Estados Unidos

Un camión embistió a un grupo de manifestantes en Los Ángeles durante una marcha en apoyo al pueblo iraní

La Policía intervino y detuvo al hombre, quien fue retirado del lugar bajo custodia

Guardar
Las personas se habían movilizado en apoyo al pueblo iraní

Un camión irrumpió este domingo en una multitud reunida en Westwood, Los Ángeles, durante una manifestación en repudio al régimen iraní y en solidaridad con las recientes protestas Teherán.

Según imágenes y testimonios recogidos en el lugar, el vehículo avanzó hacia la multitud, provocando momentos de caos y confusión. Algunos manifestantes reaccionaron golpeando y rompiendo ventanas del camión, mientras otros intentaban sacar al conductor del vehículo.

La policía de Los Ángeles (LAPD) intervino rápidamente y detuvo al hombre, quien fue retirado del lugar bajo custodia mientras algunos asistentes intentaban agredirlo.

El conductor fue arrestado tras embestir el camión contra la multitud”, confirmó un vocero policial.

El camión llevaba pintadas en su lateral varias consignas, como “NO SHAH. NO REGIME. NO MULLAH”, en referencia tanto al rechazo al antiguo régimen monárquico iraní como al actual. Durante el incidente, varios manifestantes arrancaron estos carteles del vehículo, lo que aumentó la tensión entre el conductor y la multitud.

La policía acordonó un camión
La policía acordonó un camión de alquiler U-Haul después de que fuera conducido contra una multitud que se había reunido para apoyar a los manifestantes iraníes en Westwood, Los Ángeles (REUTERS)

La policía informó que dos personas fueron evaluadas en el lugar tras el incidente, pero ninguna requirió atención médica ni fue trasladada a un hospital.

No se solicitaron ambulancias y la situación fue controlada en el sitio”, aseguró la LAPD. El Departamento de Policía de Los Ángeles también solicitó apoyo de la Patrulla de Carreteras de California para controlar el tráfico, lo que llevó al cierre temporal de una de las rampas de acceso a la autopista 405 en Wilshire Boulevard.

Finalmente, la policía emitió una orden de dispersión y la multitud se redujo significativamente hacia el final de la tarde.

El ataque se produjo en el contexto de una ola de protestas internacionales en apoyo a los manifestantes iraníes, que enfrentan una fuerte represión en su país. Desde finales de diciembre, miles de iraníes se han movilizado en respuesta a la crisis económica, el aumento del costo de vida y la depreciación acelerada de la moneda nacional.

La represión estatal ha dejado cientos de muertos, según organizaciones de derechos humanos como la Human Rights Activists News Agency, con sede en Estados Unidos.

En Irán, los disturbios han sido alimentados por el descontento popular ante la inflación superior al 40%, el aumento de los precios de alimentos y combustibles, y la creciente presión tras la reimposición de sanciones internacionales.

La policía informó que dos
La policía informó que dos personas fueron evaluadas en el lugar tras el incidente, pero ninguna requirió atención médica ni fue trasladada a un hospital

El colapso del rial y la escasez de productos básicos han intensificado el malestar, que se ha traducido en más de 570 protestas en las 31 provincias del país.

En Los Ángeles, la comunidad iraní y activistas han reiterado su llamado a la comunidad internacional para que preste atención a la crisis en Irán y apoye la demanda de libertad y justicia.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Estados UnidosLos AngelesIránProtestas en Irán

Últimas Noticias

Tras los megaincendios en Oregón, la vida en los arroyos sorprende con su recuperación

Investigaciones recientes muestran que, a pesar del impacto extremo del fuego, las comunidades acuáticas mantienen su diversidad y abundancia en los primeros años posteriores al desastre

Tras los megaincendios en Oregón,

El regreso del ave más alta de Norteamérica sorprende en Texas, pero nuevas amenazas preocupan a los conservacionistas

La recuperación de la grulla blanca se enfrenta a desafíos como el desarrollo inmobiliario, la intrusión salina y el avance de la gripe aviar, lo que mantiene la incertidumbre sobre el futuro de la especie

El regreso del ave más

Donald Trump anunció que “no habrá más petróleo ni dinero” venezolano para el régimen de Cuba

“Venezuela ya no necesita protección frente a los matones y extorsionadores que los mantuvieron como rehenes durante tantos años”, expresó el presidente de Estados Unidos, quien además instó a las autoridades castristas a llegar a un acuerdo “antes de que sea demasiado tarde”

Donald Trump anunció que “no

Un soldado venezolano reveló que EEUU utilizó un arma secreta para capturar a Maduro: “Nunca vi nada igual”

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, compartió en sus redes sociales el testimonio del uniformado que habría estado en el lugar donde aprehendieron al ex dictador venezolano

Un soldado venezolano reveló que

Scott Bessent anunció que Estados Unidos evalúa levantar sanciones a Venezuela para impulsar ventas de petróleo

El Departamento del Tesoro estudia cómo garantizar que las ganancias por venta de crudo regresen al país sudamericano y beneficien a la población

Scott Bessent anunció que Estados
DEPORTES
Intenso ardor y agua en

Intenso ardor y agua en los pies: debieron detener un partido por la temperatura del césped sintético

Un bicampeón de Europa acelera por Thiago Almada, luego de que el Atlético de Madrid lo declarara prescindible

La controvertida actitud de Mbappé tras el título de Barcelona en la Supercopa de España: así impidió el pasillo del Real Madrid

El anuncio especial que realizó Boca para la venta de entradas para el amistoso contra Millonarios en homenaje a Miguel Russo

El rotundo cambio físico de Colapinto que generó impacto en la Fórmula 1

TELESHOW
Así está Christian Petersen después

Así está Christian Petersen después de haber pasado un mes internado: “Regenerando, día a día”

Quién es Maia Reficco, la actriz argentina con la que estaría saliendo Franco Colapinto

Crecen los rumores de embarazo de Tini Stoessel: las imágenes que encendieron las redes sociales

El romántico posteo de Indiana Cubero por el primer mes de noviazgo con Thiago Silvero: “Por muchos más”

Laurita Fernández contó cómo comenzó su romance con Matías Busquet: “Por culpa de Benjamín Vicuña”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Bolivia acordó

El Gobierno de Bolivia acordó con los principales sindicatos levantar los bloqueos y mantener el subsidio a los combustibles

Pese a las vigilias de las familias y los reclamos de las ONG, este domingo no hubo liberaciones de presos políticos en Venezuela

El régimen de Venezuela ratificó su estrecha relación con la dictadura de Cuba

Ucrania bombardeó tres plataformas de la petrolera rusa Lukoil usadas para abastecer a las fuerzas del Kremlin

La Premio Nobel iraní Narges Mohammadi denunció que el régimen está ejecutando a sangre fría a los manifestantes