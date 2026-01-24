Nueva York se prepara para afrontar una histórica tormenta de nieve en medio del temporal que azota a EEUU

Nueva York declaró el máximo nivel de emergencia por tormenta de nieve y activó la Guardia Nacional en previsión de fuertes acumulaciones. (REUTERS/Adam Gray)

La ciudad de Nueva York activó este 24 de enero de 2026 el máximo nivel de emergencia ante la llegada de una tormenta de nieve que podría dejar entre 20 y 30 centímetros (8 y 12 pulgadas) de acumulación en menos de 48 horas. El evento, que impacta a la totalidad de los cinco distritos y a su área metropolitana inmediata, inicia la madrugada del domingo 25 y se prevé que dure hasta la tarde del lunes 26, según los modelos del Servicio Meteorológico Nacional. El fenómeno obligó al gobierno local a movilizar recursos extraordinarios y a advertir sobre posibles alteraciones severas en servicios esenciales y transporte, de acuerdo con CBS News New York.

La administración municipal y estatal declaró estado de emergencia e incluyó la activación de la Guardia Nacional de Nueva York, la extensión de turnos para más de 2.000 empleados del Departamento de Sanidad de Nueva York (DSNY) y la cancelación preventiva de vuelos en los principales aeropuertos, según un reporte actualizado de NBC New York y AP News. La gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Zohran Mamdani comparecieron en ruedas de prensa para detallar las medidas adoptadas y recomendar a la población limitar los desplazamientos y abastecerse de suministros básicos durante el temporal.

De acuerdo con antecedentes de la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), la ciudad ha registrado tormentas de intensidad variable en la última década, pero el pronóstico para este fin de semana supera en potencial disruptivo a la mayoría de los eventos recientes, con condiciones de viento, hielo y frío extremo que mantienen la alerta en toda la infraestructura urbana. La última tormenta comparable ocurrió en febrero de 2021, aunque la acumulación prevista en zonas específicas podría aproximarse a los picos de 2016, cuando Central Park alcanzó 70 centímetros (27,5 pulgadas) de nieve, según datos oficiales citados por CBS News New York.

¿Cuándo empezará a nevar y cuál es el cronograma de la tormenta invernal en Nueva York?

El cronograma oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, señala que la advertencia estará vigente desde las 3 de la mañana del domingo 25 de enero hasta las 6 de la tarde del lunes 26. El inicio de la nevada está previsto para la madrugada del domingo, con un aumento progresivo de la intensidad.

Según la última actualización, la evolución esperada es la siguiente:

3 a. m. – 7 a. m. domingo: Ingreso de la nieve desde el oeste, primero de forma ligera con tendencia a intensificarse hacia el amanecer.

7 a. m. – 2 p. m. domingo: Periodo de mayor intensidad, con tasas de acumulación de hasta 5 centímetros (2 pulgadas) por hora en la ciudad.

2 p. m. – 10 p. m. domingo: Cambio de nieve a mezcla de aguanieve y lluvia helada en el sur y este de la ciudad; barrios del norte y oeste mantendrán nieve intensa. Posibilidad de acumulación de hielo de hasta 0,5 centímetros (0,20 pulgadas), lo que podría provocar caídas de ramas y árboles.

10 p. m. domingo – 7 a. m. lunes: Regreso de la nieve en toda la zona metropolitana, con intensidad moderada a ligera y persistencia hasta la tarde del lunes.

Durante el evento, los vientos oscilarán entre 40 y 56 kilómetros por hora (25-35 mph), de acuerdo con la proyección publicada por CBS News New York.

El Servicio Meteorológico Nacional prevé entre 20 y 30 centímetros de nieve en los cinco distritos de Nueva York hasta la tarde del lunes 26 de enero. (Photo by Joseph Prezioso / AFP)

¿Cuánta nieve se espera y en qué zonas de Nueva York será más severa la tormenta?

