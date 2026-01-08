El alcalde de Minneapolis exigió la retirada de ICE tras la muerte de una mujer en un operativo federal: “¡Váyanse a la mierda!”

Jacob Frey acusó a los agentes de generar “caos y desconfianza” en la ciudad y rechazó la versión oficial de legítima defensa

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, exigió este miércoles la retirada inmediata de los agentes federales de inmigración (ICE) tras la muerte de una mujer de 37 años durante un operativo federal en el sur de la ciudad.

Frey calificó la intervención como un abuso de poder y responsabilizó a las autoridades federales de sembrar el miedo y la desconfianza.

La víctima, identificada como Renee Good, murió por disparos de un agente federal cuando se encontraba en su automóvil en una calle residencial. Según las autoridades locales, Good no era objetivo de ninguna orden de arresto ni estaba siendo investigada. Participaba como observadora legal en la zona, donde se desarrollaban protestas contra los operativos de inmigración.

Testigos registraron en video cómo varios oficiales rodearon el vehículo de la mujer, le ordenaron descender y, al intentar moverse, fue alcanzada por los disparos. Las imágenes no muestran que algún agente fuera arrollado ni que la mujer intentara atacar con su auto.

Jacob Frey cuestionó abiertamente la versión oficial de los hechos, que presentó el incidente como un caso de defensa propia por parte del agente.

“Habiendo visto el video yo mismo, quiero decirle a todo el mundo directamente: eso es basura. Esto fue un agente usando el poder de forma imprudente, lo que resultó en la muerte de una persona”, afirmó el alcalde.

Un agente de ICE mató a una mujer tras dispararle

“A ICE, lárguense de Minneapolis. No los queremos aquí. Su motivo declarado para estar en esta ciudad es crear algún tipo de seguridad y están haciendo exactamente lo contrario. La gente está siendo lastimada. Las familias están siendo destrozadas. Residentes de larga data que han contribuido tanto a nuestra ciudad, a nuestra cultura, a nuestra economía, están siendo aterrorizados y ahora alguien está muerto. Eso es su responsabilidad, y también es su responsabilidad irse”, añadió.

El operativo federal se enmarca en el despliegue de hasta 2.000 agentes en la región, ordenado por la administración Trump para reforzar acciones de inmigración y combatir presuntos casos de fraude. La llegada masiva de personal de ICE y de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional generó preocupación entre residentes y funcionarios locales, que advirtieron sobre el riesgo de incidentes violentos y el impacto negativo en la confianza comunitaria.

La versión de las autoridades federales sostiene que la mujer intentó agredir a los oficiales y calificó sus acciones como “terrorismo doméstico”.

El presidente Donald Trump respaldó esta postura en redes sociales y aseguró que la conductora “obstruía y resistía”, defendiendo la actuación del agente como una respuesta defensiva. Sin embargo, quienes presenciaron el hecho y los registros audiovisuales difundidos no muestran que Good intentara embestir a los oficiales. “El relato de que esto fue simplemente defensa propia es una narrativa basura, no tiene verdad y debe decirse claramente”, insistió Frey.

Agentes de la Policía de Minneapolis resguardan la escena donde una mujer murió tras recibir disparos de un agente federal de ICE (EFE/CRAIG LASSIG)

La muerte de Renee Good provocó manifestaciones inmediatas en el lugar, donde decenas de personas se congregaron para exigir justicia y demandar la retirada de los agentes federales de la ciudad.

“No hay manera de que, sea lo que sea que hizo esta persona, mereciera morir por eso”, señaló una de las testigos.

La madre de la víctima, Donna Ganger, dijo que su hija “probablemente estaba aterrorizada” y rechazó cualquier vinculación con actos violentos.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, también cuestionó la respuesta federal y anunció una investigación completa y rápida para esclarecer lo ocurrido. El Departamento de Policía de Minneapolis y la Oficina de Investigación Criminal de Minnesota lideran las pesquisas para determinar si se violaron leyes estatales en el operativo.

Frey subrayó que la ciudad hará todo lo posible para garantizar justicia y reiteró que la presencia federal ha elevado el clima de hostilidad y temor en Minneapolis.

“Ellos no están aquí para traer seguridad ni a Minneapolis ni a Estados Unidos. Están aquí para causar caos y desconfianza”, expresó el alcalde.

El funcionario cerró su intervención llamando a la comunidad a responder con unidad y defendió la importancia de no ceder ante la provocación.

“Vamos a enfrentar ese odio con amor. Vamos a enfrentar esa injusticia con justicia constitucional”, concluyó.