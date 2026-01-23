Casi 1.300 vuelos han sido cancelados por la inminente tormenta invernal en Estados Unidos

El sistema invernal obliga a cancelar más de 1.300 vuelos en Estados Unidos y activa alertas meteorológicas en 35 estados. (REUTERS/Carlos Osorio)

Un sistema invernal de gran magnitud provocó la cancelación de más de 1.300 vuelos en Estados Unidos durante el fin de semana del 10 de enero de 2025, con afectaciones directas a millones de pasajeros y la activación de alertas meteorológicas en más de 35 estados. Las interrupciones se concentraron en aeropuertos de ciudades como Atlanta, Dallas, Nueva York y Chicago, en medio de advertencias oficiales por nieve, hielo y peligros en las carreteras.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), las principales aerolíneas estadounidenses, incluidas American Airlines, Delta Air Lines y United Airlines, emitieron exenciones de viaje para miles de pasajeros, previendo las condiciones adversas que se instalaron en el país desde el viernes. El NWS emitió alertas de tormenta invernal y advertencias de condiciones peligrosas para la mayor parte del territorio, desde Arizona hasta el noreste, ante riesgos de cortes de energía y complicaciones en el transporte terrestre y aéreo.

De acuerdo con reportes de AP News y CNN, autoridades estatales y federales desplegaron equipos de emergencia y recursos para enfrentar el fenómeno, mientras los gobernadores de Arkansas, Georgia, Texas, Carolina del Norte y Luisiana decretaron el estado de emergencia en sus jurisdicciones. Las medidas buscan reducir el impacto sobre la población y las infraestructuras, en un contexto de pronósticos de acumulaciones históricas de nieve y hielo en amplias regiones del país.

¿Qué aerolíneas y aeropuertos se vieron más afectados?

El impacto sobre el sector aéreo fue significativo, con más de 1.300 vuelos cancelados entre jueves y sábado, según datos de FlightAware citados por AP News. Las cancelaciones y demoras afectaron rutas nacionales e internacionales, principalmente en los aeropuertos Hartsfield-Jackson Atlanta International (Georgia), Dallas/Fort Worth International (Texas), Charlotte Douglas International (Carolina del Norte) y John F. Kennedy International (Nueva York).

American Airlines anunció la cancelación del 16% de su programación del sábado, mientras Delta Air Lines ajustó su personal en los estados más afectados y canceló vuelos en Texas, Oklahoma, Arkansas, Luisiana y Tennessee. “Estamos ajustando los niveles de personal para garantizar que los equipos estén preparados y puedan apoyar a los clientes”, informó Delta en un comunicado oficial reproducido por CNN.

Las principales compañías aéreas ofrecieron exenciones de viaje para decenas de aeropuertos, permitiendo a los usuarios reprogramar sus vuelos sin cargos adicionales. La recomendación de expertos en viajes, como Dayvee Sutton, citada por FOX Weather, fue anticipar los cambios de itinerario para evitar inconvenientes mayores.

Los aeropuertos de Atlanta, Dallas, Nueva York y Chicago registran graves interrupciones aéreas por la tormenta de nieve y hielo. (REUTERS/Shelby Tauber/ARCHIVO)

¿Cómo respondieron los estados ante la tormenta?

Gobiernos estatales y locales activaron operativos especiales para responder a las previsiones de nieve y acumulaciones de hielo, que en algunas zonas pueden superar los 30 centímetros, según el Servicio Meteorológico Nacional. Las autoridades en Texas, Luisiana y Georgia movilizaron maquinaria para esparcir sal y limpiar carreteras, además de desplegar equipos de emergencia en puntos críticos.

El Departamento de Transporte de Luisiana informó, en declaraciones recogidas por AP News, la preparación de rutas estratégicas en Nueva Orleans y otras ciudades ante el riesgo de pavimento resbaladizo. En Carolina del Norte y Carolina del Sur, los gobernadores firmaron la declaración de emergencia y recomendaron a la población evitar desplazamientos durante el fin de semana.

El Departamento de Gestión de Emergencias de Nueva York instó a los residentes a iniciar preparativos ante la posibilidad de nevadas superiores a 30 centímetros, la mayor cifra registrada en la ciudad desde 2021, de acuerdo con datos oficiales difundidos por CNN.

¿Cuáles son las previsiones meteorológicas y los riesgos para la población?

El NWS advirtió que la tormenta podría extenderse desde Arizona hasta Maine, cubriendo más de 3.000 kilómetros y afectando a cerca de 200 millones de personas. La combinación de nieve intensa, acumulaciones de hielo y temperaturas bajo cero plantea riesgos de cortes masivos de energía y complicaciones en los servicios de emergencia.

Más de 15 estados desde Nuevo México hasta las costas del Atlántico enfrentan condiciones de hielo capaces de interrumpir el suministro eléctrico y el acceso a servicios básicos, según reportes de AP News. Las regiones del valle del Misisipi y el valle de Ohio esperan nevadas intensas, mientras que el corredor de la Interstate 95 en el noreste prevé su mayor tormenta en años.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que los corredores de las autopistas I-70, I-40, I-81, I-80 y I-95 enfrentarán “periodos de condiciones de conducción prácticamente imposibles”.

Gobiernos de Texas, Georgia, Carolina del Norte, Arkansas y Luisiana declaran estado de emergencia por tormenta invernal. (REUTERS/Jim Vondruska)

¿Qué cambios y reacciones institucionales se registraron?

Las principales líneas ferroviarias, como Amtrak, anunciaron ajustes en sus servicios en la región noreste, con probables cancelaciones o modificaciones en los itinerarios según evolucione el fenómeno meteorológico. En un comunicado emitido por Amtrak Northeast y citado por AP News, la empresa comunicó que “dependiendo del trayecto de la tormenta, podrían ser necesarias adaptaciones en el servicio”.

Sistemas de transporte público como New Jersey Transit, Metro-North Railroad y Long Island Rail Road informaron a sus usuarios sobre actualizaciones en tiempo real acerca de demoras y cancelaciones, según CNN.

El Departamento de Energía de Estados Unidos y proveedores regionales activaron protocolos de emergencia para responder a potenciales cortes de luz, especialmente en el sur, donde la acumulación de hielo representa un riesgo elevado para infraestructuras eléctricas.

¿Qué impacto tendrá la tormenta en los próximos días?

Las previsiones meteorológicas indican que la tormenta seguirá afectando el transporte, la energía y las operaciones logísticas durante varios días, con la posibilidad de nuevas cancelaciones de vuelos y cierres de carreteras en las zonas más impactadas. Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios, seguir las actualizaciones de los servicios de emergencia y prepararse para interrupciones en los servicios básicos.

La población en las áreas bajo alerta deberá monitorear los reportes oficiales y ajustar sus planes ante posibles demoras en viajes y dificultades de acceso a servicios esenciales. El desarrollo del fenómeno y su impacto sobre infraestructuras clave serán objeto de seguimiento permanente por parte de organismos estatales y federales.