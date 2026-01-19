Inicia el Foro de Davos: Donald Trump será actor principal con su agenda en Groenlandia, Venezuela y Medio Oriente

Estados Unidos

(Enviado especial a Davos, Suiza) Donald Trump formalizará este miércoles su aparición pública en el Word Economic Forum (WEF), pero su agenda geopolítica es tan disruptiva que ya monopoliza todas las conversaciones en Davos, una pequeña aldea suiza que hoy amaneció nevada y con fuertes medidas de seguridad.

“Comprometidos con mejorar el estado del mundo”, sostiene el axioma del Foro Económico versión 2026, que será escenario de una sucesión de discursos y debates que protagonizarán Trump, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, Javier Milei, Scott Bessent, Isaac Herzog, Friedrich Merz, Pedro Sánchez, Jamie Damon, Jensen Huang, Kristalina Georgieva y Ken Griffin, entre otros protagonistas del tablero internacional.

Trump propone un nuevo orden mundial, que se ejecuta desde la Casa Blanca y desdeña a los aliados históricos de Estados Unidos. Su decisión de anexar Groenlandia al territorio americano ha causado una crisis histórica con Europa que será tratada en este foro económico.

Ursula von der Leyen, titular de la Comisión Europea, expondrá mañana la posición del bloque ante la presión constante de Trump. Y a continuación será el turno de Emmanuel Macron, presidente de Francia.

Von der Leyen y Macron conforman el tándem más ofensivo contra la posición anexionista de Trump. Ellos proponen utilizar la Bazooka de la Unión Europea, un recurso de aumento de aranceles que afectaría las relaciones comerciales con Estados Unidos.

Cuando terminen las exposiciones de Von der Leyen y Macron, llegará el turno de Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos. Bessent es un halcón en la administración Trump, y antes de llegar a Davos ya adelantó su opinión política.

“Incorporemos (Groenlandia) a Estados Unidos y no habrá conflicto porque Estados Unidos, en este momento, es el país más fuerte del mundo. Los europeos proyectan debilidad. Estados Unidos proyecta fuerza”, sostuvo Bessent.

A diferencia de Franklin Delano Roosevelt, que diseñó un nuevo orden mundial junto a José Stalin y Winston Churchill, Trump optó por aislarse y comunicar sus decisiones geopolíticas a través de su cuenta social Truth.

En este contexto, Trump no sólo utilizó esta vía mediática para informar sobre su posición respecto a Groenlandia, sino que además anunció la creación de un Consejo de la Paz que aparece como un sucesor de hecho de la ONU.

En las Naciones Unidas, Trump aparece condicionado por el peso de Rusia y China en el Consejo de Seguridad, que pueden utilizar su derecho al veto para frenar todas las iniciativas que propone Washington.

Con la creación del Board of Peace, que al principio sólo iba a tratar la crisis en Gaza, Trump intenta formalizar un recurso multilateral que no dependa de las decisiones políticas que se tomen en Moscú y Beijing.

La propuesta de Trump -para Gaza y el mundo- causó una controversia diplomática que excedió los cálculos políticos previos que se habían hecho en el Salón Oval.

Israel, aliado histórico de Estados Unidos, rechazó la designación de Turquía y Qatar como integrantes permanentes del Consejo de la Paz. Arabia Saudita y Jordania, en términos menos explícitos, tambien exhibieron sus reparos históricos.

Isaac Herzog -presidente de Israel-, Antonio Guterres -secretario General de la ONU-, Mohammed bin Al Thani -ministro de Relaciones Exteriores de Qatar-, Abdel Fattah El -Sisi - presidente de Egipto- Ahmad Al Sharas -presidente de Siria - y Mohammad Mustafa, primer ministro de la Autoridad Nacianal Palestina, fijarán posición sobre el nuevo orden mundial de Trump vinculado a Medio Oriente y la agenda multilateral.

Trump llegará a Davos acompañado por Marco Rubio -secretario de Estado-, Howard Lutnick -secretario de Comercio-, Chris Wright -secretario de Energía-y Bessent, entre otros miembros clave de la administración republicana.

No se descarta en Davos que el presidente de los Estados Unidos se encuentre con el titular de la OTAN, Mark Rutte, Macron y Von der Leyden para enfriar la tensión entre la Casa Blanca y la Unión Europea por la soberanía de Groenlandia.

El miércoles a las 1430 -hora de Suiza-, Trump ocupará el centro de la escena en Davos para describir su agenda internacional.

En Washington aseguraron a Infobae que ratificará su posición sobre Groenlandia, reivindicará su papel en la agenda global, hará referencia a la captura de Nicolás Maduro y explicará los alcances del Consejo de la Paz.

Trump dispondrá de 45 minutos. Suficiente para ratificar los alcances de su nuevo orden global.

