Estados Unidos

Revelaron un nuevo video del momento en el que un oficial de ICE mató a una mujer en Minneapolis

La versión oficial sostiene que fue defensa propia, mientras que el alcalde Jacob Frey y la oposición cuestionan esa narrativa y denuncian excesos federales

Guardar
La Casa Blanca divulgó el video del operativo de ICE en el que murió Renee Nicole Good

Un medio local de Minnesota difundió un video que muestra el momento en que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó y mató a Renee Nicole Macklin Good durante un operativo en Minneapolis.

El material expone la perspectiva del oficial involucrado, registrando los momentos previos y el audio del enfrentamiento, aunque sin captar visualmente el instante de los disparos.

En la grabación, el agente de ICE se acercó al vehículo de Good, quien permanecía en el asiento del conductor con la ventanilla baja. Se escucha a la mujer decir: “Tranquilo, amigo, no estoy enojada contigo”, mientras otra mujer, desde fuera, desafía verbalmente a los agentes.

El video no capta el
El video no capta el disparo, pero registra el audio y los momentos previos al suceso

El oficial rodea el coche, observa cómo la acompañante intenta abrir la puerta del pasajero y los agentes ordenan reiteradamente que ambas salgan del auto.

El video registra el avance del auto, el sonido de los disparos y el impacto contra otro vehículo, pero no el momento exacto del tiroteo.

La identidad de la víctima fue confirmada como Renee Nicole Good, de 37 años, residente en las Ciudades Gemelas junto a su pareja.

Renee Nicole Good tenía 37
Renee Nicole Good tenía 37 años y residía en las Ciudades Gemelas (Créditos: Timmy Ray Macklin Sr.)

Su madre, Donna Ganger, relató al Minnesota Star Tribune que la familia fue notificada la mañana del miércoles y lamentó la muerte de su hija: “Es una estupidez que la mataran”, asegurando que probablemente sintió miedo durante el operativo.

El incidente ocurrió a pocas cuadras del domicilio de la víctima, en el sur de Minneapolis, cerca de mercados de inmigrantes históricos y a poco más de un kilómetro del lugar donde murió George Floyd en 2020.

La Secretaría de Seguridad Nacional, encabezada por Kristi Noem, calificó la acción como una respuesta defensiva ante un supuesto intento de atropello por parte de Good. Noem afirmó en Texas que el caso constituyó un “acto de terrorismo doméstico” contra los agentes, asegurando que la conductora intentó embestirlos y que el disparo fue para proteger la vida del oficial y de terceros.

La versión oficial fue respaldada por el vicepresidente JD Vance, quien compartió el video en la red social X y sostuvo que demuestra que la vida del agente estuvo en peligro.

“La realidad es que su vida estaba en peligro y disparó en defensa propia”, afirmó Vance.

El vicepresidente JD Vance defendió
El vicepresidente JD Vance defendió la versión oficial del tiroteo en Minneapolis (Reuters)

El presidente Donald Trump defendió la actuación del agente federal y atribuyó el incidente a la supuesta hostilidad de sectores de izquierda hacia las fuerzas de seguridad.

Donald Trump respaldó públicamente la
Donald Trump respaldó públicamente la actuación del agente federal involucrado (Reuters)

La familia de la víctima y allegados la describieron como una persona solidaria y comprometida con su comunidad. “Renée era una de las personas más amables que he conocido”, relató su madre.

Good vivía con su pareja y había sido reconocida por su labor creativa y su dedicación a la familia. Su hijo de seis años quedó bajo la custodia de su abuela materna.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Oficial de ICEMinneapolisEstados UnidosRenee Nicole Macklin Good

Últimas Noticias

Donald Trump aseguró que Estados Unidos decidirá qué compañías petroleras podrán operar en Venezuela

El presidente estadounidense encabezó una reunión en la Casa Blanca con los ejecutivos de las principales compañías de energía de ese país con el objetivo de tratar la reconstrucción de la industria en Venezuela

Donald Trump aseguró que Estados

Disney World reactiva un ticket exclusivo para residentes de Florida

La medida estará vigente durante los primeros meses del año e incluye pases de varios días con requisitos específicos de acreditación

Disney World reactiva un ticket

Viajeros en Estados Unidos deberán pagar una tarifa adicional si no muestran este documento desde febrero

La medida fue anunciada por la TSA y afectará a pasajeros mayores de 18 años que no cuenten con una identificación aceptada en los controles aeroportuarios

Viajeros en Estados Unidos deberán

Saks prevé declararse en bancarrota bajo el Capítulo 11 el domingo

La cadena de tiendas de lujo busca ganar tiempo para reorganizar sus finanzas mientras negocia un financiamiento millonario que le permita mantener abiertas sus operaciones

Saks prevé declararse en bancarrota

Hallan muertos a dos turistas de Estados Unidos en un hotel del Caribe y el caso sigue bajo investigación

Las autoridades de la isla informaron que el hallazgo ocurrió tras una alerta del personal del complejo turístico, mientras los peritajes forenses avanzan y no se ha emitido un informe oficial sobre las circunstancias del hecho

Hallan muertos a dos turistas
DEPORTES
Furor en la F1 por

Furor en la F1 por la primera prueba del nuevo monoplaza para el 2026: los detalles que se filtraron del auto de Audi

Se dieron a conocer las fechas de las presentaciones de los equipos de la Fórmula 1: el calendario completo

Murió la histórica basquetbolista de 2.13 metros que ganó 42 títulos y vivió en la miseria: “Su legado seguirá inspirando”

El insólito caso de un ex jugador de la Selección Sub 20 que deberá pagarle un millón de euros a un club en el que no llegó a jugar

15 frases de Scaloni: su video viral en Fin de Año, la curiosa reflexión sobre la Finalíssima ante España y la reunión que tuvo con Messi

TELESHOW
El emotivo posteo de Julieta

El emotivo posteo de Julieta Cardinali para el cumpleaños de Charo Calamaro

Las vacaciones de Cande Vetrano y Andrés Gil en Pinamar: sol, playa y churros

Sofía la Reini Gonet comenzó el proceso para borrarse los “tatuajes tumberos”

El orgullo de la China Suárez y Nicolás Cabré por el logro deportivo de Rufina: “Qué felicidad acompañarte”

Mauro Icardi celebró un aniversario muy particular con la China Suárez: “Hoy te elijo para siempre”

INFOBAE AMÉRICA

El enigma de Pompeya: por

El enigma de Pompeya: por qué la fecha real de la erupción del Vesubio divide a la ciencia y a la historia

Estómago, intestino y cerebro: cómo un inesperado vínculo entre estos órganos puede impactar en la salud mental, según un estudio

Dolor infinito: la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie perdió a su hijo de un año

El caso de Gisèle Pelicot tendrá un documental realizado por dos ganadoras del Oscar

Suecia prueba una medida inédita: paga tiempo laboral para fortalecer vínculos personales