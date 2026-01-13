“Todas las opciones sobre la mesa”: Donald Trump considera su próximo paso en Irán tras la brutal represión de las protestas

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt (REUTERS/Jonathan Ernst)

Estados Unidos mantiene bajo evaluación la posibilidad de ejecutar ataques aéreos contra el régimen de Irán como respuesta a la represión de las protestas que sacuden al país desde finales de diciembre. La Casa Blanca confirmó que el presidente Donald Trump considera “opciones muy fuertes”, incluidas acciones militares, mientras continúa explorando vías diplomáticas a través de contactos indirectos con Teherán.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el mandatario “mantiene todas las opciones sobre la mesa” y que los ataques aéreos forman parte del abanico de alternativas disponibles para el comandante en jefe.

“Los ataques aéreos serían una de las muchas, muchas opciones que están sobre la mesa”, declaró a periodistas. No obstante, subrayó que “la diplomacia siempre será la primera opción del presidente”.

Según Leavitt, existe un contraste entre el discurso público del régimen iraní y los mensajes que Washington recibe en privado.

“Lo que se escucha públicamente del régimen es bastante diferente de los mensajes que la administración está recibiendo en privado”, explicó, al confirmar que hay un canal abierto con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff. En esas conversaciones, sostuvo, Irán habría adoptado “un tono muy diferente”.

Estados Unidos evalúa ataques aéreos contra el régimen de Irán tras la violenta represión de las protestas (Europa Press)

Trump endureció su discurso el fin de semana al señalar que Irán “parece” haber cruzado una línea roja tras la muerte de manifestantes. El domingo afirmó que el Ejército estadounidense estudia “opciones muy fuertes” y añadió que, aunque los líderes iraníes habrían solicitado una reunión, Estados Unidos podría “tener que actuar antes” de que ese encuentro se concrete.

Desde Teherán, la respuesta del régimen combinó advertencias y gestos de apertura. El canciller Abás Araqchi declaró que Irán “no busca la guerra, pero está totalmente preparado”, y añadió que su país también está “listo para negociar”, siempre que se trate de conversaciones “justas”. La cancillería iraní reconoció, además, la existencia de un canal de comunicación con el enviado estadounidense, pese a la ausencia de relaciones diplomáticas formales entre ambos países.

Las tensiones se desarrollan en paralelo a una crisis interna sin precedentes en Irán. Las protestas comenzaron el 28 de diciembre, impulsadas inicialmente por el deterioro económico, y evolucionaron hacia un movimiento de desafío abierto al sistema teocrático de la República Islámica.

Así reprimen las fuerzas de seguridad de Irán durante las protestas

Organizaciones de derechos humanos reportan una escalada en el uso de fuerza letal por parte de los cuerpos de seguridad, coincidente con un severo apagón de internet que dificulta la verificación independiente de los hechos.

La ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, informó que al menos 648 manifestantes han muerto desde el inicio de las protestas.

“Él (Trump) ciertamente no quiere ver a personas siendo asesinadas en las calles de Teherán y, lamentablemente, eso es algo que estamos viendo ahora mismo”, dijo Leavitt.

Informes coincidentes de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de Irán (CHRI), con sede en Nueva York, describen hospitales desbordados, escasez de suministros médicos y un aumento constante del número de víctimas tras el corte de las comunicaciones. El CHRI advirtió que testigos relataron el uso de rifles militares, francotiradores y drones de vigilancia, así como disparos dirigidos a la cabeza y los ojos de los manifestantes.

La Casa Blanca también indicó que mantiene abierta la vía diplomática mientras recibe informes sobre cientos de muertos y un endurecimiento del uso de fuerza letal contra manifestantes

“Se está produciendo una masacre”, alertó la organización, que instó a la comunidad internacional a actuar para evitar más muertes.

En Washington, funcionarios de seguridad nacional preparan informes para el presidente con un abanico de respuestas posibles. Las deliberaciones incluyen medidas militares y no militares, como sanciones adicionales y operaciones cibernéticas contra infraestructuras iraníes, además de la opción de ataques convencionales. Fuentes oficiales señalaron que las discusiones se encuentran en una fase inicial y que no existe aún una decisión adoptada.

La posibilidad de una acción militar estadounidense introduce un nuevo factor de riesgo en una región ya marcada por tensiones. Desde el Parlamento iraní, su presidente Mohammad Baqer Qalibaf advirtió que cualquier ataque podría desencadenar represalias contra intereses de Estados Unidos, Israel y rutas marítimas estratégicas.

(Con información de EFE y AFP)