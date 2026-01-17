Una tormenta invernal provoca nevadas y lluvias en el noreste de Estados Unidos y afecta a millones de personas

La tormenta invernal impacta a millones en el noreste de Estados Unidos con alertas meteorológicas en Nueva York, Boston y Filadelfia. (EFE/Peter Foley)

Una nueva tormenta invernal afecta a millones de habitantes en el noreste de Estados Unidos este 17 y 18 de enero, con nevadas y lluvias que alteran la movilidad y obligan a emitir alertas meteorológicas en ciudades como Nueva York, Boston y Filadelfia. El fenómeno, que se desplaza desde el sureste hacia el litoral atlántico, está provocando acumulaciones variables de nieve y condiciones cambiantes en la región.

Según datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NOAA), la tormenta ha generado nevadas intermitentes y mezclas de lluvia desde la madrugada del viernes, con acumulaciones previstas de entre 2 y 8 centímetros en zonas urbanas y hasta 15 centímetros en áreas del interior. La agencia federal mantiene alertas y avisos de clima invernal, mientras que los servicios municipales coordinan acciones preventivas junto a los departamentos de transporte y emergencias. FOX Weather también reporta que las condiciones han obligado a modificar operaciones de tránsito y a preparar a los equipos de limpieza vial en ciudades clave.

El noreste del país experimenta un invierno con registros de nieve por debajo del promedio en los últimos años. De acuerdo con el historial de NOAA, Nueva York, Boston y Filadelfia presentan déficits acumulados de hasta 70 pulgadas (unos 178 centímetros) respecto a la media de la última década, tendencia que se ha profundizado desde 2021. Las autoridades han señalado que fenómenos como el actual podrían contribuir a reducir esa brecha, aunque la intensidad y duración de las precipitaciones siguen sujetas a la evolución del sistema meteorológico.

¿Qué pronóstico actualizan las autoridades para hoy y mañana?

De acuerdo con el parte oficial de NOAA para el jueves 17 de enero, la tormenta avanza desde el sureste, afectando primero a áreas del interior y extendiéndose hacia el corredor I-95, donde se ubican metrópolis como Nueva York y Filadelfia. El organismo prevé que la mayor acumulación de nieve se registre al norte y al oeste de Washington D.C. hasta Maine, con acumulados entre 2 y 4 pulgadas (5 a 10 centímetros) y valores localmente superiores en zonas rurales.

FOX Weather detalló que la nieve se mantendrá durante la mañana y las primeras horas de la tarde en el área metropolitana de Nueva York, donde se espera entre 1 y 2 pulgadas (2 a 5 centímetros) de acumulación, aunque la presencia de lluvias intermitentes podría reducir el impacto en la ciudad. Para Boston, el pronóstico indica que la precipitación será mixta, con nieve ligera en la periferia y lluvias cerca del centro urbano, acumulando entre 1 y 4 pulgadas (2,5 a 10 centímetros) en las zonas exteriores.

En Filadelfia, el parte de NOAA coincide con FOX Weather en que la acumulación de nieve será menor, en torno a 1 pulgada (2 a 3 centímetros), debido a las temperaturas más elevadas y a la transición rápida hacia lluvias.

El Servicio Meteorológico Nacional (NOAA) informa acumulaciones de nieve entre 2 y 15 centímetros y condiciones cambiantes en la región noreste. (REUTERS/Kena Betancur)

¿Cómo se distribuyen las alertas y qué acciones se toman?

Las alertas de clima invernal emitidas por NOAA y las autoridades estatales abarcan principalmente el norte de Pensilvania, el oeste de Nueva Jersey, el sur de Nueva York y el interior de Nueva Inglaterra. Según la agencia federal, “las condiciones podrían cambiar con rapidez, por lo que se recomienda prestar atención a los avisos locales y limitar los desplazamientos no esenciales”.

El Departamento de Transporte de Nueva York explicó que “los equipos de mantenimiento se mantienen desplegados en rutas clave, con prioridad en autopistas y accesos principales a la ciudad”. En Boston, el alcalde Martin Walsh anunció que “las brigadas municipales trabajan en la limpieza de calles y el control de hielo, con especial atención en los horarios punta y la red de transporte público”, según declaraciones recogidas por FOX Weather.

En Filadelfia, las autoridades municipales informaron que “se han reforzado los equipos de emergencia y se recomienda a la población utilizar transporte público y evitar traslados innecesarios durante las horas de mayor precipitación”, según consta en el boletín del Servicio Meteorológico Nacional.

¿Qué diferencias hay entre las zonas urbanas y las áreas del interior?

Según FOX Weather, la acumulación de nieve será más significativa en zonas alejadas del corredor I-95, donde las temperaturas se mantendrán por debajo de los 0°C (32°F). En áreas interiores como el norte del estado de Nueva York y el oeste de Massachusetts, los modelos prevén hasta 6 pulgadas (15 centímetros) de nieve fresca. En contraste, las ciudades principales registrarán acumulaciones menores debido a la mezcla de lluvia y temperaturas más templadas.

Los meteorólogos de NOAA subrayan que “el desplazamiento lento del sistema y la presencia de aire más cálido limitarán los acumulados en la franja costera”. Este patrón se ha repetido en los últimos inviernos, con nevadas más intensas en regiones rurales y un impacto reducido en los grandes centros urbanos.

Equipos de limpieza vial y transporte público intensifican acciones preventivas ante nevadas y lluvias según reportes de FOX Weather y autoridades locales. (EFE/ Ángel Colmenares)

¿Cuál es el contexto histórico y qué cifras manejan las autoridades?

De acuerdo con los registros de NOAA, desde 2021 las ciudades del noreste han experimentado una reducción sostenida en los niveles de nieve. “Washington, D.C. acumula un déficit de 25 pulgadas (63 centímetros) respecto a la media, mientras que Nueva York presenta una diferencia negativa de casi 70 pulgadas (178 centímetros) y Boston lidera el registro con 103 pulgadas (262 centímetros) menos que el promedio”, señala el informe anual del organismo.

FOX Weather indicó que “este episodio podría ayudar a reducir parcialmente los déficits, aunque las previsiones a corto plazo siguen mostrando una tendencia a la variabilidad y la presencia de sistemas mixtos”. Los expertos advierten que estas fluctuaciones complican la planificación de servicios urbanos y la gestión de recursos para el control de la nieve.

¿Qué esperar para las próximas horas y cómo se recomienda actuar?

Las previsiones oficiales de NOAA y FOX Weather coinciden en que la tormenta se mantendrá activa hasta la noche del viernes 17 de enero en el corredor noreste, con una progresiva disminución de la nieve y el paso a lluvias en las ciudades costeras. El sábado 18, el sistema se desplazará hacia el este, dejando condiciones más estables pero con bajas temperaturas, especialmente en zonas interiores.

Las autoridades recomiendan a la población revisar los canales oficiales de información, mantener precauciones en las vías de tránsito y atender las indicaciones de los servicios de emergencia. El Servicio Meteorológico Nacional reiteró que “las condiciones pueden cambiar en pocas horas, por lo que la vigilancia y la preparación resultan clave para mitigar los efectos de la tormenta”.

El impacto de este episodio invernal se refleja en la alteración de la movilidad urbana, la preparación de infraestructuras y la reactivación de protocolos de emergencia en todo el noreste de Estados Unidos. El seguimiento continuo de los pronósticos y la cooperación entre agencias locales, estatales y federales permiten ajustar las respuestas ante la evolución del fenómeno.