Estados Unidos

Trump cuestionó a ExxonMobil y advirtió que podría dejarla fuera del negocio petrolero en Venezuela

“No me gustó la respuesta de Exxon”, afirmó el mandatario ante la prensa a bordo del Air Force One. “Están jugando demasiado astutos”, agregó

Guardar
Trump cuestionó a ExxonMobil y
Trump cuestionó a ExxonMobil y advirtió que podría dejarla fuera del negocio petrolero en Venezuela (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que está “inclinado” a mantener a ExxonMobil fuera de Venezuela, luego de que el principal ejecutivo de la compañía expresara escepticismo sobre las inversiones petroleras en el país sudamericano tras el derrocamiento del ex dictador Nicolás Maduro.

Trump realizó las declaraciones ante periodistas a bordo del Air Force One, al partir desde West Palm Beach, Florida. “No me gustó la respuesta de Exxon”, afirmó el mandatario. “Están jugando demasiado astutos”, agregó.

Las declaraciones se produjeron después de una reunión celebrada el viernes entre Trump y ejecutivos del sector petrolero. Durante ese encuentro, el presidente intentó reducir las preocupaciones de las compañías y señaló que las empresas operarían directamente con el gobierno de Estados Unidos y no con el gobierno venezolano.

Algunos ejecutivos, sin embargo, no mostraron convencimiento frente a ese planteo. El director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, sostuvo que las condiciones actuales de Venezuela impiden cualquier inversión. “Si observamos las estructuras comerciales y los marcos que existen hoy en Venezuela, hoy no es invertible”, dijo Woods.

ExxonMobil, la mayor compañía petrolera de Estados Unidos, no emitió comentarios públicos adicionales tras las declaraciones de su CEO.

“No me gustó la
“No me gustó la respuesta de Exxon”, afirmó el mandatario. “Están jugando demasiado astutos”, agregó (REUTERS)

El mismo viernes, Trump firmó una orden ejecutiva destinada a garantizar que los ingresos provenientes del petróleo venezolano permanezcan protegidos de ser utilizados en procesos judiciales. La orden se dio a conocer públicamente el sábado.

El texto de la orden ejecutiva establece que, en caso de que esos fondos resulten incautados para su uso en litigios, esa situación podría “socavar los esfuerzos críticos de Estados Unidos para garantizar la estabilidad económica y política en Venezuela”.

Venezuela registra antecedentes de incautaciones de activos estatales, además de sanciones vigentes por parte de Estados Unidos y décadas de incertidumbre política. Ese contexto forma parte de las preocupaciones expresadas por las empresas del sector energético.

La atracción de compañías petroleras estadounidenses para invertir en Venezuela y colaborar en la reconstrucción de su infraestructura energética figura como una prioridad central de la administración Trump tras la captura de Maduro.

Desde la Casa Blanca, la iniciativa se presenta como un proyecto enfocado en términos económicos. En ese marco, Trump tomó medidas directas sobre el comercio petrolero venezolano.

Trump firmó una orden ejecutiva
Trump firmó una orden ejecutiva destinada a garantizar que los ingresos provenientes del petróleo venezolano permanezcan protegidos de ser utilizados en procesos judiciales (REUTERS)

El presidente ordenó la incautación de buques que transportaban petróleo venezolano y señaló que Estados Unidos asumió el control de la venta de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo venezolano previamente sancionado.

Trump también afirmó que su gobierno planea controlar de manera indefinida las ventas de ese petróleo a nivel mundial, como parte de su estrategia sobre Venezuela.

Las diferencias entre la administración Trump y ExxonMobil surgen en medio de este rediseño del esquema energético venezolano. Mientras el gobierno estadounidense impulsa la participación de empresas privadas bajo control directo de Washington, la principal petrolera del país manifestó dudas sobre la viabilidad de invertir bajo las condiciones actuales.

(Con información de AP)

Temas Relacionados

Estados UnidosVenezuelaExxonMobilDonald TrumpTransición en VenezuelaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Transición en Venezuela: Donald Trump reafirmó que se reunirá con María Corina Machado esta semana

El presidente de Estados Unidos afirmó que recibirá en Washington, el “martes o miércoles”, a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, en lo que marcará el primer encuentro cara a cara entre ambos dirigentes

Transición en Venezuela: Donald Trump

Un camión embistió a un grupo de manifestantes en Los Ángeles durante una marcha en apoyo al pueblo iraní

La Policía intervino y detuvo al hombre, quien fue retirado del lugar bajo custodia

Un camión embistió a un

Tras los megaincendios en Oregón, la vida en los arroyos sorprende con su recuperación

Investigaciones recientes muestran que, a pesar del impacto extremo del fuego, las comunidades acuáticas mantienen su diversidad y abundancia en los primeros años posteriores al desastre

Tras los megaincendios en Oregón,

El regreso del ave más alta de Norteamérica sorprende en Texas, pero nuevas amenazas preocupan a los conservacionistas

La recuperación de la grulla blanca se enfrenta a desafíos como el desarrollo inmobiliario, la intrusión salina y el avance de la gripe aviar, lo que mantiene la incertidumbre sobre el futuro de la especie

El regreso del ave más

Donald Trump anunció que “no habrá más petróleo ni dinero” venezolano para el régimen de Cuba

“Venezuela ya no necesita protección frente a los matones y extorsionadores que los mantuvieron como rehenes durante tantos años”, expresó el presidente de Estados Unidos, quien además instó a las autoridades castristas a llegar a un acuerdo “antes de que sea demasiado tarde”

Donald Trump anunció que “no
DEPORTES
Es una de las grandes

Es una de las grandes leyendas del tenis y tomó una drástica decisión cuando se retiró: “Siempre seré un jugador, no una celebridad”

La decisión de Williams Alarcón que le permitirá a Boca Juniors ampliar su búsqueda en el mercado de pases

Viaje a la “Ciudad de Futuro”, que tendrá un circuito de Fórmula 1 de 500 millones de dólares, 80 boxes y una curva de 70 metros de alto

Fue Nº 3 del mundo, gano más de USD 20 millones y anunció su retiro del tenis a los 35 años: “Hay muchísima vida por delante”

Combinación entre dos caras nuevas y penal ejecutado por Montiel: así fue el primer gol de River de 2026

TELESHOW
Pampita en Punta del Este:

Pampita en Punta del Este: encuentro con Benjamín Vicuña y despedida de Martín Pepa

Nazarena Vélez celebra el éxito de Suspendan la boda: “En Villa Carlos Paz me siento local”

La Joaqui volvió a manifestar su deseo de casarse con Luck Ra: los planes que tiene la pareja a futuro

Valentina Cervantes recordó su paso por MasterChef Celebrity y contó cómo es su día a día en Londres junto a Enzo Fernández y sus hijos

Lucía Galán se emocionó al recordar la operación que le salvó la vida: “Fue un milagro”

INFOBAE AMÉRICA

El canciller alemán Merz se

El canciller alemán Merz se reúne con Modi en la India con la guerra en Ucrania y la relación económica bilateral como temas centrales

El boom de las espectaculares librerías chinas para atraer selfies y no lectores

Por qué los británicos tenían miedo de ganar la Segunda Guerra Mundial

Homero no fue la primera persona que firmó una obra literaria, sino una mujer que nadie recuerda

La belleza de la semana: “La mujer barbuda”, de José de Ribera