Estados Unidos

Casi 12.000 vuelos fueron cancelados por la gran tormenta invernal que afecta a Estados Unidos

Alrededor de 140 millones de personas están bajo alerta desde Nuevo México hasta Nueva Inglaterra. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advirtió de intensas nevadas generalizadas

Miles de vuelos fueron cancelados por el frío extremo en Estados Unidos (Andrew Nelles/USA Today Network via REUTERS)

Casi 12.000 vuelos programados para el fin de semana en Estados Unidos fueron cancelados debido a una fuerte tormenta que se espera cause estragos en gran parte del país, con la amenaza de cortar el suministro eléctrico por días y colapsar las principales carreteras.

Alrededor de 140 millones de personas estaban bajo una alerta por tormenta invernal desde Nuevo México hasta Nueva Inglaterra. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte de intensas nevadas generalizadas y una catastrófica tormenta de hielo desde el este de Texas hasta Carolina del Norte.

Un viajero en un aeropuerto en Texas (REUTERS/Alyssa Pointer)

Los meteorólogos dicen que los daños, especialmente en las zonas afectadas por el hielo, podrían rivalizar con los causados por un huracán.

El viernes por la noche, el extremo de la tormenta arrojaba lluvia helada y aguanieve en zonas de Texas, mientras que en Oklahoma caían nieve y aguanieve. Después de azotar el sur, se esperaba que la tormenta avance hacia el noreste, dejando alrededor de 30 centímetros de nieve desde Washington hasta Nueva York y Boston, según el servicio meteorológico.

Viajeros en Texas (REUTERS/Alyssa Pointer)

Los gobernadores de más de una docena de estados alertaron sobre la llegada del mal tiempo declarando emergencias o instando a la ciudadanía a quedarse en casa.

En un mensaje en la red social X, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo a los residentes que el Departamento de Transporte estatal estaba tratando las carreteras antes de la tormenta, y les pidió que se “queden en casa si es posible”.

Más de 3.400 vuelos fueron retrasados o cancelados este sábado, según la web de seguimiento de vuelos FlightAware. Casi 6.200 previstos para el domingo corrieron la misma suerte.

Angela Exstrom debía volar de regreso a Omaha, Nebraska, tras un viaje a México, pero se enteró de que su vuelo del sábado desde Houston había sido cancelado. Así que, en su lugar, regresará vía Los Ángeles.

“Si vives en la parte norcentral y viajas en invierno, pueden pasar cosas”, señaló.

Una familia observa los carteles con los vuelos en Texas (REUTERS/Alyssa Pointer)

Temperaturas gélidas y hielo

Las compañías de servicios públicos se alistaban para posibles cortes en el suministro eléctrico, ya que los árboles y el tendido cubiertos de hielo pueden seguir desplomándose mucho después de que una tormenta haya pasado.

La región del centro-norte de Estados Unidos experimentó sensaciones térmicas de hasta 40º Celsius negativos (-40º Fahrenheit), lo que significa que se pueden producir congelaciones en apenas 10 minutos.

En Bismarck, Dakota del Norte, donde la sensación térmica era de -41º C (-41º F), Colin Cross se abrigó el viernes con ropa interior larga, dos camisetas de manga larga, chaqueta, gorro, capucha, guantes y botas para limpiar una unidad vacía en el complejo de apartamentos donde trabaja.

Llevo aquí un tiempo y mi cerebro ha dejado de funcionar”, dijo Cross.

La tormenta es, desde hace días, uno de los principales temas de conversación en el Saint Paul Mini Market en Baltimore.

Cada persona que entra, habla sobre la tormenta”, apuntó el propietario de la tienda de comestibles, Ayaz Ahmed.

“De alguna manera, esta vez han hecho un buen trabajo informando a la gente de que se avecina una tormenta, y todos saben que hay una tormenta, pero cómo afrontarla eso es otra cosa”, añadió.

Aviones en Dallas (REUTERS/Alyssa Pointer)

El gobierno se prepara para responder

El gobierno federal puso a casi 30 equipos de búsqueda y rescate en alerta. De acuerdo con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), las autoridades disponen de más de siete millones de raciones de comida, 600.000 mantas y 300 generadores distribuidos por la zona por donde se prevé que pase el meteoro.

El presidente del país, Donald Trump, dijo en redes sociales el viernes que su gobierno se está coordinando con funcionarios estatales y locales y que la “FEMA está completamente preparada para responder”.

Cuando pase la tormenta, recuperar la actividad tomará un tiempo. El hielo puede sumar cientos de kilos de peso a las líneas eléctricas y las ramas y hacerlas más susceptibles a romperse, especialmente si hay viento.

En al menos 11 estados del sur, desde Texas hasta Virginia, la mayoría de los hogares se calientan con electricidad, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Hace cinco años, una ola de frío severa inutilizó gran parte de la red eléctrica en Texas, lo que dejó a millones de personas sin electricidad durante días y causó cientos de muertes. Abbott prometió que eso no volverá a suceder, y las compañías de servicios públicos movilizaron a miles de operarios para tratar de evitar los cortes.

Más de 8.000 vuelos fueron cancelados por la gran tormenta invernal que afecta a Estados Unidos (REUTERS/Alyssa Pointer)

Cancelan misas, carnaval y clases

Las iglesias oficiarán sus misas dominicales a través de internet y el Grand Ole Opry en Nashville, Tennessee, decidió celebrar su actuación radiofónica del sábado por la noche sin público. En Luisiana, los desfiles de Carnaval fueron cancelados o reprogramados.

Filadelfia anunció que las escuelas estarán cerradas el lunes. El superintendente Tony B. Watlington Sr. dijo a los estudiantes: “También es apropiado tener una o dos peleas de bolas de nieve muy seguras”.

Algunas universidades en el sur cancelaron las clases también el lunes, incluyendo la de Carolina del Norte en Chapel Hill y el campus principal de la Universidad de Mississippi en Oxford.

En la Universidad de Georgia, en Athens, la estudiante de segundo año Eden England se quedó en el campus para pasar el temporal con sus amigos, aunque el centro animó a los alumnos a marcharse a sus casas por temor a los cortes de electricidad.

“Prefiero estar con mis amigos, para poder luchar juntos si sucede algo”, contó England.

(Con información de AP)

