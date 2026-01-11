Tras los megaincendios en Oregón, la vida en los arroyos sorprende con su recuperación

La biodiversidad acuática revela adaptaciones sorprendentes ante perturbaciones ambientales extremas (Freepik)

Peces, anfibios y cangrejos de río exhibieron una notable capacidad de recuperación en arroyos afectados por los megaincendios de 2020 en el oeste de Oregón, según un estudio del equipo de Oregon State University publicado en Communications Earth & Environment.

Contrario a los pronósticos más pesimistas, la investigación demostró que estos grupos no solo resistieron los incendios de alta severidad, sino que, en muchos casos, sus densidades aumentaron, desafiando así las expectativas sobre colapsos de comunidades acuáticas tras eventos extremos.

Antes de este trabajo, la comunidad científica advertía que los megaincendios pondrían en riesgo a las especies adaptadas a aguas frías, al considerar posible la extinción o degradación sustancial de los ecosistemas acuáticos debido a las alteraciones que suelen producirse en la estructura y función de los ríos tras incendios intensos.

Las inquietudes crecieron por las condiciones asociadas al cambio climático, que incrementan la frecuencia y severidad de los incendios, y por la falta de datos sobre los efectos reales en especies como peces, ranas y cangrejos de río en caudales de montaña.

Las llamas transformaron el paisaje y pusieron a prueba la capacidad de resistencia de los ecosistemas fluviales (REUTERS/Adrees Latif/Archivo)

Un estudio en la cordillera de las Cascadas

El equipo dirigido por Allison G. Swartz evaluó 30 sitios en arroyos de cuarto orden en la vertiente occidental de la cordillera de las Cascadas, específicamente en áreas impactadas por los incendios Riverside, Beachie Creek y Holiday Farm, entre 2021 y 2023.

Los investigadores midieron la densidad y composición de peces, anfibios y cangrejos de río, aprovechando que durante el periodo analizado no ocurrieron eventos extremos de reorganización de cauces, lo que permitió aislar los efectos directos del fuego y del manejo forestal posterior.

Oregon State University informó que las zonas más severamente quemadas presentaron densidades totales de peces, anfibios y cangrejos de río especialmente elevadas, sin evidencia de disminución en la fauna acuática en los tres años posteriores. Los peces no solo sobrevivieron: prosperaron en esos tramos.

Tanto los anfibios como los cangrejos de río mantuvieron poblaciones estables. El estudio identificó a las truchas jóvenes del año como una de las especies más abundantes, mientras que los cangrejos de río variaron principalmente según la elevación y el área de la cuenca, más que por la severidad del incendio.

Uno de los focos donde la interacción entre fuego y vida acuática fue monitoreada con especial atención científica (Rob Schumacher/Statesman-Journal via AP, Pool/Archivo)

Factores clave y horizontes de investigación

La temperatura de los arroyos se relacionó con la severidad del fuego, con incrementos de hasta 27,4 ℃ en los sitios más afectados. Según los resultados publicados en Communications Earth & Environment, en lugar de reducirse, las densidades de peces y el tamaño de las truchas jóvenes aumentaron en estas zonas de mayor temperatura.

Esto sugiere que la mayor disponibilidad de alimento y una producción primaria más alta tras el fuego pudieron favorecer la recuperación.

Entre los factores que explican la composición y recuperación de las comunidades acuáticas, el estudio resalta la temperatura del agua, la elevación, el área de la cuenca y la cobertura arbórea previa como más relevantes que la severidad del fuego o el manejo forestal posincendio.

Oregon State University señaló que los sitios más cálidos y con mayor área gestionada tras el incendio mostraron un aumento de truchas jóvenes y cangrejos de río, mientras que las ranas presentaron una reducción en densidad en áreas gestionadas, fenómeno vinculado también a la altitud y a particularidades del ciclo vital de los anfibios.

Temperatura, altitud y manejo forestal emergen como variables decisivas para entender la recuperación de la fauna tras el fuego (Imagen Ilustrativa Infobae)

El manejo forestal posincendio, como la extracción de madera y la reforestación, no provocó efectos negativos generalizados en peces, cangrejos de río o salamandras, según la investigación.

Sin embargo, los autores advirtieron que estos efectos podrían evidenciarse en plazos más largos y que aún no existen datos suficientes sobre la interacción entre la gestión forestal y eventos extremos como inundaciones, los cuales sí podrían modificar de forma significativa los ecosistemas fluviales.

El estudio abarca únicamente los tres años posteriores a los incendios y no se registraron episodios hidrológicos intensos ni desprendimientos que alteraran la morfología de los cauces.

Por ello, el equipo recomienda cautela al extrapolar estos resultados a otros contextos y destaca la necesidad de investigaciones de mayor alcance temporal para comprender el impacto del manejo forestal y del cambio climático en la resiliencia de la fauna acuática.

Estos hallazgos permiten distinguir cómo las especies de agua dulce pueden resistir y recuperarse tras incendios forestales y gestión forestal, si no intervienen inundaciones ni cambios geomorfológicos que normalmente dificultan el análisis de los impactos en los ecosistemas acuáticos.