La proyección de acumulación para la ciudad de Nueva York indica que los cinco distritos recibirán entre 20 y 30 centímetros (8 y 12 pulgadas) de nieve. Las áreas del norte y oeste, así como algunos suburbios limítrofes, podrían superar los 30 centímetros (12 pulgadas), con posibilidad de alcanzar los 45 centímetros (18 pulgadas) en sectores puntuales, según el reporte meteorológico difundido por CBS News New York y ABC7 New York.

En Long Island, la parte norte y los alrededores occidentales esperan acumulaciones similares a la ciudad, mientras que el sur y el este de la isla podrían registrar entre 13 y 25 centímetros (5-10 pulgadas). Las variaciones responden a la entrada de aire cálido desde el sur, que favorece la mezcla de precipitación cerca de la costa.

¿Qué medidas de emergencia adoptó el gobierno de Nueva York ante la tormenta de nieve?

El alcalde Zohran Mamdani compareció en conferencia de prensa desde el Spring Street Salt Shed en Manhattan para informar sobre la preparación de la ciudad ante la tormenta de nieve. Mamdani indicó que todas las agencias municipales están trabajando de manera coordinada y que la ciudad cuenta con los recursos necesarios para afrontar el temporal. “Cada agencia está trabajando en estrecha colaboración con las demás. Estamos completamente equipados y listos para cualquier condición invernal que llegue este domingo. No hay dudas. Estamos tomando todas las precauciones y preparados para cualquier cantidad de nieve”, aseguró Mamdani.

El alcalde precisó que se esperan aproximadamente 5 centímetros (2 pulgadas) de nieve acumulada antes del mediodía del domingo, momento en el que el Departamento de Sanidad de Nueva York (DSNY) desplegará toda su flota de quitanieves. Mamdani advirtió que el periodo de mayor intensidad será a media mañana y primeras horas de la tarde, con visibilidad muy baja y ráfagas de viento de hasta 56 kilómetros por hora (35 mph): “Los neoyorquinos pueden esperar condiciones de casi blanqueo total o ventisca”, señaló.

Para monitorear el avance de los servicios de limpieza, el alcalde recomendó utilizar la herramienta en línea PlowNYC, que permite seguir en tiempo real el trabajo de los quitanieves.

Mamdani detalló que otras agencias, como la Autoridad de Vivienda de Nueva York (NYCHA), el Departamento de Parques y el sistema escolar público, han reforzado sus equipos y preparativos durante días previos. “Hemos revisado los reportes al 311 de tormentas pasadas para identificar áreas donde los servicios fueron insuficientes, como falta de sal o zonas pasadas por alto. Ahora corregiremos esos puntos antes del inicio del temporal”, explicó Mamdani.

El alcalde también informó que la ciudad mantiene en vigor el protocolo Code Blue desde el jueves, lo que implica que el personal de servicios sociales recorre los cinco distritos para ofrecer refugio a personas sin hogar. “Todos los hospitales, centros de atención y refugios tienen política de puertas abiertas. Nadie será rechazado. Por favor, llamen al 311 si usted o alguien que conoce necesita acceso a un lugar cálido”, enfatizó Mamdani.

Sobre el funcionamiento de las escuelas, el alcalde comunicó que la decisión de mantener las clases presenciales o pasar a modalidad remota el lunes se tomará al mediodía del domingo. “Los docentes y el personal escolar han entregado los dispositivos necesarios a los estudiantes para garantizar la continuidad del aprendizaje remoto si fuera necesario, y se han realizado pruebas adicionales para asegurar el funcionamiento de las plataformas virtuales”, sostuvo Mamdani.

La gobernadora Kathy Hochul activó la Guardia Nacional para apoyar el operativo de la ciudad y coordina acciones con el alcalde. Ambas autoridades destacaron la importancia de limitar los desplazamientos, abastecerse de suministros y mantenerse informados a través de fuentes oficiales durante la vigencia de la emergencia invernal.

