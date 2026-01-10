La gripe golpea con fuerza a niños en EEUU y las hospitalizaciones alcanzan niveles inusuales

La temporada de gripe 2025-2026 en Estados Unidos registra un impacto grave en la infancia y un aumento inusual de hospitalizaciones pediátricas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temporada de gripe 2025-2026 en Estados Unidos está mostrando un impacto especialmente grave en la población infantil, con tasas de hospitalización que alcanzan niveles poco habituales para esta época del año, según informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) el 9 de enero. El aumento de casos graves en niños y adolescentes coincide con una baja histórica en la cobertura de vacunación y cambios en las recomendaciones oficiales sobre inmunización.

Según el boletín más reciente del CDC, la tasa de hospitalización pediátrica es la segunda más elevada de los últimos quince años para este punto de la temporada. El organismo federal detalla que, hasta la primera semana de enero, se han reportado 14.153 hospitalizaciones asociadas a la gripe en todo el país, con un incremento del 44% respecto a la semana previa. Además, se registraron 17 muertes infantiles causadas por el virus.

La situación se agrava por la reducción en la tasa de vacunación en menores de edad, según datos del propio CDC. Al cierre de diciembre, solo el 42,5% de los niños había recibido la vacuna antigripal, lo que representa el nivel más bajo desde al menos 2019. Esta tendencia preocupa tanto a autoridades sanitarias como a hospitales pediátricos, que informan una mayor carga asistencial y un crecimiento sostenido en la demanda de atención médica.

¿Cuáles son las cifras oficiales sobre la gripe en niños en Estados Unidos?

Los CDC informaron que durante la temporada 2025-2026 la incidencia de hospitalización por gripe en niños menores de cinco años llegó a 46 casos por cada 100.000 habitantes. En el grupo de lactantes menores de un año, la tasa aumentó a 73,7 por cada 100.000, superando ampliamente los registros habituales para este segmento. Esta proporción es la más alta después de la reportada en adultos mayores, lo que sitúa a la infancia como uno de los grupos más afectados en el actual ciclo invernal, según el informe semanal de los CDC.

En ciudades como Nueva York, el 54% de los casos confirmados de gripe durante esta temporada corresponde a menores de 18 años, de acuerdo con datos oficiales citados por NBC News. El repunte temprano de casos también se observa en estados como las Carolinas, donde la demanda de atención pediátrica por influenza supera la registrada en años previos para la misma fecha.

¿Qué dicen los hospitales pediátricos sobre el impacto de la gripe en menores?

Entre los hospitales más afectados destaca el Children’s Hospital Colorado, que reportó cifras récord de internaciones pediátricas por influenza. Según la doctora Suchitra Rao, infectóloga de ese centro, en los primeros tres meses de la temporada se registraron casi 600 hospitalizaciones infantiles, frente a las 800 que se contabilizaron durante toda la temporada anterior. La médica advirtió a NBC News que “no hay señales de que el ciclo esté cerca de concluir”.

De acuerdo con el CDC, más del 80% de los niños hospitalizados por gripe no había recibido la vacuna. Esta correlación se repite en otros centros médicos del país, donde la mayoría de los menores que requieren hospitalización por influenza no estaban inmunizados al momento del ingreso.

¿Qué cambios hubo en las recomendaciones de vacunación infantil?

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) modificó recientemente el calendario de inmunización infantil, eliminando la vacuna contra la gripe de la lista de inmunizaciones recomendadas. Esta decisión fue reflejada en la actualización del sitio web del CDC, que ahora indica que “las vacunas contra la gripe están disponibles para personas desde los seis meses de edad en adelante durante la temporada de influenza”, sin incluir la recomendación expresa anterior.

A pesar del cambio, el CDC mantiene la posición de que la vacunación antigripal sigue siendo una medida útil para reducir el riesgo de enfermedad grave y complicaciones asociadas. En su reporte semanal, el organismo federal subraya que “la inmunización ha demostrado efectividad para disminuir hospitalizaciones y muertes en la población pediátrica”.

¿Cómo afecta la baja vacunación a la gravedad de los cuadros gripales en niños?

Estudios publicados por el CDC muestran que la vacunación antigripal reduce el riesgo de complicaciones graves, hospitalizaciones y muerte en niños. Una investigación de 2022 reveló que la inmunización disminuyó en un 75% la probabilidad de enfermedad grave por gripe en menores, mientras que un estudio de 2020 reportó una reducción del 41% en hospitalizaciones pediátricas relacionadas con la influenza.

Según NBC News, la doctora Rao afirmó que “las vacunas contra la gripe han demostrado funcionar para prevenir complicaciones severas”, basándose en la experiencia de su hospital y en los datos epidemiológicos recientes. El informe semanal del CDC destaca que la mayoría de los niños internados en centros médicos del país no había recibido la dosis correspondiente de vacuna antigripal.

¿Qué datos muestran la evolución de la temporada de gripe 2025-2026?

La actividad gripal se mantiene elevada en la mayor parte de Estados Unidos, según los datos recogidos por el CDC hasta el 3 de enero. El organismo federal reportó un aumento del 44% en la tasa global de hospitalización por gripe en la última semana analizada, alcanzando 40,6 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 28,1 de la semana previa.

La mortalidad también presenta un incremento. El informe federal detalla que la tasa de fallecimientos asociados a la gripe subió del 0,9% al 1,9% en el último reporte semanal. Las estimaciones oficiales atribuyen al virus la muerte de unas 7.400 personas en lo que va de la temporada y la hospitalización de más de 180.000, cifras que colocan a la infancia como uno de los grupos más vulnerables.

¿Cuál es la posición de las autoridades y especialistas sobre la inmunización pediátrica?

El debate acerca de la vacunación antigripal en menores se intensificó tras la decisión del HHS de modificar el calendario oficial. El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., declaró a NBC News que “no hay ciencia que respalde la vacunación antigripal infantil”, citando una revisión de la Cochrane Collaboration de 2016. Sin embargo, los estudios más recientes y la postura del CDC contradicen esa afirmación, respaldando la eficacia del inmunizante para reducir el impacto de la gripe en la infancia.

El CDC insiste en que “aún hay tiempo para vacunarse contra la gripe esta temporada”, recordando que la inmunización está disponible para quienes la soliciten. Las autoridades sanitarias recomiendan a los padres y tutores consultar con sus proveedores médicos sobre la pertinencia de aplicar la vacuna en menores.

¿Qué se puede esperar en las próximas semanas de la temporada de gripe?

El CDC anticipa que la actividad gripal continuará durante varias semanas más, con posibilidades de nuevos aumentos en la incidencia de casos, hospitalizaciones y muertes pediátricas. La agencia federal clasifica preliminarmente la temporada como de severidad moderada, aunque advierte que la evolución dependerá del comportamiento del virus y de la cobertura de vacunación en la población susceptible.

El descenso sostenido en la inmunización infantil y el aumento de hospitalizaciones exigen una vigilancia epidemiológica reforzada y el monitoreo constante de datos oficiales para ajustar las estrategias de salud pública. Los CDC y otros organismos federales reiteran su compromiso en la difusión de información actualizada y en la promoción de medidas preventivas, con el objetivo de reducir el impacto de la gripe en la población infantil y general.