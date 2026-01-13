Estados Unidos

El incremento de la influenza obliga a hospitales de Nueva York a reforzar guardias y ampliar atención

Las instalaciones médicas de la ciudad intensifican su respuesta ante el aumento de contagios durante el invierno, mientras sectores vulnerables y personal sanitario enfrentan una presión significativa debido a la concurrencia de varios virus respiratorios

Una profesional de la salud
Una profesional de la salud permanece en las inmediaciones de un hospital de Nueva York durante el invierno, en un contexto de alta demanda por el aumento de casos de influenza y otros virus respiratorios.

El aumento sostenido de casos de influenza durante el invierno ha llevado a que hospitales y centros de salud de Nueva York refuercen sus guardias y extiendan horarios, ante la preocupación por saturación en semanas críticas. De acuerdo con un reporte de NBC New York, la presión sobre el sistema sanitario ya se deja sentir: los servicios de urgencias y pediatría muestran una ocupación elevada, sobre todo por la concurrencia de niños pequeños y adultos mayores, los sectores más vulnerables ante el virus.

Las autoridades sanitarias advierten que la circulación simultánea de influenza, COVID-19 y otros virus respiratorios agrava la demanda hospitalaria e incrementa los riesgos en comunidades con menor acceso a prevención. En este contexto, los hospitales del área metropolitana han ampliado la presencia de médicos y enfermeros, además de activar protocolos especiales para responder al repunte. Voces del personal describen la situación. Una enfermera de guardia declaró de manera confidencial para NBC New York: “Las salas están más llenas de lo habitual para esta época”.

Vista de una sala de
Vista de una sala de espera en un centro médico de Nueva York, donde hospitales han ampliado horarios y reforzado personal ante la elevada concurrencia de pacientes durante el invierno.

Niños menores de cinco años, adultos mayores de 65 y personas con enfermedades crónicas concentran el mayor riesgo de complicaciones. Familias, escuelas y hogares de adultos mayores se han visto especialmente impactados, tal como lo relata una madre de Queens al medio: “En la escuela avisaron que muchos chicos están enfermos”.

El Departamento de Salud de la ciudad y los centros médicos insisten en medidas de prevención para contener la propagación viral. La campaña de vacunación sigue en marcha y los especialistas subrayan que inmunizarse resulta relevante, incluso cuando la temporada ya está avanzada. Desde los centros médicos, la recomendación es enfática: “La vacunación sigue siendo la forma más eficaz de reducir cuadros graves y hospitalizaciones”, recoge NBC New York.

Una trabajadora del sistema de
Una trabajadora del sistema de salud se dirige a su jornada laboral en Manhattan, en medio del incremento simultáneo de casos de influenza, COVID-19 y otras infecciones respiratorias.

Junto con la vacunación, los médicos sugieren lavar las manos con frecuencia, usar mascarilla en espacios cerrados si se presentan síntomas y evitar acudir a guardias por afecciones leves para no sobrecargar el sistema. Se aconseja buscar atención rápida ante fiebre alta, tos persistente o dificultades respiratorias, sobre todo en niños pequeños o adultos mayores. Un residente del Bronx, consultado por NBC New York, sintetiza el impacto vivido este año: “Esta vez la gripe me pegó más fuerte”.

La recomendación de las autoridades incluye mantener la calma e informarse en fuentes oficiales para distinguir cuándo consultar o permanecer en casa. La coexistencia de varios virus respiratorios y el incremento de la demanda hospitalaria explican la urgencia de extremar los cuidados y de reforzar la campaña de concientización sobre la gripe en toda la ciudad de Nueva York.

