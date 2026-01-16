Estados Unidos incautó más de una tonelada de cocaína, marihuana y un arma en un operativo en el Caribe: detuvieron a 4 narcotraficantes

Un decomiso realizado por personal estadounidense incluyó estupefacientes valorizados en millones de dólares, además de un arma de fuego, tras interceptar una embarcación en una reconocida ruta marítima del tráfico ilícito (Europa Press)

Las autoridades de Estados Unidos incautaron más de una tonelada de cocaína valorada en 18.400.000 de dólares durante una operación antidrogas realizada en el Caribe y el océano Pacífico oriental, informó este jueves la Guardia Costera.

El decomiso, llevado a cabo por el guardacostas Alert, tuvo lugar en el Pasaje de los Vientos, donde agentes estadounidenses interceptaron una embarcación rápida empleada para el tráfico de drogas.

Durante la operación, las autoridades confiscaron 2.250 libras de cocaína (1,02 toneladas), siete libras de marihuana valoradas en 7.000 dólares y un arma de fuego. Los cuatro traficantes detenidos fueron entregados, junto con la droga, a las autoridades de Bahamas para su procesamiento.

La tripulación del guardacostas Alert regresó este jueves a su base en Cabo Cañaveral tras completar una patrulla antidrogas de 45 días en el Pasaje de los Vientos, el mar Caribe y el Pacífico oriental. Además, el equipo apoyó la Operación Vigilant Sentry en el área de responsabilidad del Distrito Sureste de la Guardia Costera, contribuyendo a disuadir migraciones ilegales y peligrosas cerca de Haití.

Además, por el amplio despliegue marítimo y aéreo en el Caribe, el Departamento de Defensa de Estados Unidos informó que confiscó un nuevo buque petrolero vinculado a Venezuela durante una operación coordinada antes del amanecer del jueves.

Estados Unidos confiscó otro buque petrolero vinculado a Venezuela en el Caribe

La acción, desarrollada por infantes de marina y marineros de la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur en apoyo al Departamento de Seguridad Nacional, tuvo como objetivo el petrolero Verónica, interceptado sin incidentes tras zarpar desde el USS Gerald R. Ford (CVN 78).

El Verónica es el buque más reciente en desafiar la cuarentena impuesta por el entonces presidente Donald Trump a barcos sancionados en la región, una medida que, según las autoridades estadounidenses, evidencia la eficacia de la Operación Lanza del Sur y el control sobre la actividad ilícita en aguas del hemisferio occidental.

La operación contó con el respaldo del Grupo de Preparación Anfibia de la Armada de EEUU, integrado por el USS Iwo Jima (LHD 7), el USS San Antonio (LPD 17) y el USS Fort Lauderdale (LPD 28), plataformas descritas por oficiales militares como “listas y letales”.

El Departamento de Defensa explicó que la confiscación del Verónica forma parte de una misión más amplia para combatir actividades ilícitas, restaurar la seguridad y defender intereses estadounidenses en la región, en coordinación con la Guardia Costera y el Departamento de Justicia.

Entre los últimos meses de 2025 y las primeras semanas de enero de 2026, Estados Unidos ha intensificado la incautación de buques petroleros ligados al comercio de petróleo venezolano y a presuntas actividades ilícitas. Esta escalada se enmarca dentro de una campaña de presión máxima que, según un funcionario citado por Reuters, incluyó la aplicación de un bloqueo naval y la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026.

El portaaviones Gerald R. Ford fue desplegado en el Caribe a finales de 2025 para la preparación de las operaciones militares que permitieron la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas (AP/ARCHIVO)

Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, la administravción de Donald Trump intensificó de forma significativa las incautaciones de buques petroleros vinculados al comercio de petróleo venezolano y a presuntas actividades ilícitas. Según fuentes citadas por Reuters, esta escalada se inscribe en una campaña de presión máxima que incluyó la implementación de un bloqueo naval y la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026.

En ese período, las fuerzas estadounidenses interceptaron al menos seis grandes buques petroleros que intentaban evadir las sanciones impuestas por Washington.

Paralelamente, Estados Unidos concretó las primeras ventas de petróleo venezolano en el marco de un acuerdo valorado en 2.000 millones de dólares alcanzado a principios de enero entre Caracas y Washington, informó este jueves un funcionario estadounidense a Reuters.

(Con información de EFE)