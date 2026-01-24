Estados Unidos reforzó su presencia militar en Medio Oriente frente a las tensiones con el régimen iraní

El portaaviones Abraham Lincoln y un B-52H Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizan ejercicios conjuntos el 1 de junio de 2019 en el área de responsabilidad del Comando Central de Estados Unidos en el Mar Arábigo (Associated Press/Archivo)

El Pentágono desplegó esta semana activos militares estadounidenses en Oriente Medio, incluyendo un grupo de portaaviones con miles de soldados, tras las declaraciones del presidente Donald Trump, quien no descartó la posibilidad de iniciar operaciones en Irán en respuesta a la represión ejercida contra manifestantes.

“Tenemos una flota masiva dirigiéndose en esa dirección, y tal vez no tengamos que usarla”, declaró Trump a periodistas el jueves, señalando que los buques avanzan “por si acaso”.

El mandatario advirtió sobre la posibilidad de una acción militar si Irán ejecuta en masa a prisioneros o mata a manifestantes pacíficos, aunque afirmó que Teherán suspendió las ejecuciones de 800 detenidos. Trump no precisó la fuente de esa información, que fue calificada de “completamente falsa” por el principal fiscal del régimen iraní.

A bordo del Air Force One, el inquilino de la Casa Blanca advirtió que una acción militar estadounidense, de llevarse a cabo, haría que los ataques del año pasado contra instalaciones nucleares iraníes “parecieran insignificantes” en comparación.

El portaaviones USS Abraham Lincoln y tres destructores que lo escoltan partieron del mar de China Meridional y se dirigieron hacia el oeste, según informó un oficial de la Armada estadounidense bajo condición de anonimato. El viernes, el grupo de ataque del Lincoln ya se encontraba en el océano Índico.

Aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la base aérea de Al Udeid en Doha, Qatar (REUTERS/Hamad I Mohammed/Archivo)

Una vez que lleguen a la región, estos buques de guerra se sumarán a tres barcos de combate litoral —anclados el viernes en un puerto de Bahréin— y a otros dos destructores de la Armada de Estados Unidos posicionados en el golfo Pérsico. La llegada del grupo del portaaviones incorporará aproximadamente 5.700 soldados adicionales.

Estados Unidos mantiene varias bases en Oriente Medio, incluyendo la Base Aérea de Al Udeid en Qatar, donde están desplegados miles de efectivos estadounidenses y que funciona como cuartel general del Comando Central de EEUU (CENTCOM).

El CENTCOM informó en redes sociales que el F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea ya opera en Oriente Medio, destacando que la presencia de este caza “mejora la preparación para el combate y promueve la seguridad y estabilidad regionales”.

Por su parte, el Ministerio de Defensa del Reino Unido comunicó que desplegó sus aviones de combate Typhoon en Qatar con capacidad defensiva.

Un avión de combate F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea de los EE. UU., asignado al 494 ° Escuadrón de Cazas Expedicionarios de la Base Aérea Al Udeid, Qatar (Europa Press/Archivo)

Desde finales de diciembre, Irán enfrenta una oleada de protestas y manifestaciones a nivel nacional motivadas por el deterioro de la economía. Estas protstas incrementaron la presión sobre el régimen, el cual respondió con una represión mortal y el apagón masivo de internet.

De acuerdo con activistas, el número de muertos por la represión asciende al menos a 5.032 personas, mientras que más de 27.600 fueron detenidas en una campaña de arrestos en expansión. Las cifras oficiales ofrecidas por Irán son considerablemente inferiores, con solo 3.117 muertos reconocidos.

Funcionarios iraníes indicaron la semana pasada que los detenidos en las protestas enfrentarán juicios rápidos y ejecuciones, y advirtieron que habría una “respuesta decisiva” en caso de intervención de Estados Unidos o Israel.

El Consejo de DDHH de la ONU le pidió a Irán que adopte medidas para detener las ejecuciones extrajudiciales (Europa Press)

Ante este panorama en Medio Oriente, la actual movilización militar de Estados Unidos recuerda a la registrada el año pasado, cuando Washington desplegó sistemas de defensa aérea —incluido un sistema de misiles Patriot— en previsión de un posible contraataque iraní tras el bombardeo de tres sitios nucleares clave.

En respuesta a esos ataques, Irán lanzó más de una decena de misiles contra la Base Aérea de Al Udeid en Qatar pocos días después.

En octubre psado, el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, recibió la orden de desplazarse desde el mar Mediterráneo hacia el Caribe junto a varios destructores. Por su parte, el portaaviones Nimitz, que participó en los ataques de junio contra instalaciones nucleares iraníes, también fue retirado de la región ese mes.

(Con información de Associated Press)