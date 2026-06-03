Nicholas Galitzine, protagonista de ‘Masters of the Universe’, se pone la peluca de He-Man y revive uno de los memes más famosos de internet

El actor usó una peluca y un fondo de arcoíris para rendir homenaje a un viejo meme del internet (X/@FallonTonight)

Nicholas Galitzine, protagonista de la adaptación de Masters of the Universe, recreó en The Tonight Show el meme de internet más célebre del personaje, una parodia musical de 2005 que sigue acumulando reproducciones más de dos décadas después.

Con una peluca de bob corto, un cepillo como micrófono y un fondo de arcoíris brillante, el actor británico interpretó “HEYYEYAAEYAAAEYAEYAA”, el video viral basado en la canción “What’s Up?” de 4 Non Blondes, tal como aparece en la animación original del personaje.

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La recreación, difundida a días del estreno del filme, previsto para el 5 de junio de 2026, confirmó que tanto el actor como el director Travis Knight conocen bien la historia digital del personaje.

El meme tiene su origen en "Fabulous Secret Powers", un video musical de parodia publicado en 2005 por el usuario SLACKCiRCUS, que reinterpretó el tema de 4 Non Blondes en versión tecno con imágenes del príncipe Adam de la serie animada original He-Man and the Masters of the Universe.

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La pieza ganó masividad cuando otro usuario de YouTube, ProtoOfSnagem, recortó el fragmento del coro y lo subió de forma independiente.

Años más tarde, el clip volvió a circular en TikTok tras una oleada de remixes con la voz de Nicki Minaj, lo que mostró la persistencia del material en la cultura popular de internet.

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Nicholas Galitzine recrea el meme de He-Man "HEYYEYAAEYAAAEYAEYAA" antes del estreno de "Masters of the Universe" (Captura de video)

La transformación física de Nicholas Galitzine

La recreación del meme contrasta con el proceso de preparación que Nicholas Galitzine atravesó para encarnar al personaje.

El actor, conocido hasta hace poco por comedias románticas como Rojo, blanco y sangre azul y La idea de ti, sometió su cuerpo a un programa de entrenamiento y dieta de alta intensidad que describió como “la cosa más difícil que he hecho en mi vida” en declaraciones a People.

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La primera fase consistió en ganar la mayor cantidad posible de masa muscular. “Al principio estábamos intentando ganar la mayor cantidad de tamaño posible”, explicó el actor a E! News.

Y agregó: “Comíamos hasta 5.000 calorías al día, levantábamos pesas alrededor de tres horas diarias y luego fuimos simplificando las cosas”.

El ritmo de trabajo no daba tregua. “Era a diario”, precisó en la misma entrevista. “Rodabas una escena, alguien te decía que tenías 10 minutos antes del siguiente plano, entonces salías corriendo hacia la bicicleta estática, hacías cardio, volvías corriendo y rodabas de nuevo. Eso duró unos cinco meses”.

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La transformación física de Galitzine incluyó una estricta dieta de 5.000 calorías y entrenamientos diarios de hasta tres horas (Amazon MGM)

La ingesta calórica se mantuvo elevada incluso en momentos de menor intensidad. En una entrevista con W Magazine, Galitzine señaló que consumía alrededor de 4.000 calorías diarias y que, pese al volumen de comida, terminaba el día con hambre por la cantidad de trabajo físico que realizaba.

La etapa más exigente llegó durante la fase de definición. En el podcast Big Ticket de Fandango, el artista describió algunas de las estrategias más extremas que aplicó:

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“Hubo períodos en los que ayunaba 18 horas y luego hacía una sesión de tres horas de entrenamiento con pesas en ayunas antes del trabajo de dobles. Realmente puso a prueba mi fuerza de voluntad”.

El proceso también tuvo un impacto psicológico. En declaraciones a People, Nicholas Galitzine admitió haber experimentado dismorfismo corporal a medida que su físico cambiaba a gran velocidad.

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“Dejas de reconocerte. La ropa deja de quedarte. Te afecta un poco la cabeza”, afirmó.

El artista británico describe la fase de ayuno de 18 horas y entrenamiento intenso como uno de los mayores desafíos físicos y mentales de su carrera (REUTERS/Eduardo Munoz)

Al mismo tiempo, reconoció que el compromiso total con el proceso tuvo su recompensa: “Hay algo increíblemente empoderador en dedicarte a algo con esa intensidad. Cada día se sentía como escalar una montaña”, dijo al mismo medio.

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Los especialistas en nutrición deportiva advierten que las estrategias más agresivas que describe el actor —como el ayuno prolongado combinado con entrenamiento intenso— no son las más recomendables para maximizar el crecimiento muscular, ya que el rendimiento en el entrenamiento de fuerza depende en gran medida de la disponibilidad de glucógeno.

El consumo de proteína alrededor de los entrenamientos también es un factor que la evidencia científica asocia con una mayor síntesis proteica muscular.

El propio Galitzine reconoció que no tiene intención de mantener ese físico de forma permanente. “No es un cuerpo que quisiera mantener todo el tiempo”, declaró.

"Masters of the Universe", protagonizada por Nicholas Galitzine, llega a los cines de América Latina el 4 de junio de 2026 (Amazon MGM Studios)

Masters of the Universe llega a los cines de América Latina el 4 de junio de 2026.