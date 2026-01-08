Estados Unidos avanza con los planes para reabrir su embajada en Venezuela

La entrada de la embajada de Estados Unidos en Caracas (REUTERS/Stringer)

El gobierno de Trump está actuando con rapidez para restablecer la presencia diplomática en Venezuela, solicitando al personal local que se prepare para la llegada de funcionarios estadounidenses a su embajada en Caracas esta misma semana.

No se ha fijado una fecha oficial para la reapertura de la embajada, según personas involucradas, que pidieron no ser identificadas debido a que las conversaciones son privadas. El Departamento de Estado no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Cuando los periodistas a bordo del Air Force One le preguntaron sobre la posibilidad de reabrir la embajada el domingo, el presidente Donald Trump dijo: “Lo estamos considerando”.

El momento elegido pone de relieve la rapidez con la que Washington busca restablecer las relaciones tras la juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta interina el lunes, pocos días después de que un ataque aéreo estadounidense resultara en el arresto del presidente Nicolás Maduro y su esposa. La petrolera estatal PDVSA ya anunció el miércoles que está en conversaciones para vender un gran volumen de crudo a Estados Unidos.

La imponente embajada estadounidense se encuentra en la cima de una exuberante colina en el barrio de Valle Arriba, al este de Caracas. Con una extensión equivalente a dos campos de fútbol, ​​el edificio es visible desde gran parte de la ciudad. Fue inaugurado en 1995, tras un proceso de construcción de cuatro años que costó casi 13 millones de dólares.

En su apogeo, a mediados de la década de 2000, trabajaron allí casi 500 empleados y contratistas de hasta nueve agencias estadounidenses, incluyendo la Administración para el Control de Drogas y el Departamento de Seguridad Nacional.

Una gran bandera estadounidense ondeaba frente al complejo hasta que Estados Unidos suspendió sus operaciones en 2019. Fue entonces cuando Trump, durante su primer mandato, declaró ilegítima la reelección de Maduro del año anterior y, en su lugar, reconoció al diputado opositor Juan Guaidó como presidente del país. Desde entonces, la embajada de Estados Unidos en Colombia se ha hecho cargo de las responsabilidades en Venezuela.

(Bloomberg)