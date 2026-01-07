Estados Unidos

Tiroteo mortal en Minneapolis durante un operativo migratorio de ICE

El alcalde Jacob Frey calificó la acción como “temeraria” e innecesaria mientras la secretaria de Seguridad Nacional lo describe como un “acto de terrorismo doméstico”

Un agente de ICE mató a una mujer tras dispararle

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) mató a tiros el miércoles a una ciudadana estadounidense en Minneapolis. Mientras funcionarios federales sostuvieron que se trató de un acto de legítima defensa, el alcalde de la ciudad lo calificó como una acción “temeraria” e innecesaria.

El tiroteo ocurrió en un barrio residencial al sur del centro de Minneapolis, a pocas cuadras de algunos de los mercados de inmigrantes más antiguos de la zona y a poco más de un kilómetro del lugar donde George Floyd fue asesinado por la policía en 2020.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante una visita a Texas, describió el hecho como un “acto de terrorismo doméstico” contra agentes de ICE, cometido por una mujer que “intentó atropellarlos y embestirlos con su vehículo. Uno de nuestros agentes actuó de manera rápida y defensiva, disparó para protegerse a sí mismo y a las personas a su alrededor”.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, rechazó duramente esa versión y cuestionó también el despliegue federal de más de 2.000 agentes como parte del operativo migratorio en las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul.

Se ve una cinta policial
Se ve una cinta policial alrededor de un vehículo con un agujero de bala en el parabrisas después de que un conductor recibió un disparo en Minneapolis, Minnesota, EEUU, el 7 de enero de 2026 (REUTERS/Tim Evans)

No están aquí para generar seguridad en esta ciudad. Lo que están haciendo no es brindar seguridad en Estados Unidos. Lo que están haciendo es provocar caos y desconfianza”, dijo Frey, al pedir que los agentes federales abandonen la ciudad. “Están separando familias. Están sembrando el caos en nuestras calles y, en este caso, literalmente, matando personas”.

“Ya están intentando presentar esto como un acto de defensa propia. Habiendo visto yo mismo el video, quiero decirle algo directamente a todo el mundo: eso es una estupidez”, añadió el alcalde.

El tiroteo representa una escalada dentro de una serie de operativos de control migratorio llevados adelante por el gobierno de Trump en grandes ciudades del país. Es, al menos, la quinta persona muerta en varios estados desde 2024.

Las Ciudades Gemelas se encontraban en tensión desde que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el martes el inicio del operativo, con la participación prevista de más de 2.000 agentes y funcionarios, en una ofensiva vinculada en parte a denuncias de fraude que involucran a residentes somalíes.

El alcalde de Minneapolis, Jacob
El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, habla junto al alcalde de St. Paul, Melvin Carter, en una conferencia de prensa para abordar los informes de una operación federal planeada contra inmigrantes somalíes, en Minneapolis, Minnesota, EEUU, el 2 de diciembre de 2025 (REUTERS/Tim Evans)

Tras el tiroteo, una multitud de manifestantes se concentró en el lugar para expresar su enojo contra los agentes locales y federales presentes, entre ellos Gregory Bovino, un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos que se ha convertido en la cara visible de las redadas en Los Ángeles, Chicago y otras ciudades.

En una escena que evocó los operativos en Los Ángeles y Chicago, los manifestantes increparon a los agentes y soplaron silbatos que se han vuelto habituales durante este tipo de acciones.

“¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza!” y “¡ICE fuera de Minnesota!”, coreaban a viva voz detrás del cordón policial.

Durante su visita a Texas, Noem confirmó que el DHS había desplegado a más de 2.000 agentes en las Ciudades Gemelas y que ya se habían realizado “cientos y cientos” de arrestos.

Un agente federal usa gas
Un agente federal usa gas pimienta contra manifestantes que bloqueaban una calle después de que el conductor de un vehículo recibiera un disparo en Minneapolis, Minnesota, EEUU, el 7 de enero de 2026 (REUTERS/Tim Evans)

Desde hace casi un año, organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes y activistas barriales de la zona se venían preparando para movilizarse ante una posible intensificación de los operativos migratorios. Desde iglesias hasta parques de casas rodantes, montaron redes en línea muy activas, rastrearon patentes para identificar posibles vehículos federales y compraron silbatos y otros dispositivos sonoros para alertar a los barrios sobre cualquier presencia de las fuerzas.

El martes por la noche, la Red de Defensa de Inmigrantes —una coalición de organizaciones que trabajan con comunidades migrantes en Minnesota— realizó una capacitación para unas 100 personas dispuestas a salir a las calles a monitorear el operativo federal.

“Siento que soy una persona común, y que tengo la capacidad de hacer algo, así que necesito hacerlo”, dijo Mary Moran a la cadena KMSP-TV.