El cronograma oficial pronostica el inicio de la nevada la madrugada del domingo, seguida por ráfagas de viento de hasta 56 kilómetros por hora. (REUTERS/Kena Betancur)

¿Cómo afecta la tormenta de nieve a los vuelos y al transporte público en Nueva York?

Las aerolíneas que operan en los aeropuertos John F. Kennedy y LaGuardia cancelaron de manera preventiva cientos de vuelos programados para el domingo 25 y el lunes 26 de enero. AP News confirmó que Air India suspendió todos sus vuelos para esas fechas y otras compañías evalúan más cancelaciones ante la evolución del clima.

El sistema de transporte público, gestionado por la MTA, prevé posibles demoras o interrupciones, en especial en líneas de autobús y trenes regionales. Los servicios de recolección de residuos y entrega de suministros también se verán afectados, de acuerdo con lo informado por NBC New York.

¿Qué recomendaciones emitieron las autoridades para la población de Nueva York?

El gobierno local y estatal recomendó a los habitantes de Nueva York abastecerse de alimentos no perecederos, agua y medicamentos para al menos dos días, según la última actualización de la Oficina de Manejo de Emergencias. Además, sugirió revisar sistemas de calefacción y evitar la exposición al frío extremo, en particular para personas mayores, niños y poblaciones vulnerables.

“La cooperación ciudadana será clave para superar este evento climático extremo con el menor impacto posible”, dijo el alcalde Mamdani, citado por CBS News New York. El Departamento de Salud habilitó líneas de asistencia y refugios, en especial para personas en situación de calle o con necesidades especiales.

El Departamento de Sanidad desplegó más de 2.000 empleados y 700 quitanieves para garantizar el despeje de las rutas principales y hospitales. (Photo by Joseph Prezioso / AFP)

¿Se suspenderán las clases y qué servicios podrían verse interrumpidos?

El Departamento de Educación de Nueva York (NYC DOE) anunció que evalúa la suspensión de clases presenciales el lunes 26 de enero. La decisión será comunicada el domingo al mediodía, según adelantó NBC New York. Las escuelas públicas están preparadas para pasar a modalidad remota si las condiciones impiden el acceso.

El gobierno local y las agencias de emergencia informan sobre la posible alteración de servicios como recolección de basura, entrega de suministros y atención médica, priorizando rutas de acceso a hospitales y centros de emergencia, según lo publicado por CBS News New York y NBC New York.

¿Cuáles son los antecedentes de tormentas de nieve en Nueva York y cómo se compara esta con eventos previos?

Los registros de la NOAA indican que la tormenta invernal de enero de 2016 marcó un récord de 70 centímetros (27,5 pulgadas) en Central Park, mientras que la última gran tormenta ocurrió en febrero de 2021. El evento actual se perfila como uno de los más intensos en los últimos cinco años, aunque con acumulaciones levemente menores, de acuerdo con la síntesis de CBS News New York.

Las autoridades actualizaron los protocolos de emergencia tras el impacto de las tormentas de 2016 y 2021, lo que permitió mejorar la coordinación interagencial y el despliegue de recursos para minimizar el impacto en la vida urbana.

Las autoridades recomiendan abastecerse de alimentos, agua y medicamentos, y evitar desplazamientos mientras dure la emergencia por nieve en Nueva York. (REUTERS/Adam Gray)

¿Qué esperar en las próximas horas y cómo mantenerse informado en Nueva York?

El Servicio Meteorológico Nacional y las agencias municipales difunden actualizaciones periódicas a través de canales oficiales, medios de comunicación y redes sociales. La nevada persistirá hasta la tarde del lunes 26 de enero, con temperaturas previstas por debajo de 0 ℃ (32 ℉) y presencia de hielo en calles y aceras, según los pronósticos de CBS News New York y ABC7 New York.

Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, monitorear los boletines oficiales y colaborar con los equipos de emergencia para agilizar la limpieza y restablecimiento de servicios. El impacto inmediato afecta la movilidad, la rutina diaria y la planificación de actividades esenciales en la ciudad de Nueva York.