Más de 160 millones de personas están bajo alerta mientras la tormenta invernal extrema atraviesa Estados Unidos

Una extensa tormenta invernal recorre desde el viernes el territorio de Estados Unidos, afecta a más de 160 millones de habitantes y genera alertas por nevadas, lluvia helada y temperaturas peligrosamente bajas. El fenómeno, que se desplaza de las Montañas Rocosas hacia Nueva Inglaterra, ha motivado la declaración de estado de emergencia en al menos una docena de estados y mantiene bajo vigilancia a autoridades federales y estatales, según The New York Times.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) informó que el sistema meteorológico, alimentado por una ola de aire ártico, inició su avance la tarde del viernes y se espera que mantenga su intensidad hasta el inicio de la próxima semana. De acuerdo con BBC News, los principales riesgos incluyen acumulaciones de nieve superiores a 30 centímetros, formación de hielo capaz de provocar cortes prolongados de electricidad y un descenso térmico que podría alcanzar valores récord en varias regiones.

La tormenta coincide con antecedentes recientes de eventos invernales severos en Estados Unidos, en particular el episodio de 2021 que causó interrupciones masivas en el suministro eléctrico de Texas. En esta ocasión, las autoridades han desplegado recursos preventivos y han intensificado las advertencias a la población para reducir los riesgos asociados al fenómeno, según confirmaron CNN y NBC News.

¿Qué ciudades y regiones están bajo alerta por la tormenta invernal?

El impacto de la tormenta invernal abarca un corredor de más de 2.400 kilómetros, desde el sur de Colorado y Nuevo México hasta la costa noreste, incluyendo ciudades como Dallas, Memphis, Washington D. C., Nueva York y Boston. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el sistema avanza hacia el este y el noreste, cubre el sur de las Grandes Llanuras durante la noche del viernes y el sábado, y llega al Atlántico medio y Nueva Inglaterra en la madrugada del domingo.

The New York Times detalló que la tormenta afecta principalmente a los estados de Texas, Oklahoma, Kansas, Arkansas, Tennessee y Kentucky antes de alcanzar el Midwest y la región noreste. De acuerdo con los pronósticos, ciudades como Charlotte, Atlanta, Louisville y Filadelfia también se encuentran dentro de la zona de riesgo por nevadas y acumulación de hielo.

Los servicios meteorológicos advirtieron que la acumulación de nieve y hielo puede paralizar tanto las vías terrestres como los aeropuertos, impacta la movilidad urbana y puede afectar la distribución de servicios básicos, como la electricidad.

Ciudades como Dallas, Nueva York, Boston, Memphis y Washington D.C. se encuentran bajo pronóstico de acumulaciones de nieve superiores a los 30 centímetros y riesgo de hielo. (AP Foto/Joshua A. Bickel/ARCHIVO)

¿Cuáles son los efectos previstos en las principales ciudades?

El pronóstico de NBC News ofrece estimaciones específicas para varias ciudades:

Oklahoma City : Entre 15 y 25 centímetros de nieve (6 a 10 pulgadas), con mezcla leve de aguanieve y bajo riesgo de hielo.

Dallas : De 2,5 a 7,6 centímetros de nieve (1 a 3 pulgadas) y hasta 1,27 centímetros de hielo (0,5 pulgadas), con mayor peligro en las primeras horas del domingo.

Memphis : Hasta 7,5 centímetros de nieve (3 pulgadas) y acumulación de 6,35 centímetros de hielo (2,5 pulgadas), principalmente en la madrugada y mañana del domingo.

Nashville : Previsión de 10 centímetros de nieve (4 pulgadas) y 1,25 centímetros de hielo (0,5 pulgadas), con inicio de las precipitaciones durante las primeras horas del sábado.

Washington D. C. : Entre 15 y 25 centímetros de nieve (6 a 10 pulgadas) y hasta 2,5 centímetros de hielo (1 pulgada), con la nevada extendiéndose hasta el lunes.

Nueva York : Entre 20 y 35 centímetros de nieve (8 a 14 pulgadas), con posibilidad de aguanieve en el periodo nocturno, y una capa de hielo adicional.

Boston: Entre 25 y 40 centímetros de nieve (10 a 16 pulgadas), sin formación prevista de hielo pero sí con frío intenso en la etapa posterior a la tormenta.

