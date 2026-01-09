Revelaron un nuevo video del momento en el que un oficial de ICE mató a una mujer en Minneapolis

La Casa Blanca divulgó el video del operativo de ICE en el que murió Renee Nicole Good

Un medio local de Minnesota difundió un video que muestra el momento en que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó y mató a Renee Nicole Macklin Good durante un operativo en Minneapolis.

El material expone la perspectiva del oficial involucrado, registrando los momentos previos y el audio del enfrentamiento, aunque sin captar visualmente el instante de los disparos.

En la grabación, el agente de ICE se acercó al vehículo de Good, quien permanecía en el asiento del conductor con la ventanilla baja. Se escucha a la mujer decir: “Tranquilo, amigo, no estoy enojada contigo”, mientras otra mujer, desde fuera, desafía verbalmente a los agentes.

El video no capta el disparo, pero registra el audio y los momentos previos al suceso

El oficial rodea el coche, observa cómo la acompañante intenta abrir la puerta del pasajero y los agentes ordenan reiteradamente que ambas salgan del auto.

El video registra el avance del auto, el sonido de los disparos y el impacto contra otro vehículo, pero no el momento exacto del tiroteo.

La identidad de la víctima fue confirmada como Renee Nicole Good, de 37 años, residente en las Ciudades Gemelas junto a su pareja.

Renee Nicole Good tenía 37 años y residía en las Ciudades Gemelas (Créditos: Timmy Ray Macklin Sr.)

Su madre, Donna Ganger, relató al Minnesota Star Tribune que la familia fue notificada la mañana del miércoles y lamentó la muerte de su hija: “Es una estupidez que la mataran”, asegurando que probablemente sintió miedo durante el operativo.

El incidente ocurrió a pocas cuadras del domicilio de la víctima, en el sur de Minneapolis, cerca de mercados de inmigrantes históricos y a poco más de un kilómetro del lugar donde murió George Floyd en 2020.

La Secretaría de Seguridad Nacional, encabezada por Kristi Noem, calificó la acción como una respuesta defensiva ante un supuesto intento de atropello por parte de Good. Noem afirmó en Texas que el caso constituyó un “acto de terrorismo doméstico” contra los agentes, asegurando que la conductora intentó embestirlos y que el disparo fue para proteger la vida del oficial y de terceros.

La versión oficial fue respaldada por el vicepresidente JD Vance, quien compartió el video en la red social X y sostuvo que demuestra que la vida del agente estuvo en peligro.

“La realidad es que su vida estaba en peligro y disparó en defensa propia”, afirmó Vance.

El vicepresidente JD Vance defendió la versión oficial del tiroteo en Minneapolis (Reuters)

El presidente Donald Trump defendió la actuación del agente federal y atribuyó el incidente a la supuesta hostilidad de sectores de izquierda hacia las fuerzas de seguridad.

Donald Trump respaldó públicamente la actuación del agente federal involucrado (Reuters)

La familia de la víctima y allegados la describieron como una persona solidaria y comprometida con su comunidad. “Renée era una de las personas más amables que he conocido”, relató su madre.

Good vivía con su pareja y había sido reconocida por su labor creativa y su dedicación a la familia. Su hijo de seis años quedó bajo la custodia de su abuela materna.

(Con información de EFE)