El alcalde de Hialeah critica la representación de la ciudad en la película “The Rip” de Netflix

La ciudad de Hialeah enfrenta una controversia pública tras el estreno en Netflix de 'The Rip', que retrata a la localidad y su policía de forma polémica. (Cr. Claire Folger/Netflix © 2025)

La ciudad de Hialeah enfrenta un debate público tras el estreno de “The Rip”, una película de Netflix protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon que ha generado respuestas institucionales por su representación de la localidad y su fuerza policial. El filme traslada a Hialeah la trama inspirada en un caso real, lo que llevó al alcalde Bryan Calvo a considerar acciones legales, según reportes de NBC Miami y The Miami Herald. La controversia se centra en la percepción internacional de la ciudad y en el uso de símbolos locales en la producción.

De acuerdo con información oficial, la película se inspira en una operación policial ocurrida en 2016 en Miami Lakes, donde agentes hallaron más de 21 millones de dólares en efectivo escondidos en una vivienda. Aunque los hechos reales ocurrieron en otro municipio, la cinta utiliza la imagen y los símbolos de Hialeah, decisión que autoridades municipales consideran perjudicial para la reputación de la ciudad y sus posibilidades de atraer inversión futura.

La controversia toma forma en un contexto de sensibilidad institucional por la imagen pública de la ciudad, el impacto de los contenidos audiovisuales en la percepción global y los límites legales de la ficción. El caso involucra a autoridades locales, expertos jurídicos y plataformas de streaming, y se desarrolla bajo la atención de medios nacionales y locales.

¿Por qué Hialeah reclama a Netflix por la película “The Rip”?

La administración municipal de Hialeah cuestiona la decisión de los productores de ambientar en su ciudad una historia basada en hechos ocurridos en Miami Lakes. Según declaraciones del alcalde Bryan Calvo recogidas por NBC Miami, “la historia real que vimos en la película ocurrió en Miami Lakes, pero no eligieron hacer la película allí. Eligieron Hialeah. ¿Por qué? Porque Hialeah es emblemática. Necesitaban nuestro carácter y nuestro estatus para hacer relevante la película”. El funcionario expresó que la representación de la ciudad y de su fuerza policial en la película no corresponde con la realidad documentada por las autoridades.

La película utiliza el escudo de la policía de Hialeah, menciona de manera explícita a la ciudad y asocia a los agentes locales con prácticas corruptas. De acuerdo con el propio alcalde, “esta película es una bofetada para nuestro personal policial”. Estas afirmaciones fueron reproducidas por The Miami Herald.

La administración de Hialeah advierte que la representación en la película podría afectar la imagen internacional y las oportunidades de inversión en la ciudad. (Page/Netflix © 2025)

¿En qué hechos reales se basa “The Rip”?

El filme se inspira en una redada policial llevada a cabo el 28 de junio de 2016 en Miami Lakes. Según Telemundo 51, durante esa operación, agentes encontraron más de 21 millones de dólares en efectivo ocultos en cubetas de cinco galones dentro de una vivienda. El propietario, Luis Hernández-González, fue arrestado junto con su hermana Salma Hernández por cargos vinculados a drogas y armas. En 2018, Hernández-González aceptó un acuerdo de culpabilidad por lavado de dinero y recibió una condena de 65 meses de prisión, según el reporte de Miami Herald.

La película traslada estos hechos a Hialeah y utiliza nombres, símbolos y escenarios de esa ciudad, aunque la mayor parte del rodaje se realizó en otras localidades, como Nueva Jersey y Los Ángeles, según informó Local 10.

¿Qué argumentos legales presenta la administración local?

El alcalde Bryan Calvo y la administración de Hialeah sostienen que la representación de la ciudad en la película afecta su reputación y su desarrollo económico. En palabras del funcionario, recogidas por NBC Miami, “Hialeah se encuentra, según estadísticas, como la ciudad más segura del sur de Florida. Entre las 23 grandes ciudades del estado, Hialeah ocupa el segundo lugar. Y en el país, Hialeah está en el 15% superior de las ciudades más seguras”.

La administración advierte sobre el uso no autorizado de símbolos oficiales y la asociación de la ciudad con corrupción policial. En un comunicado citado por Telemundo 51, la alcaldía aseguró: “Si alguna representación cruza la línea de la difamación o la tergiversación deliberada que perjudica la reputación de nuestra ciudad, exploraremos todas las opciones disponibles para defender a Hialeah, incluidas las acciones legales si fuera necesario”. Algunos agentes policiales han contratado abogados para analizar posibles acciones legales, según The Miami Herald.

'The Rip' utiliza el escudo y escenarios de Hialeah pese a que la historia real está basada en una operación policial desarrollada en Miami Lakes en 2016. (Cr. Warrick Page/Netflix © 2025)

¿Qué dice el marco legal sobre la representación en películas de ficción?

Expertos jurídicos citados por The Miami Herald consideran que las demandas por difamación contra películas de ficción tienen pocas probabilidades de prosperar en Estados Unidos. El fallo de la Corte Suprema de 1964 en el caso New York Times v. Sullivan protege la libertad de expresión y restringe la posibilidad de que funcionarios públicos o figuras públicas triunfen en demandas por difamación. El exabogado municipal de Miami Beach, José Smith, dijo a Miami Herald: “No existe base legal para demandar a Netflix por la forma en que promocionaron la película”.

La propia película se presenta como una obra de ficción inspirada en hechos reales, sin afirmar que representa fielmente la realidad de Hialeah ni de su fuerza policial.

¿Qué impacto tiene la controversia en la imagen de Hialeah?

La administración local expresa preocupación por el efecto de la película en la percepción internacional de Hialeah y en la llegada de inversiones. El alcalde Calvo argumenta que “esta es una ciudad de familias trabajadoras, cultura y comunidad fuerte”, según declaraciones recogidas por The Miami Herald. La difusión de la película en una plataforma con alcance global es vista por el gobierno local como un factor de riesgo para la imagen institucional de la ciudad.

La polémica también ha generado debate en redes sociales y medios locales, según Miami New Times, donde algunos ciudadanos relativizan la importancia del filme y otros señalan la persistencia de estereotipos negativos asociados a la ciudad.

La municipalidad de Hialeah continúa en fase de consulta jurídica y mantiene su postura firme sobre la defensa de la imagen institucional de la ciudad. (Google Maps)

¿Cómo reaccionó Netflix y cuál fue la respuesta de la industria?

Hasta la fecha, ni Netflix ni los productores de “The Rip” han emitido declaraciones públicas en respuesta a las críticas o a la posibilidad de demandas legales, según información confirmada por The Miami Herald. La película permanece disponible en la plataforma y se encuentra entre los títulos más vistos a nivel mundial.

El caso reabre el debate en torno a la relación entre la ficción audiovisual y la imagen de las ciudades, así como los derechos institucionales frente a la creatividad artística. La administración de Hialeah mantiene su postura institucional y continúa evaluando alternativas jurídicas.

¿Qué pasos sigue la municipalidad de Hialeah?

Por el momento, ni la ciudad de Hialeah ni sus representantes legales han presentado una demanda formal contra Netflix o los productores de “The Rip”, de acuerdo con las autoridades citadas por The Miami Herald. El municipio se encuentra en fase de consulta y análisis legal. Mientras tanto, la administración insiste en la defensa de la imagen institucional y afirma que evaluará nuevas medidas si considera que se han vulnerado los intereses de la ciudad.

La controversia permanece abierta y tanto la audiencia local como la industria audiovisual siguen atentos a los próximos desarrollos y a cualquier posible decisión judicial derivada de esta situación.