Las autoridades instaron a la población a evitar los desplazamientos durante el pico de la tormenta y prepararse para posibles interrupciones prolongadas en el suministro eléctrico.

¿Por qué se considera un evento meteorológico extremo?

El Servicio Meteorológico Nacional explicó que la gravedad del episodio radica en la combinación de nevadas intensas y acumulación de hielo, sumada a un descenso térmico repentino y sostenido. CNN destacó que la tormenta abarca una extensión poco habitual, impacta simultáneamente a más de 160 millones de personas e incluye a regiones con escasa infraestructura para el manejo de condiciones invernales extremas.

El fenómeno atmosférico se alimenta de una masa de aire ártico que se desplazó hacia el sur, impulsada por una alteración en el vórtice polar. The New York Times citó a Judah Cohen, investigador del Instituto de Tecnología de Massachusetts, quien señaló que el debilitamiento del vórtice polar y el calentamiento del Ártico pueden estar relacionados con la frecuencia e intensidad de estos eventos, aunque la comunidad científica mantiene posturas diversas sobre este punto.

Al menos doce estados, entre ellos Texas, Nueva York, Georgia y Kentucky, declararon el estado de emergencia por la gravedad del evento climático. (AP foto/Carolyn Kaster/ARCHIVO)

¿Cuáles son los principales riesgos para la población?

Las autoridades meteorológicas y de protección civil alertaron sobre tres grandes amenazas:

Acumulación de nieve y hielo: El peso adicional sobre árboles y tendidos eléctricos puede causar daños estructurales y cortes de energía. El NWS advirtió que “la tormenta provocará acumulaciones de hielo significativas a localmente catastróficas con el potencial de cortes de energía de larga duración, daños a árboles y condiciones de viaje extremadamente peligrosas”. Interrupciones en el transporte: Las principales aerolíneas, entre ellas American Airlines, Delta y Southwest, ofrecieron cambios de itinerario sin costo ante la previsión de cancelaciones masivas. Los desplazamientos por carretera se consideran inviables en los momentos de mayor intensidad del fenómeno. Frío extremo y riesgos de salud: BBC News informó que la sensación térmica podría caer hasta −46 ℃ (−50 ℉) en el norte del país, mientras que en el sur y el noreste se esperan temperaturas bajo cero durante varios días consecutivos. El NWS emitió alertas para 185 millones de personas y advirtió que la exposición al aire libre puede derivar en hipotermia o congelación en minutos.

¿Qué medidas adoptaron las autoridades federales y estatales?

Al menos doce estados, entre ellos Texas, Nueva York, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia y Kentucky, declararon el estado de emergencia, lo que facilita la movilización de recursos y la respuesta rápida ante contingencias. El gobernador de Texas, Greg Abbott, afirmó que la red eléctrica estatal se encuentra preparada y no se prevén interrupciones generalizadas del servicio, de acuerdo con CNN.

Las autoridades recomendaron a los habitantes abastecerse de insumos básicos, evitar desplazamientos no esenciales y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Las agencias de gestión de emergencias y los servicios de salud han reforzado la coordinación para responder a eventualidades relacionadas con el frío extremo, caídas de árboles, accidentes viales y cortes de energía.

El fenómeno meteorológico, impulsado por una ola de aire ártico, podría registrar temperaturas récord y acumulaciones de hielo con potencial catastrófico. (AP Foto/Brooke Hess-Homeier/ARCHIVO)

¿Cómo impactará la tormenta en los próximos días?

El sistema meteorológico continuará su desplazamiento hacia el noreste hasta el lunes, con debilitamiento progresivo a partir del martes. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que las temperaturas permanecerán por debajo de los valores habituales hasta mediados de la próxima semana en gran parte del país. The New York Times indicó que la persistencia del frío dificultará la remoción de nieve y hielo, lo que puede prolongar los efectos sobre la infraestructura y la movilidad.

Las autoridades mantienen la vigilancia sobre posibles alteraciones adicionales en los servicios básicos y el transporte, y actualizan los pronósticos en tiempo real según la evolución del fenómeno. Los equipos de emergencia continúan desplegados en las zonas más afectadas y se espera que las alertas se mantengan activas hasta que se restablezcan las condiciones normales.