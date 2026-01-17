Estos son los empleos con mayor demanda en Estados Unidos

Los empleos técnicos y oficios especializados, como técnicos automotrices y especialistas en reparación, registran el mayor crecimiento en 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado laboral de Estados Unidos experimenta en 2026 una transformación impulsada por la demanda de empleos en áreas de salud, oficios técnicos y servicios comunitarios, según el informe anual de la plataforma de búsqueda de empleo Monster. La publicación, realizada en enero de 2026, muestra que la atención sanitaria se consolida como el sector con mayor generación de puestos de trabajo, en un contexto donde la estabilidad y la operatividad ocupan un lugar central para trabajadores y empresas.

Datos del estudio, basado en una encuesta nacional a 1.504 empleados estadounidenses, indican que la preferencia por empleos presenciales y calificados supera a los tradicionales roles administrativos. El análisis detalla que las posiciones con mayor proyección requieren habilidades técnicas, certificaciones y contacto directo con la comunidad, en respuesta a los cambios demográficos y económicos que marcan la pauta del mercado laboral estadounidense.

El reporte surge tras un periodo de expansión tecnológica y ajustes económicos, donde el empleo en Estados Unidos refleja un viraje hacia áreas esenciales para la economía y la vida cotidiana. Las perspectivas para 2026 subrayan que, tras años de crecimiento en sectores digitales, las compañías ahora priorizan fortalecer operaciones críticas y servicios básicos para asegurar su funcionamiento.

¿Cuáles son los sectores con mayor demanda de empleo en 2026?

La investigación identifica como principales motores de empleo a los sectores de salud, oficios técnicos, transporte y logística. Los empleos más solicitados incluyen técnicos automotrices, especialistas en reparación, técnicos en electrónica, conductores de camiones de larga distancia, técnicos en emergencias médicas y personal de reparto. De acuerdo con el informe citado por Fox Business, los empleadores buscan perfiles capaces de mantener la infraestructura y los servicios fundamentales del país.

En el sector de transporte y logística, la demanda se centra en especialistas en logística y distribución, así como en conductores de camiones y repartidores. Las cadenas de suministro y la capacidad de respuesta ante emergencias dependen de estos trabajadores, cuyo papel resulta clave para mantener el flujo de bienes y servicios, según el análisis publicado en enero de 2026.

El mercado laboral de Estados Unidos en 2026 prioriza trabajos con habilidades técnicas, certificaciones y contacto directo con la comunidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué la salud lidera la creación de empleo en Estados Unidos?

La atención médica y los servicios de bienestar comunitario encabezan el crecimiento del empleo, de acuerdo con el informe citado por Fox Business y PR Newswire. Las posiciones con mayor proyección son odontólogos, dietistas, masajistas y entrenadores personales, todos vinculados a la prevención y el cuidado directo de la salud pública. La demanda se explica por el envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y la creciente necesidad de servicios médicos continuos.

El documento destaca que la atención comunitaria y los servicios de prevención mantienen un ritmo de expansión constante, impulsados por factores demográficos y por la importancia que otorga la sociedad estadounidense a la salud y el bienestar. El informe señala que la preferencia por empleos en este sector responde a la percepción de estabilidad, seguridad y utilidad social, según las tendencias identificadas en la encuesta nacional.

¿Qué tipos de empleos técnicos y oficios presentan mayor crecimiento?

Los empleos ligados a habilidades técnicas y oficios especializados superan en demanda a los roles administrativos, según el análisis presentado por la plataforma de empleo. Los técnicos automotrices, especialistas en reparación y técnicos en electrónica aparecen entre las posiciones más buscadas para 2026. La necesidad de mantenimiento, reemplazo y actualización de equipos impulsa la contratación de estos perfiles.

La tecnología aplicada a la infraestructura y los sistemas de soporte incrementa la complejidad de los trabajos técnicos. Los empleadores requieren personal con certificaciones y experiencia en el manejo de herramientas avanzadas, en un entorno donde la automatización no reemplaza la necesidad de intervención humana en tareas críticas. De acuerdo con la publicación de Fox Business, estos empleos ofrecen oportunidades de desarrollo profesional y estabilidad a largo plazo.

