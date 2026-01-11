Un testigo aseguró que EEUU utilizó un arma misteriosa que puso en el suelo a los soldados venezolanos durante la captura a Maduro

Un soldado asignado al 1.er Comando de Apoyo a la Misión de la Reserva del Ejército de EE. UU. dispara a objetivos durante un ejercicio de entrenamiento con fuego real, Puerto Rico, el 10 de enero de 2026 (REUTERS/Ricardo Arduengo)

El pasado 3 de enero, Estados Unidos capturó al dictador venezolano Nicolás Maduro en Caracas tras llevar adelante la operación denominada como “Resolución Absoluta”, en la cual, según el jefe del Pentágono Pete Hegseth, estuvieron involucrados más de 200 militares estadounidenses.

“La palabra integración no alcanza para describir la enorme complejidad de una misión de este tipo, una extracción tan precisa”, afirmó el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense. Durante esta incursión, el relato de un testigo clave de los hechos dejó en evidencia la utilización de un arma indescriptible por parte de los estadounidenses.

Según el texto citado de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en la red social X, el guardia de seguridad que estuvo en el lugar de la redada narró que estaba de guardia y “de repente todos los sistemas de radar se apagaron sin ninguna explicación”.

Luego, mencionó que drones sobrevolaron su posición y no supieron como reaccionar, en medio del aturdidor sonido de los helicópteros que llegaron a la zona de la captura. “De esos helicópteros, bajaron soldados, pero un número muy pequeño. Tal vez veinte hombres. Pero esos hombres eran tecnológicamente muy avanzados. No se parecían a nada contra lo que hayamos luchado antes”.

Las fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en un operativo que llevó menos de 6 horas (2026. REUTERS/Ricardo Arduengo)

El guardia de seguridad aseguró que el enfrentamiento fue rápido y casi inexistente: “Fue una masacre. Éramos cientos, pero no teníamos ninguna posibilidad. Disparaban con tanta precisión y velocidad... parecía que cada soldado disparaba 300 balas por minuto. No pudimos hacer nada”.

Tras recordar la impactante confrontación entre ambas fuerzas, detalló cómo era y dónde sintió el impacto del arma: “En un momento dado, lanzaron algo... no sé cómo describirlo... fue como una onda sonora muy intensa. De repente, sentí como si mi cabeza explotara por dentro. Todos empezamos a sangrar por la nariz. Algunos vomitaban sangre. Caímos al suelo, inmóviles“.

El entrevistador que dio con el testimonio le consultó lograron resistir el operativo de hace una semana atras y respondió: “No teníamos forma de competir con su tecnología, con sus armas. Lo juro, nunca había visto nada igual. Ni siquiera pudimos mantenernos en pie después de esa arma sónica o lo que fuera”.

Soldados asignados al 1.er Comando de Apoyo a la Misión de la Reserva del Ejército de EE. UU. disparan contra objetivos durante un ejercicio de entrenamiento con fuego real como parte de la Semana Anual del Ejército del Caribe en el Campamento Santiago en Salinas, Puerto Rico, el 10 de enero de 2026 (REUTERS/Ricardo Arduengo)

La funcionaria Leavitt en X sumó un comentario al citar el testimonio del guardia de seguridad: “Deja lo que estás haciendo y lee esto”. El operativo, llevado a cabo en la madrugada del sábado, puso fin a casi 13 años del gobierno de Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de liderar una red de narcotráfico internacional.

Hasta el momento, tanto la Casa Blanca como el Pentágono solo dieron información general sobre el despliegue, describiéndolo como una acción “quirúrgica” y coordinada con aliados regionales.

Según las autoridades estadounidenses, en la operación participaron más de 150 aeronaves —incluyendo aviones de transporte, cazas y helicópteros— desplegadas desde varias bases en la región. Este despliegue permitió asegurar el espacio aéreo, transportar tropas y evacuar a los detenidos hacia territorio estadounidense en pocas horas, de acuerdo con fuentes oficiales.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron el lunes pasado ante un tribunal federal en Nueva York, donde se declararon no culpables de los cargos presentados. La Fiscalía los acusa de conspiración para el narcotráfico, lavado de dinero y apoyo a organizaciones criminales, en un proceso que podría conllevar penas de varias décadas de prisión.