. La Fed subraya que la incertidumbre se mantiene alta y que está preparada para modificar su postura si las circunstancias lo requieren, observando especialmente las tendencias de inflación, empleo y los efectos de factores internacionales.

La pausa en el ciclo de recortes se produce tras una etapa marcada por divisiones internas, tanto en la Fed como en la esfera política. Solo doce de los diecinueve miembros del comité tienen voto, incluidos los siete miembros del directorio, el presidente de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro presidentes rotativos de los bancos regionales. Para este año, Beth Hammack (Cleveland), Neel Kashkari (Minneapolis), Lorie Logan (Dallas) y Anna Paulson (Filadelfia) forman parte del grupo con poder de decisión y han manifestado escepticismo sobre la necesidad de nuevos recortes inmediatos.

Donald Trump

En paralelo, la Fed enfrenta presiones sin precedentes desde la Casa Blanca y el Congreso. Powell reveló que el Departamento de Justicia ha emitido citaciones en el marco de una investigación penal relacionada con la reforma del edificio central del banco, hecho que el presidente de la Fed calificó como un intento de represalia por la negativa a acelerar los recortes de tasas. Además, el Tribunal Supremo estudia el intento de Trump de destituir a la gobernadora Lisa Cook por supuestas irregularidades hipotecarias, una acción sin precedentes en la historia centenaria de la Fed.

En cuanto a las proyecciones económicas, la Fed espera que los tipos de interés se sitúen entre 3,6% y 3,9% en 2025, descendiendo progresivamente hasta alcanzar el objetivo del 2% de inflación en 2028. El crecimiento del PIB se revisó al alza, con un 1,7% previsto para 2025 y un 2,3% para 2026. La tasa de desempleo se ubicaría en 4,5% en 2025 y 4,4% en 2026. Por su parte, la inflación cerraría 2025 en 2,9%, descendiendo hacia 2,1% en 2027 y coincidiendo con la meta del banco central para 2028.

La decisión de mantener los tipos de interés estables, en un escenario de divisiones internas y presiones externas, refuerza la atención sobre el futuro liderazgo de la Fed y la evolución de la política monetaria en los próximos meses.

(Con información de AP, Reuters, EFE y Europa Press)