Las posiciones más resilientes a la automatización son empleos presenciales y calificados en sectores como transporte, logística y servicios de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo cambia la demanda en el sector tecnológico?

El informe revela un giro en la contratación dentro del sector tecnológico, que deja atrás el auge de las posiciones orientadas a la innovación especulativa para enfocarse en infraestructura, aseguramiento de calidad y gestión de datos. Los roles más demandados incluyen ingenieros de calidad y especialistas en ingeniería de datos. Estas posiciones garantizan la eficiencia y continuidad de los sistemas digitales, fundamentales para la operación de empresas y servicios esenciales.

El documento detalla que la demanda de talento técnico se concentra en áreas capaces de mejorar el rendimiento y la seguridad de las infraestructuras tecnológicas. El informe indica que “la tecnología se orienta a fortalecer operaciones críticas y asegurar la continuidad de los servicios digitales”, de acuerdo con el reporte difundido por Fox Business.

¿Qué características tienen los empleos más resilientes ante la automatización?

El análisis subraya que los empleos presenciales y con certificaciones técnicas resultan más resistentes a la automatización y al trabajo remoto. Roles en transporte, logística y servicios de emergencia requieren personal capacitado y presencia física, condiciones que la digitalización no ha logrado suplir. Esta resiliencia se refleja en la estabilidad de la demanda y en la dificultad para cubrir vacantes en estos sectores.

La plataforma de empleo destaca que el 64% de los encuestados prefiere la estabilidad laboral y el desarrollo de habilidades técnicas frente a la movilidad entre industrias. El informe recalca que la inversión en formación y certificación técnica representa una prioridad tanto para empleadores como para trabajadores, según las cifras publicadas en el estudio.

El sector de salud lidera la creación de empleo en Estados Unidos, impulsado por el envejecimiento poblacional y la demanda de servicios médicos continuos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo impacta la demanda de empleos esenciales en las estrategias empresariales?

La preferencia por empleos calificados y esenciales modifica las estrategias de contratación y retención de talento en las empresas. Las compañías priorizan mantener plantillas estables en áreas críticas y adaptarse a los cambios en la dinámica laboral. El análisis señala que la competencia por talento especializado se intensifica, especialmente en sectores donde la escasez de personal puede afectar la continuidad operativa.

Los empleadores reconocen que la inversión en talento técnico y en salud es clave para mantener la operatividad y responder a las demandas del mercado. La encuesta muestra que el enfoque en habilidades técnicas y certificaciones se traduce en mayores oportunidades para quienes buscan empleo, en un contexto donde la volatilidad económica exige adaptabilidad y formación permanente.

¿Qué desafíos enfrenta el mercado laboral estadounidense?

El mercado laboral de Estados Unidos se enfrenta a varios desafíos vinculados a la evolución tecnológica, el envejecimiento de la fuerza de trabajo y la transformación de los programas de formación profesional. El informe advierte que la brecha de habilidades técnicas puede limitar el crecimiento de empresas y la prestación de servicios esenciales, si no se invierte en capacitación y desarrollo profesional.

La competencia por talento calificado se intensifica en áreas técnicas y de salud, donde la escasez de personal capacitado representa un reto para empleadores y autoridades. El reporte señala que la consolidación de sectores como la salud, los oficios técnicos y la logística determinará la dinámica del empleo en los próximos años, mientras que la capacidad de adaptación y aprendizaje continuará siendo un factor decisivo para la empleabilidad.

La actualización de habilidades, la formación continua y la certificación técnica se posicionan como claves para la empleabilidad y el desarrollo profesional en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué cambios puede esperar la fuerza laboral en los próximos años?

El análisis de la plataforma de empleo explica que la fuerza laboral de Estados Unidos deberá adaptarse a un entorno donde la estabilidad, la certificación técnica y la presencialidad ganan relevancia. Las tendencias apuntan a un escenario donde la formación continua, la actualización de habilidades y la especialización resultan indispensables para acceder a las oportunidades emergentes.

El reporte destaca que empresas y trabajadores deberán ajustar sus expectativas y estrategias para responder a las nuevas exigencias del mercado laboral. El impacto de estas tendencias se reflejará en la estructura de la economía estadounidense, en la competitividad de las empresas y en las oportunidades de desarrollo profesional para millones de personas.